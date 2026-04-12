Wir lieben Biopics – die Stars oft weniger
Was haben Michael Jackson, Elvis Presley, Amy Winehouse, Wolfgang Amadeus Mozart, Oskar Schindler, Jake LaMotta und König George VI. gemeinsam? Ihre Leben haben es auf die große Leinwand geschafft.
Die Geschichten bekannter (oder auch nicht so bekannter) Persönlichkeiten faszinieren: Vielleicht haben sie etwas erreicht, was wir auch gern geschafft hätten. Oder ihre Vita ist so skandalumwittert, dass wir unbedingt wissen wollen, was da wirklich passiert ist. So wie im Fall von Kim Novak und Sammy Davis Jr.: Die US-Schauspielerin und der schwarze US-Entertainer hatten 1956 eine vielbeachtete Beziehung. Klingt für dich absolut nicht skandalös? War es für die beiden auch nicht; für die Öffentlichkeit allerdings schon. Denn eine Beziehung zwischen einer Weißen und einem Schwarzen, die zudem berühmte Persönlichkeiten waren, war in den damals noch immer von Rassismus und Rassentrennung geprägten USA ein Riesenskandal.
- Mehr für dich: Alte Kinderfotos gegen Doomscrolling: Was steckt dahinter?
Zwischen Bewunderung und Skandal
Genau darauf bezieht sich vermutlich auch der Filmtitel „Scandalous!“, unter dem die kurze Liaison von Novak und Davis Jr. beleuchtet werden soll. Das Filmprojekt ist noch nicht sehr weit gediehen; es gibt einen Drehbuchautor, einen Regisseur, eine Produktionsfirma und die beiden Hauptdarsteller:innen. Kim Novak legt sich allerdings schon in diesem Anfangsstadium quer: Bereits im August 2025 sagte die heute 93-Jährige dem Guardian in Venedig, dass allein der Titel „Scandalous!“ unpassend sei, weil ihre Beziehung zu Sammy Davis Jr. für sie kein Skandal gewesen sei. Doch wie gesagt mag das für sie nicht so gewesen sein – für die Öffentlichkeit aber durchaus. Und am 30. März 2026 berichtete der Guardian über ein späteres Interview, in dem Novak Sydney Sweeney als Fehlbesetzung kritisierte, weil mit ihr die Geschichte fast zwangsläufig wieder in eine sexuelle Richtung kippe.
Was Novak an Sydney Sweeney übersieht
Na, da horcht der Filmfan aber auf, denn ob etwas „in eine sexuelle Richtung“ kippt, hängt nicht primär von der Darstellerin ab, sondern von Drehbuch und Regie. Ja, die umstrittene American-Eagle-Kampagne „Sydney Sweeney has great jeans“, ein Wortspiel mit den gleich klingenden Wörtern „jeans” und „genes” gepaart mit Verweisen auf Sweeneys Haar- und Augenfarbe, hat die junge Schauspielerin, die vor allem mit den TV-Serien „Euphoria“ und „The White Lotus“ sowie dem Spielfilm „The Housemaid“ bei uns bekannt wurde, vielleicht in eine bestimmte Ecke gedrängt. Aber was macht gute Darsteller:innen aus? Ihr Talent und ihre Wandelbarkeit. Letztere durfte Kim Novak in ihrer Schauspielkarriere nicht oder kaum zeigen – sie sollte als Konkurrenz von Marilyn Monroe Geld in die Kinokassen spülen und wurde zum Sexsymbol ohne eigene Identität stilisiert. Hollywood-Regisseure wie Alfred Hitchcock oder Billy Wilder setzten auf ihr Äußeres, ihre Schönheit und gaben ihr stets glamouröse, aber kühle Frauenrollen. Als Schauspielerin, die so hart gegen Stereotype zu kämpfen hatte wie Novak, sollte sie Sweeney nun also zumindest die Chance geben, zu beweisen, dass ein attraktives Äußeres Talent und Können nicht ausschließt.
Du hast schlechte Nachrichten satt? Dann ist unser Newsletter mit seinen Good News etwas für dich.
Na gut
Der Newsletter mit den guten Nachrichten: Kleine Geschichten über Fortschritte und Erfolg.
Und ihre Kritik am Filmtitel? Rassismus ist in den USA immer noch allgegenwärtig, Übergriffe auf Schwarze gehören zum Alltag, Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Ethnien eher nicht. So gesehen könnte der Film über Novaks und Davis‘ Beziehung als Warnung verstanden werden, als Hinweis auf eine Rückständigkeit in Sachen Gleichstellung – worum es wirklich gehen wird, werden wir allerdings erst zum Kinostart wissen. Und vielleicht gefällt Kim Novak dann doch, was sie auf der Leinwand sieht…
Im „Kulturschock“ schreibt WZ-Redakteurin Verena Franke alle zwei Wochen über Themen aus der Welt der Kultur. Alle Texte von Verena findest du in ihrem Autorinnenprofil.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Kim Novak ist eine US-amerikanische Schauspielerin, geboren 1933 in Chicago, und einer der großen Hollywoodstars der 1950er-Jahre. Am bekanntesten ist sie heute für ihre Doppelrolle in Alfred Hitchcocks „Vertigo“ (1958), einem Film, der bei seinem Erscheinen kein Riesenerfolg war, später aber zum Klassiker wurde.
- Sydney Sweeney ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Jahrgang 1997, die vor allem durch Serien wie „Euphoria“ und „The White Lotus“ bekannt wurde und inzwischen auch als Produzentin arbeitet. Ihre Karriere lief zunächst über kleinere TV-Rollen, ehe sie mit diesen Serien und Filmen wie „Once Upon a Time in Hollywood“ einem größeren Publikum auffiel. Im Sommer 2025 stand sie zusätzlich wegen der American-Eagle-Kampagne „Sydney Sweeney has great jeans“ im Zentrum einer Debatte über Schönheitsideale und das Wortspiel „jeans/genes“. Bekrittelt wurde, dass dieses Wortspiel auf der Idee von Eugenik basiert und auf nationalsozialistische Rassentheorie zumindest anspielt.
- Eugenik ist die Idee, die Bevölkerung gezielt „erblich zu verbessern“. Gemeint ist damit, dass Menschen mit als „erwünscht“ betrachteten Eigenschaften mehr Kinder bekommen sollen und Menschen mit als „unerwünscht“ bewerteten Eigenschaften weniger oder keine. Das klingt technisch, ist aber historisch hochproblematisch, weil dahinter die Vorstellung steckt, man könne den Wert von Menschen nach ihren Genen sortieren. Besonders im 20. Jahrhundert führte das zu schweren Menschenrechtsverletzungen, etwa zu Zwangssterilisationen. Im Nationalsozialismus wurde Eugenik radikalisiert und zur Grundlage von Verfolgung und Massenmord.
- „Scandalous!“ ist ein angekündigtes Biopic über die Beziehung zwischen Kim Novak und Sammy Davis Jr. in den 1950er-Jahren. Regie führen soll Colman Domingo, Sydney Sweeney ist für die Rolle von Novak vorgesehen, David Jonsson für die von Davis. Laut Guardian befindet sich das Projekt derzeit in einer Art Entwicklungsstillstand. Brisant ist vor allem, dass Novak selbst das Projekt kritisiert: Sie lehnt sowohl den Titel als auch Sweeneys Besetzung ab, weil sie fürchtet, ihre Beziehung zu Davis werde als sexuelle Skandalgeschichte erzählt, was ihrer tatsächlichen Beziehung zu Davis Jr. nicht gerecht werden würde.
Quellen
- Spiegel: Weshalb Kim Novak nicht von Sydney Sweeney dargestellt werden will
- N-tv: ‚Jeans‘ oder ‚genes‘?
- BuzzFeed: Pamela Anderson Criticized The "Pam & Tommy" Team But Explained Why She Has "Nothing Against Lily James"
- Der Standard: Zu „sexy“: Kim Novak will nicht von Sydney Sweeney verkörpert werden
Das Thema in anderen Medien
- BR24: Beschädigt "Love Story" das Vermächtnis der Kennedys?
- BuzzFeed: „A Grotesque Display Of Someone Else’s Life“: Here Are 19 Biopics That Were Brutally Slammed By The Real People Whose Lives Inspired Them
- SZ: „Wir sagen immer, dass ich deshalb etwas verrückt bin“
- Prindle Institute: The Ethics of Reproducing Trauma in Celebrity Biopics