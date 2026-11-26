Für Menschen, für die eine geheizte Wohnung und täglich frisches Essen Luxus sind, sind Reisen, Theater, Musik und Kunst unvorstellbare Dekadenz. Ich selbst bin ohne diese Dinge aufgewachsen, stattdessen vielmehr mit dem Gefühl, dass sie für andere gemacht sind. Dass Theater oder Museen Orte sind, an denen andere ganz selbstverständlich zu Hause sind, während ich mich dort wie ein Fremdkörper fühlte, der sich heimlich eingeschleust hat und der gleich mit aller Kraft rausgehustet wird. Ich fühlte mich eingeschüchtert und klein. Weil ich mir sicher war, dass es gleich jemandem auffallen würde, dass ich mich nicht richtig verhalte, dass ich die Künstler:innen nicht kenne oder an der falschen Stelle zu klatschen beginne.

Noch viel überraschender finde ich es, dass ich mittlerweile selbst als Künstler bezeichnet werde. Ich will die Menschen doch nur zum Lachen bringen. Ich bin doch nur ein Clown. Das ist doch keine Kunst. Es ist schwierig, sich selbst einen Platz in einer Welt zuzugestehen, zu der man als Kind nie Zugang hatte. Kunst und Kultur bieten mehr als Veranstaltungen. Sie prägen, was wir uns zutrauen und vermitteln Zugehörigkeit. Sie zeigen Kindern, dass ihre Fantasien, Lebensrealitäten und Gedanken einen Platz haben. Wenn die eigenen Geschichten auf der Bühne fehlen, verortet man sich selbst auch schwerer dort.

Auch der Kultursommer Wien brachte mit seinem kostenlosen und niederschwelligen Kulturangebot Kunst und Kultur direkt zu den Menschen und war seit 2020 jedes Jahr im Juli und August fixer Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders. Seit heute ist allerdings klar: Das Festival wird eingestellt. Ich selbst habe einige Veranstaltungen beim Kultursommer moderiert und in Kinderaugen geblickt, die mir voller Vorfreude gesagt haben, dass sie sich freuen, auch beim Kultursommer auf der Bühne zu stehen, wenn sie mal größer sind. Wenn die Stadt Wien also den Kultursommer streicht, streicht sie mehr als ein paar Veranstaltungen aus dem Kalender. Sie nimmt Menschen die Möglichkeit, etwas für sich zu entdecken, von dem sie vielleicht bisher glaubten, dass es anderen vorbehalten ist und ihnen selbst niemals zustehen würde. Das ist ein Verlust, der sich in keinem Budgetposten abbilden lässt.

Meine Sommer ohne Geschichten

Jedes Jahr zu Schulbeginn muss ich immer an meine eigene Schulzeit denken. So auch dieses Jahr. Vor allem an eine Frage, die in mir so viel Scham und Sehnsucht auslöste, wenn meine Lehrerin sie stellte: „Was habt ihr denn in den Sommerferien gemacht?“. Ich hatte da nie etwas zu erzählen. Zumindest nichts Außergewöhnliches, weil zu Hause fehlte für Außergewöhnliches das Geld. Oft fehlte es sogar für das Gewöhnliche wie Miete, Strom und Essen. Ich bin im Säuglingsalter im Arm meiner Eltern als Flüchtlingskind nach Österreich gekommen, und Armut begleitete mich meine gesamte Kindheit und Jugend hindurch.

Meine alleinerziehende Mutter sprach zwar Deutsch, aber mit Akzent und grammatikalischen Fehlern. Dementsprechend waren die Jobs, die sie bekam, körperlich anstrengend und schlecht bezahlt. Sie arbeitete bei Sembella, wo sie Matratzen vernähte. Sie arbeitete bei Trodat, wo sie Stempel im Akkord am Band schnitt. Sie arbeitete bei McDonalds und bei Burger King. Ich erinnere mich an den Geruch der Fritteusen und des Fettes, wenn sie spät abends nach Hause kam.

Der Kultursommer war seit 2020 jedes Jahr im Juli und August fixer Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders. © Bild: Kultursommer Wien / Niko Havranek

Woran ich mich nicht erinnere, sind Schulreisen nach Paris, und Skikurse, die meine Schulfreund:innen machten. Dafür fehlte uns das Geld. Stattdessen war ich arbeiten, wenn die Schulglocke zum letzten Mal am Tag läutete. Mit 16 Jahren bediente ich in einem Internetcafé Kund:innen, putzte die Klos, machte die Abrechnungen und erledigte meine Hausaufgaben zwischendurch auf dem Tresen. Mehrmals die Woche machte ich das, um dabei zu helfen, den Kühlschrank zu füllen.

In einem Winter wurde unsere Therme kaputt und fiel aus. Ein neues Gerät hätte über 2.000 Euro gekostet. Geld, das wir nicht hatten. Ein ganzes Jahr mussten wir ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Wir versuchten uns mit Decken und Jacken in der Wohnung zu wärmen. Die Heizstrahler setzten wir gezielt ein, weil sie sehr viel Strom verbrauchten. Zum Duschen kochten wir Wasser mit dem Wasserkocher auf, das wir mit dem kalten Wasser vermischten. Erst eine neue gesetzliche Regelung machte den Vermieter für eine funktionierende Therme verantwortlich. Bis dahin halfen wir uns provisorisch aus.

Warum der Kultursommer Wien Schwellen abbaut

Gerade für Menschen wie uns, denen kulturelle Teilhabe aus den verschiedensten Gründen verwehrt bleibt und geblieben ist, ist der Kultursommer enorm wichtig. Weil er Schwellen abbaut. Weil niemand wissen muss, wie man sich richtig zu verhalten hat in einem Theater. Weil alle in ihren Liegestühlen im Park Geschichten zuhören. Weil man sich in jede Reihe setzen kann, ohne sich ein Ticket leisten zu müssen.

Man kann einfach stehen bleiben, zuschauen, lachen oder sich wundern. Vielleicht merkt man zum ersten Mal, dass Kultur auch etwas mit einem selbst zu tun hat. Vielleicht merkt man zum ersten Mal, dass man auch etwas zu erzählen hat, wenn man in der Schule über die eigenen Sommerferien erzählen soll. Statt laut zu schweigen, kann man stolz über Clowns, Theater, Musik und Tanz berichten. Über Feste, die extra in den eigenen Park gekommen sind, damit man es nicht so weit hat. Über Nachmittage, die gewöhnlich begannen, aber am Ende zu Erinnerungen wurden.

Niemand glaubt ernsthaft, dass es ein Leichtes sei, den Sparstift anzusetzen. Schon gar nicht für eine Kulturstadträtin, die den Kultursommer selbst ins Leben gerufen hat. Sie spricht aber selbst davon, dass der Kultureuro, der Kürzungen abfedern sollte, nach einem Aufschrei, vor allem von jenen, denen es besonders gut ginge, zurückgezogen wurde. Da frage ich mich schon: Seit wann ist es politische Haltung, ausgerechnet vor jenen einzuknicken, die ohnehin auf nichts verzichten müssen? Während jene, für die ein kostenloses Kulturangebot einen echten Unterschied macht, wieder einmal überhört werden?

Der Kultursommer Wien als Sprungbrett

Neben den Zuschauer:innen gibt es noch jene, die den Kultursommer überhaupt erst auf die Bühne bringen: Die Künstler:innen. Ich selbst bin mehrmals beim Kultursommer aufgetreten. Er war auch eine meiner ersten Bühnen. Ich habe auf diesen Bühnen Menschen erreicht, die vermutlich sonst nie ein Kabarettprogramm besucht hätten. Einige der Besucher:innen habe ich nach dem Sommer bei meinem eigenen Soloabend auf einer Kabarettbühne wiedergesehen. Zumindest jene, die sich die Karten leisten konnten.

Der Kultursommer ist damit auch ein Sprungbrett. Für Künstler:innen, die noch am Anfang stehen, für jene, die abseits der großen Namen arbeiten, und für alle, die auf Bühnen angewiesen sind, um von ihrer Kunst leben zu können. Wenn diese Bühnen verschwinden, verschwinden auch Auftrittsmöglichkeiten, Einkommen und damit Sichtbarkeit und Sicherheit. Dabei war der Kultursommer auch in seiner Bezahlung ein Vorbild. Unter dem Motto „fair pay“ erhielten alle Künstler:innen 530 Euro für ihren Auftritt. Unabhängig davon, wie bekannt sie waren oder wie groß ihr Name war. Das war ein Zeichen der Wertschätzung. Ein Zeichen dafür, dass künstlerische Arbeit einen Wert hat, ganz egal wie viele Menschen einen bereits kennen.

Kulturnation ohne Kultur?

Diese Wertschätzung vermisse ich mit jeder Kürzung mehr. Die Sparmaßnahmen im Kulturbereich wundern mich vor allem deshalb, weil sich Politiker:innen gerne als Vertreter:innen einer stolzen Kulturnation inszenieren. Sie schmücken sich gerne damit, und in Festtagsreden heben sie die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gesellschaft hervor. Gleichzeitig werden genau diese Bühnen und Förderstrukturen weniger, auf die Künstler:innen angewiesen sind, um ihre Arbeit machen zu können. Sei es die Arena Wien, der Filmfonds, Stipendien, die gestrichen werden, verschärfte AMS-Zuverdienstgrenzen für Künstler:innen oder Kulturpreise, die wegfallen. Erst letztes Jahr kam das Aus für das „Wir sind Wien“ Festival mit dem Argument, dass es ja den Kultursommer gäbe – den es ja nun nicht mehr geben soll. Wer sich mit einer Kulturlandschaft schmücken will, muss diese Landschaft auch pflegen, statt sie zu roden.

Ich hätte mir als Kind einen Kultursommer gewünscht. Und ich bin froh, dass ich als Künstler Teil davon sein durfte. Es wäre schön, wenn auch die nächste Generation beides erleben könnte. Erst im Liegestuhl vor einer Bühne zu sitzen und irgendwann selbst darauf zu stehen. Denn wenn im September wieder jemand fragt: „Was habt ihr denn in den Sommerferien gemacht?“, sollte kein Kind sich schämen und schweigen müssen.