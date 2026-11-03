Kushner-Skandal: Prinzen, Diebe und Schwiegersöhne
- Von
- Emran Feroz
Ein gehacktes iPhone, ein Konto in Abu Dhabi, ein Auftragskiller: Der Kushner-Skandal klingt wie ein schlechter Agententhriller. Gerade deshalb lohnt sich ein zweiter Blick.
- Matthew Cole wirft Jared Kushner vor, über ein Konto in Abu Dhabi geheime Waffengeschäfte und Zahlungen an dubiose Empfänger abgewickelt zu haben.
- Die Vorwürfe basieren auf anonymen Quellen und bisher unveröffentlichten Dokumenten; Kushner und seine Anwälte bestreiten jegliche Verbindung.
- Unabhängig von den Vorwürfen ist bekannt, dass Golfstaaten Kushner große Geldsummen anvertrauten, was als eigentlicher Skandal gilt.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Kushner soll Zugriff auf ein Konto der First Abu Dhabi Bank gehabt haben.
- Rund 1 Milliarde Dollar soll laut Quelle zu Kushners persönlichem Nutzen in Israel gelandet sein.
- 2021 investierte der saudische Staatsfonds 2 Milliarden Dollar in Kushners Investmentfirma.
- Kushner verhandelt aktuell im Namen der USA über Gaza und die Ukraine.
Hätte ein Politiker im sogenannten „Globalen Süden“ Zugriff auf ein Konto in Abu Dhabi, von dem aus Geld an einen Warlord, einen Söldner und einen ehemaligen Auftragskiller fließen würde, würde im Westen schnell und oft das Wort „Kleptokratie“ fallen. „Die sind eh alle korrupt“, heißt es ohnehin oft, sobald es um Afrika oder Asien geht.
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Genau so lautet nun der Vorwurf des US-Investigativjournalisten Matthew Cole an Jared Kushner, den Schwiegersohn Trumps und heute dessen Sondergesandter. In seinem Buch „Princes and Thieves“, aus dem das US-Magazin Vanity Fair vorab druckte, beschreibt Cole einen Plot, den viele für ein dick aufgetragenes Hollywoodskript halten würden: Russlands Militärgeheimdienst GRU hackt Kushners iPhone, der niederländische Geheimdienst dreht einen russischen Hacker um und schaut ab 2018 selbst mit.
„Völlig verrückt“
In den Geheimdienstaufzeichnungen ist Folgendes zu sehen: Kushner beim Login in ein Konto der First Abu Dhabi Bank. Inhaberin ist eine staatlich finanzierte emiratische Stiftung, die laut Cole auch dazu diente, geheime Waffenkäufe zu tarnen. Kushner soll zeichnungsberechtigt gewesen sein. Ein zweiter Topf, rund eine Milliarde Dollar, soll in Israel gelandet sein – laut einer Quelle zu Kushners „persönlichem Nutzen“.
Auch die Empfänger der Transaktionen haben Namen. Der Warlord soll Khalifa Haftar sein, einst Partner der CIA, der 2014 mit emiratischer Rückendeckung in Libyen putschen wollte. Als er 2019 auf Tripolis marschierte, lobte ihn Trump am Telefon. Der Auftragskiller soll der Kubaner Felipe Vidal sein, der sich selbst „Hitman“ nennt. Laut Coles Quellen half er den Emiraten im Mai 2019, einen iranischen Angriff auf Öltanker vorzutäuschen, um Trump in einen Krieg zu treiben. Washington macht bis heute Teheran verantwortlich. Kushners Anwälte bestreiten jede Verbindung zu beiden.
Kushner nennt all das „völlig verrückt“, sein Anwalt droht mit Klagen, das Weiße Haus spricht von der Fantasie eines gescheiterten Spionageautors. Es fehlten Kontoauszüge und Belege. Stimmt, bewiesen ist nichts. Cole stützt sich selbstverständlich auf anonyme Quellen. Dokumente hat er bis jetzt nicht veröffentlicht – allerdings muss er das auch nicht, sofern die Quellen seinem Verlag Simon & Schuster vorliegen . Den Verlag haben etwaige Drohungen nicht beeindruckt: Das Buch erschien früher als geplant.
Der eigentliche Skandal: House of Trump
Doch selbst wenn man jede Zeile des Buchs für erfunden hält, kommt man am Offensichtlichen nicht vorbei: Dass autokratische Golfmonarchen Kushner Geld anvertrauen, ist kein Gerücht, sondern bekannt. Kaum hatte er 2021 das Weiße Haus verlassen, steckte der saudische Staatsfonds zwei Milliarden Dollar in Kushners Investmentfirma, gegen die Bedenken der eigenen Prüfer. Heute verhandelt derselbe Mann im Namen der USA über Gaza und die Ukraine. Das sollte der eigentliche Hauptskandal sein.
Stets echauffiert sich westliche Politik über Vetternwirtschaft und Korruption in afrikanischen oder asiatischen Ländern. Stets spricht man über „Good Governance“ und hält sich für aufgeklärter und fortgeschrittener als „die anderen“. Nun steckt der Schwiegersohn des mächtigsten Mannes der Welt in einer Bredouille, aus der er sich kaum herausreden kann. Die bisherigen Reaktionen: Großes Desinteresse, Relativierung sowie Klagedrohungen. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Jared Kushner: Jahrgang 1981, Sohn des Immobilienunternehmers Charles Kushner und seit 2009 mit Ivanka Trump verheiratet. In Trumps erster Amtszeit (2017–2021) war er Chefberater im Weißen Haus und für den Nahen Osten zuständig; 2020 fädelte er die Abraham-Abkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten ein. Danach gründete er die Investmentfirma Affinity Partners, in die der saudische Staatsfonds zwei Milliarden Dollar steckte. Heute verhandelt er gemeinsam mit internationalen Diplomaten über Gaza, die Ukraine und Iran. Trump nennt ihn „Friedensgesandten“, ein offizielles Amt ist das laut Weißem Haus nicht.
- Matthew Cole: US-Investigativjournalist, der seit mehr als zwei Jahrzehnten über nationale Sicherheit und verdeckte Kriege berichtet. Er arbeitete als Investigativ-Producer für ABC und NBC News und war lange Sicherheitsreporter bei The Intercept. In seinem Buch „Code Over Country“ (2022) recherchierte er mutmaßliche Kriegsverbrechen der Navy-Eliteeinheit SEAL Team 6, unter anderem in Afghanistan. Erik Prince, Gründer der Söldnerfirma „Blackwater“, verklagte ihn bereits einmal wegen Verleumdung. Die Klage wurde abgewiesen.
- Das Buch: „Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East“ erschien bei Atria/One Signal, einem Imprint von Simon & Schuster. Das Magazin Vanity Fair druckte am 22. Oktober einen Auszug. Angekündigt war das Buch für den 27. Oktober; nach Kushners Klagedrohung brachte der Verlag es zwei Tage früher heraus. Cole beschreibt, wie Kushner und der emiratische Herrscher Mohammed bin Zayed mit geheimen Golf-Geldern Nahostpolitik betrieben haben sollen. Nach eigenen Angaben hat er fünf Jahre daran recherchiert.
- Weitere Details: Laut Cole flossen mindestens zwei Milliarden Dollar, rund 750 Millionen, auf das „Alpha“-Konto in Abu Dhabi, etwa eine Milliarde über Aserbaidschan auf ein Konto bei Israels Zentralbank („Beta“), dazu kommt ein drittes Konto. Die Bank of Israel erklärte, von einer solchen Konstruktion nichts zu wissen, die konservative israelische Zeitung Jerusalem Post nahm ihren Bericht wegen offener Faktenfragen wieder offline. Kushners Anwalt Chad Mizelle, früher Stabschef im US-Justizministerium, hatte Autor und Verlag schon im Sommer schriftlich widersprochen und fordert nun von Vanity Fair, den Auszug zu löschen.