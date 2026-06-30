KZ-Gründe Leobersdorf: Tiefkühlpizza statt Gedenken

Die Mauerreste verschwinden unter Schotter. Einst stand hier das zweitgrößte Frauen-KZ auf österreichischem Boden. Jetzt wird in Leobersdorf, 40 Autominuten südlich von Wien, eine riesige Gewerbehalle gebaut. Konkret ein Kühl- und Logistiklager mit mehreren Laderampen, Tiefkühlbereichen, Versandzonen. Hier entsteht nicht nur Infrastruktur, um Supermärkte mit Lebensmitteln zu versorgen, wie Pläne zeigen, die Falter und WZ vorliegen, sondern Insidern zufolge auch eine Filiale des deutschen Discounters Lidl.

1944 errichteten die Nazis auf dieser Wiese am Rande der Gemeinde Leobersdorf ein Frauen-Konzentrationslager. Sie sperrten rund 400 verschleppte Frauen und Mädchen aus Polen, Italien und der Sowjetunion ein, um sie als Zwangsarbeiterinnen in der nahegelegenen Munitionsfabrik einzusetzen. In Zwölf-Stunden-Schichten fertigten sie Zündhütchen für Hitlers Angriffskriege. Sie hausten in Holzbaracken, umzäunt von elektrisch geladenem Stacheldraht. Wo früher das Lager stand, werden heute Löcher für Betonfundamente gegraben.

Bürgermeister profitierte von Umwidmung

Über die umstrittenen Pläne berichteten Falter und WZ bereits 2024 ausführlich. Sie deckten auf, dass der Leobersdorfer Bürgermeister und Immobilienunternehmer Andreas Ramharter vom Verkauf der Flächen profitiert hat. Eine seiner Firmen verkaufte das Areal für mehr als 15 Millionen Euro an den Unternehmer Thomas Rattensperger. Zwei kleine Umwidmungen im Gemeinderat, wo Ramharters Liste Zukunft Leobersdorf (LZL) eine Mehrheit besitzt, brachten seiner Firma zusätzlich 1,34 Millionen Euro. Zudem profitiert Ramharter auch noch vom Gewerbepark: Er sicherte sich vertraglich das Recht, auf dem Dach Photovoltaik-Module zu installieren.

Die Grundstücks-Deals sorgten für Aufsehen. Die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, bezeichnete es als „Schande“, die KZ-Überreste abzureißen. Oskar Deutsch, Präsident der Israelischen Kultusgemeinde, kritisierte, dass „auf Kosten des Andenkens an gequälte und ermordete Frauen Profit gemacht wurde“. Monatelang setzte sich eine Lokalinitiative für ein Mahnmal auf dem Gelände ein. Vergeblich. Das Bundesdenkmalamt sah die Überreste auf der Wiese als „nicht ausreichend, um sie unter Denkmalschutz zu stellen“. Rattensperger konnte seine Gewerbepark-Pläne umsetzen.

Auf einer anderen Plattform anhören:







Falter und WZ liegen nun Pläne für ein großes Logistikzentrum vor: Mehrere Rampen, um Lastwagen zu beladen, Kühl- und Tiefkühlbereiche, Büroräume. Wer das Zentrum betreiben wird, ist nicht unklar. Ramharter und Rattensperger reagierten nicht auf Anfragen von Falter und WZ.

Der Leobersdorfer Bürgermeister will jedenfalls die Widmung der Fläche auf BVB-600 ändern. Damit wären bis zu 600 Fahrzeugfahrten pro Tag und Hektar möglich. Umgelegt auf das zwei Hektar große Areal wären es bis zu 1.200 Fahrten pro Tag. Die Opposition sieht die Pläne kritisch. Die Liste Leobersdorf Jetzt brachte eine Aufsichtsbeschwerde beim Land Niederösterreich ein, weil es keine Einsichtnahme in wichtige Verkehrsgutachten gab. Die Umwidmung wirke sich negativ auf den Verkehr aus. „Wer heute schon täglich auf der B18 im Stau steht, versteht nicht, warum künftig noch deutlich mehr Verkehr möglich gemacht werden soll“, sagt Reinhard Dungel, Gemeinderat der Liste Jetzt, zur WZ.

Discounter auf KZ-Wiese

Laut Informationen von Falter und WZ soll der deutsche Supermarkt-Riese Lidl auf dem Areal eine neue Filiale planen. Mit dem Eigentümer Rattensperger soll es bereits einen Vertrag geben. Die Pläne bestätigen will Lidl auf Anfrage nicht, aber auch nicht dementieren. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen, interessanten Standorten, um die lokale Nahversorgung weiter zu verbessern. Dazu zählt auch der Raum Leobersdorf. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir aber noch keine Details zu einem möglichen Projekt nennen“, heißt es von Lidl Österreich.

Lidl gehört zur deutschen Schwarz Gruppe. Dieter Schwarz gilt als reichster Deutscher mit einem geschätzten Vermögen von 58 Milliarden Euro. Der Konzern ist in verschiedenen gemeinnützigen Stiftungen verschachtelt. Josef Schwarz, Dieters Vater, gründete das Unternehmen 1930 in Heilbronn. In Österreich betreibt Lidl aktuell 250 Filialen. 2025 machte der Konzern in Österreich zwei Milliarden Euro Umsatz, sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

In Leobersdorf wird die NS-Vergangenheit unter Schotter, Stahl und Beton vergraben. Dort, wo die SS bis April 1945 hunderte Frauen einsperrte, werden bald Lastwagen im Minutentakt fahren. Und die Leobersdorfer:innen können günstig einkaufen.