Wir lieben Biopics – die Stars oft weniger

Die Geschichten bekannter (oder auch nicht so bekannter) Persönlichkeiten faszinieren: Vielleicht haben sie etwas erreicht, was wir auch gern geschafft hätten. Oder ihre Vita ist so skandalumwittert, dass wir unbedingt wissen wollen, was da wirklich passiert ist. So wie im Fall von Kim Novak und Sammy Davis Jr.: Die US-Schauspielerin und der schwarze US-Entertainer hatten 1956 eine vielbeachtete Beziehung. Klingt für dich absolut nicht skandalös? War es für die beiden auch nicht; für die Öffentlichkeit allerdings schon. Denn eine Beziehung zwischen einer Weißen und einem Schwarzen, die zudem berühmte Persönlichkeiten waren, war in den damals noch immer von Rassismus und Rassentrennung geprägten USA ein Riesenskandal.

Zwischen Bewunderung und Skandal

Genau darauf bezieht sich vermutlich auch der Filmtitel „Scandalous!“, unter dem die kurze Liaison von Novak und Davis Jr. beleuchtet werden soll. Das Filmprojekt ist noch nicht sehr weit gediehen; es gibt einen Drehbuchautor, einen Regisseur, eine Produktionsfirma und die beiden Hauptdarsteller:innen. Kim Novak legt sich allerdings schon in diesem Anfangsstadium quer: Bereits im August 2025 sagte die heute 93-Jährige dem Guardian in Venedig, dass allein der Titel „Scandalous!“ unpassend sei, weil ihre Beziehung zu Sammy Davis Jr. für sie kein Skandal gewesen sei. Doch wie gesagt mag das für sie nicht so gewesen sein – für die Öffentlichkeit aber durchaus. Und am 30. März 2026 berichtete der Guardian über ein späteres Interview, in dem Novak Sydney Sweeney als Fehlbesetzung kritisierte, weil mit ihr die Geschichte fast zwangsläufig wieder in eine sexuelle Richtung kippe.

Was Novak an Sydney Sweeney übersieht

Na, da horcht der Filmfan aber auf, denn ob etwas „in eine sexuelle Richtung“ kippt, hängt nicht primär von der Darstellerin ab, sondern von Drehbuch und Regie. Ja, die umstrittene American-Eagle-Kampagne „Sydney Sweeney has great jeans“, ein Wortspiel mit den gleich klingenden Wörtern „jeans” und „genes” gepaart mit Verweisen auf Sweeneys Haar- und Augenfarbe, hat die junge Schauspielerin, die vor allem mit den TV-Serien „Euphoria“ und „The White Lotus“ sowie dem Spielfilm „The Housemaid“ bei uns bekannt wurde, vielleicht in eine bestimmte Ecke gedrängt. Aber was macht gute Darsteller:innen aus? Ihr Talent und ihre Wandelbarkeit. Letztere durfte Kim Novak in ihrer Schauspielkarriere nicht oder kaum zeigen – sie sollte als Konkurrenz von Marilyn Monroe Geld in die Kinokassen spülen und wurde zum Sexsymbol ohne eigene Identität stilisiert. Hollywood-Regisseure wie Alfred Hitchcock oder Billy Wilder setzten auf ihr Äußeres, ihre Schönheit und gaben ihr stets glamouröse, aber kühle Frauenrollen. Als Schauspielerin, die so hart gegen Stereotype zu kämpfen hatte wie Novak, sollte sie Sweeney nun also zumindest die Chance geben, zu beweisen, dass ein attraktives Äußeres Talent und Können nicht ausschließt.

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Und ihre Kritik am Filmtitel? Rassismus ist in den USA immer noch allgegenwärtig, Übergriffe auf Schwarze gehören zum Alltag, Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Ethnien eher nicht. So gesehen könnte der Film über Novaks und Davis‘ Beziehung als Warnung verstanden werden, als Hinweis auf eine Rückständigkeit in Sachen Gleichstellung – worum es wirklich gehen wird, werden wir allerdings erst zum Kinostart wissen. Und vielleicht gefällt Kim Novak dann doch, was sie auf der Leinwand sieht…