LASK: Vom Chaos in die Champions League. Wie geht das?

Vor einem Jahr rutschte der LASK in die Abstiegszone, es herrschte Chaos, Krise folgte auf Krise. Und heute, kurze Zeit später, ist der Klub Meister und Österreichs Fußballaushängeschild, scheffelt in der Champions League Millionen, besiegt internationale Topklubs – und ist dort, wo man immer hinwollte: ganz oben.

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Vor zwei Wochen wurde Sporting Lissabon besiegt. Davor Celtic Glasgow aus dem Stadion gefegt. Der Einzug in die nächste Champions-League-Runde ist nach dem 4:0 gegen Bratislava diesen Dienstag durchaus realistisch. In solchen Momenten wird gerne ein Heldenepos erzählt. Funktionäre werden zu Heiligen erklärt und der Aufstieg in eine kitschige Erzählung gegossen. Doch am Linzer Beispiel zeigt sich, dass Fußballmärchen nicht automatisch einem genialen sportlichen Masterplan entspringen müssen. Aber woran liegt die Sensation dann?

Segen und Fluch

Da wäre einmal Erfolgstrainer Didi Kühbauer, der eigentlich gar nicht mehr in Linz sein dürfte, weil er vom Klub 2023 vor die Tür gesetzt wurde. Damals hieß es: Differenzen in der Kaderplanung. Im Grunde ging es auch darum, dass Vereinsboss Siegmund Gruber den einst teuersten LASK-Kicker Robert Žulj in zentraler Rolle sehen wollte. Kühbauer sah das anders und wollte den Kader verändern. Die Folge: Am Ende musste Kühbauer gehen, während Žulj zum Kapitän aufstieg und von seinen Nachfolgern als „bester Spieler“ gelobt wurde.

LASK-Boss Gruber, ein gefinkelter Unternehmer, war für den Klub oft Segen und Fluch. Grundsätzlich hat der Mann große Verdienste vorzuweisen. Vor zehn Jahren führte er den LASK aus dem Unterhaus zurück in die Bundesliga. Er stellte viel Geld auf, ließ ein prächtiges 100-Millionen-Euro-Stadion erbauen. Doch durch seine Alleinherrscher-Attitüde drohte er das Projekt vor über einem Jahr auch wieder an die Wand zu fahren: Man hatte mit Streitereien mit Fans, Skandaltransfers und sportlicher Planlosigkeit zu kämpfen.

Das Bundesliga-Comeback des LASK basierte einst auf zwei Säulen: Gruber, der Mann mit Unternehmergeist, sorgte für die wirtschaftliche Entwicklung. Sein Funktionärskollege Jürgen Werner, ein Spieleragent, für sportlichen Erfolg. Oliver Glasner, der heutige Premier-League-Trainerstar, wurde 2015 engagiert, ein moderner Spielstil kreiert, der Klub zurück ins Oberhaus geführt und große Namen wie Eindhoven geschlagen. Der LASK schaffte es 2020 unter die Top-50 Europas. Ein Märchen mit Plan und Konzept. Doch dann verließ Werner im Frühjahr 2021 den Klub. Und übrig blieb Gruber, der sich nun auch in der Rolle des Fußballmanagers sah.

5,2 Millionen öffentliche Gelder

Grubers Kernkompetenz, so wird es allerorts beschrieben, sei es, „Unternehmen schnell größer zu machen“. Vermögend wurde er mit dem Büromöbelhersteller Hali, den er 2008 übernahm, sanierte und 2018 wieder verkaufte. Gruber pimpte auch den LASK. Er trieb Geldgeber auf, holte die Politik ins Boot. Die 2023 eröffnete Raiffeisenarena wurde vom Land mit 30 Millionen Euro gefördert. Auch viele öffentliche Geldgeber sponsern heute den Klub: die Energie AG, die Linz AG, das Land Oberösterreich. Das Ergebnis: In der Saison 2025/26 kassierte der LASK 5,2 Millionen € an öffentlichen Geldern. So viel wie kein anderer Bundesligaklub.

Doch einiges an Geld wurde mit Fehlentscheidungen schnell wieder aus dem Fenster geworfen. In den letzten sechs Jahren fanden zehn Trainerwechsel statt. Auch Sportdirektoren schienen bloße Erfüllungsgehilfen für den mächtigen Klub-Boss zu sein. Gruber versuchte sich sportliche Fachkompetenz anzueignen. Er gab Interviews zu Spielweise und Trainerbestellungen. Fakt ist aber auch: Der Spielstil änderte sich ständig. Kicker wurden schier wahllos zusammengekauft. Am Ende beklagten einige Trainer die wenig harmonierenden, riesigen Kader.

Der LASK wollte ganz nach oben, versank aber immer mehr im Chaos. 2024 verpflichtete man medienwirksam den alternden deutschen Weltmeister Jérôme Boateng. Doch der stand wegen Gewalt gegen seine Ex-Partnerin vor Gericht – und tauchte öfter in Verhandlungssälen als auf dem Fußballplatz auf. Gruber lieferte sich heftige Scharmützel mit der Fanszene, die überteuerte Tickets und Trikots in den Farben eines Sponsors kritisierten. Die Folge: eine nahezu leere Fantribüne. Hinzu kam zunehmender sportlicher Misserfolg.

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Viele Trainer – aber nur ein passender

Alleine in den letzten zwei Jahren coachten sechs Trainer in Linz – oft nur für wenige Spiele. Im Europacup verlor man gegen Außenseiter wie Banja Luka. Und in der Liga rutschte man 2025 auf den vorletzten Platz ab.

Kühbauer wurde mit dem LASK 2023 noch Dritter, ehe er vom Hof gejagt wurde. Und während die Linzer immer tiefer abstürzten, führte er den Wolfsberger AC zum Cup-Titel und beinahe zur Meisterschaft. Eigentlich liebäugelte Kühbauer wegen seiner Erfolge mit einer Rückkehr zu seinem Herzensklub Rapid. Doch dort wollte man ihn nicht. Und nun saß er entgegen seinen eigenen Ambitionen im kleinen Wolfsberg fest.

Kühbauer ist ein ehrgeiziger Mann, der sich aber oft selbst im Weg stand. Er lieferte sich Schreiduelle, gab aufgebrachte Interviews und hat daher den Ruf eines Rumpelstilzchens. Doch in der Not erinnerte man sich beim LASK an den schwierigen Typen, der als Coach überall Erfolg hatte.

Im Herbst 2025 übernahm Kühbauer die Linzer im Tabellenkeller. Vom Eingeständnis eines Fehlers wollte Boss Gruber aber nichts wissen. „Der Didi hat sich massiv weiterentwickelt“, erklärte er im Podcast Gelb-Rot. Und siehe da: Nur wenige Monate später war der Klub österreichischer Meister und in der Champions League. Nun spielt der LASK gegen die besten Teams der Welt: Liverpool, Lissabon, Real Madrid. 18,6 Millionen Euro fließen alleine für das Antreten in der Königsklasse, am Ende könnten es mit Ticketeinnahmen und Punkteprämien über 30 Millionen sein. Allerorts wird nun gefragt: Wie lautet das Erfolgsgeheimnis?

Gruber: Fußball sei „unplanbar“

Man könnte jetzt vom perfekten Plan schreiben. Klub-Boss Gruber hat ein hochmodernes Stadion bauen lassen, viele Geldgeber akquiriert, so einen starken Kader ermöglicht – und ist rechtzeitig über seinen Schatten gesprungen und korrigierte einen Fehler: Er holte Kühbauer zurück, den er einst vor die Tür gesetzt hatte. Doch in Wahrheit entspringt der Erfolg keiner konsequent verfolgten Sportstrategie. Die vielen Trainer-Fehlgriffe erklärte Gruber im DBLDW-Podcast zuletzt so: Fußball sei „ein ganz eigenes Business“ und irgendwo „unplanbar“. Man könne „die beste Mannschaft holen, aber wenn der Coach nicht zur Mannschaft passt, dann wird es schwer“.

Im x-ten Anlauf wurden in Linz die perfekten Puzzlesteine gefunden. Trainer Kühbauer erwies sich als Menschenfänger, der gemeinsam mit Co-Trainer Maximilian Ritscher mit viel Gespür aus starken Einzelspielern schnell eine funktionierende Mannschaft bastelte. Was in Linz auffällt: Da hat sich eine hochveranlagte Truppe zusammengefunden, deren Spieler nicht immer Wertschätzung erfahren haben. Etwa Mittelfeldturbo Sascha Horvath, mittlerweile 30 Jahre alt, der lange als ewiges Talent galt. Stürmer Samuel Adeniran, ein US-Amerikaner, der beim großen FC Liverpool ausgebildet wurde, sich aber nirgendwo durchsetzen konnte und in deutschen Unterligen spielte. Oder Saša Kalajdžić, der jahrelang mit schweren Verletzungen kämpfte und selbst in der zweiten englischen Liga nicht mehr zum Einsatz kam.

Wenig Wertschätzung

Das verbindet die Kicker mit ihrem Klub, ihrem Trainer, ihrem Vereinsboss. Auch der LASK war oft nah dran am großen Erfolg und scheiterte meist doch. Gruber, der die Linzer einst vorm Niedergang gerettet und steil nach oben geführt hatte, sah sich trotzdem oft mit harscher Kritik konfrontiert. Und dann wäre da noch Trainer Kühbauer, der sich bis heute wenig wertgeschätzt fühlt, weil er trotz Erfolgs als unverbesserlicher Choleriker wahrgenommen wird, der Spielern kurzfristig Feuer unterm Hintern machen, aber langfristig nichts aufbauen könne.

Der LASK spielt nun, als wolle er mit all den Vorurteilen aufräumen: intensiv, angriffig, mit enormer Wucht. Gegen Celtic Glasgow drehte man voller Zorn einen 0:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg um. Auch gegen Lissabon machte ein frühes Gegentor durch einen ungerechtfertigten Elfmeter die Linzer erst so richtig wütend.

Es gibt nämlich im Fußballgeschäft etwas, das abseits aller nachhaltigen Planspiele einen großen Vorteil bringt: Ehrgeiz und unbändiger Wille, der sowohl Klub-Boss Gruber als auch Trainer Kühbauer umweht. Beide wollen es ständig allen zeigen. Vielleicht liegt darin eine Energie, die am Ende ein Happy End einfach erzwingt.