Kushner-Skandal: Prinzen, Diebe und Schwiegersöhne

Hätte ein Politiker im sogenannten „Globalen Süden“ Zugriff auf ein Konto in Abu Dhabi, von dem aus Geld an einen Warlord, einen Söldner und einen ehemaligen Auftragskiller fließen würde, würde im Westen schnell und oft das Wort „Kleptokratie“ fallen. „Die sind eh alle korrupt“, heißt es ohnehin oft, sobald es um Afrika oder Asien geht.

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Genau so lautet nun der Vorwurf des US-Investigativjournalisten Matthew Cole an Jared Kushner, den Schwiegersohn Trumps und heute dessen Sondergesandter. In seinem Buch „Princes and Thieves“, aus dem das US-Magazin Vanity Fair vorab druckte, beschreibt Cole einen Plot, den viele für ein dick aufgetragenes Hollywoodskript halten würden: Russlands Militärgeheimdienst GRU hackt Kushners iPhone, der niederländische Geheimdienst dreht einen russischen Hacker um und schaut ab 2018 selbst mit.

„Völlig verrückt“

In den Geheimdienstaufzeichnungen ist Folgendes zu sehen: Kushner beim Login in ein Konto der First Abu Dhabi Bank. Inhaberin ist eine staatlich finanzierte emiratische Stiftung, die laut Cole auch dazu diente, geheime Waffenkäufe zu tarnen. Kushner soll zeichnungsberechtigt gewesen sein. Ein zweiter Topf, rund eine Milliarde Dollar, soll in Israel gelandet sein – laut einer Quelle zu Kushners „persönlichem Nutzen“.

Auch die Empfänger der Transaktionen haben Namen. Der Warlord soll Khalifa Haftar sein, einst Partner der CIA, der 2014 mit emiratischer Rückendeckung in Libyen putschen wollte. Als er 2019 auf Tripolis marschierte, lobte ihn Trump am Telefon. Der Auftragskiller soll der Kubaner Felipe Vidal sein, der sich selbst „Hitman“ nennt. Laut Coles Quellen half er den Emiraten im Mai 2019, einen iranischen Angriff auf Öltanker vorzutäuschen, um Trump in einen Krieg zu treiben. Washington macht bis heute Teheran verantwortlich. Kushners Anwälte bestreiten jede Verbindung zu beiden.

Kushner nennt all das „völlig verrückt“, sein Anwalt droht mit Klagen, das Weiße Haus spricht von der Fantasie eines gescheiterten Spionageautors. Es fehlten Kontoauszüge und Belege. Stimmt, bewiesen ist nichts. Cole stützt sich selbstverständlich auf anonyme Quellen. Dokumente hat er bis jetzt nicht veröffentlicht – allerdings muss er das auch nicht, sofern die Quellen seinem Verlag Simon & Schuster vorliegen . Den Verlag haben etwaige Drohungen nicht beeindruckt: Das Buch erschien früher als geplant.

Der eigentliche Skandal: House of Trump

Doch selbst wenn man jede Zeile des Buchs für erfunden hält, kommt man am Offensichtlichen nicht vorbei: Dass autokratische Golfmonarchen Kushner Geld anvertrauen, ist kein Gerücht, sondern bekannt. Kaum hatte er 2021 das Weiße Haus verlassen, steckte der saudische Staatsfonds zwei Milliarden Dollar in Kushners Investmentfirma, gegen die Bedenken der eigenen Prüfer. Heute verhandelt derselbe Mann im Namen der USA über Gaza und die Ukraine. Das sollte der eigentliche Hauptskandal sein.

Stets echauffiert sich westliche Politik über Vetternwirtschaft und Korruption in afrikanischen oder asiatischen Ländern. Stets spricht man über „Good Governance“ und hält sich für aufgeklärter und fortgeschrittener als „die anderen“. Nun steckt der Schwiegersohn des mächtigsten Mannes der Welt in einer Bredouille, aus der er sich kaum herausreden kann. Die bisherigen Reaktionen: Großes Desinteresse, Relativierung sowie Klagedrohungen. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht.