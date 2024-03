Arik Kershenbaum

Auch hier ist zwischen Leben und komplexem Leben zu unterscheiden. Bakterien und Mikroben sind wahrscheinlich weit verbreitet und könnten viele Formen annehmen. Ob sie zu komplexem Leben werden, ist eine andere Frage, vielleicht ist komplexes Leben nur auf wenigen Planeten möglich. Ein Problem mit dem Saturnmond Titan ist seine Oberflächen-Temperatur von minus 200 Grad, bei der alle chemischen Reaktionen sehr langsam stattfinden. Daher würde es vielleicht sehr lang dauern, bis auf einem solchen Himmelskörper Leben evolviert. In den Unterwasser-Ozeanen der beiden Monde könnte sich hingegen sehr wohl komplexes Leben bilden, denn diese Wasserreserven haben viele Gemeinsamkeiten mit der jungen Erde. Wir nehmen an, dass es in diesen Seen dunkel ist, solche Organismen also kein Licht benötigen, um sich zurechtzufinden. Wenn es in den Unterwasserwelten aber phosphoreszierende Objekte gibt, die Licht abstrahlen, wäre es wieder anders. Eine Frage ist auch, wie man in einem unterirdischen Ozean das Universum wahrnehmen würde. Unsere Vorfahren konnten von Beginn an in die Sterne schauen — diese Organismen können das nicht. Sie würden daher vielleicht nie dahingehend evolvieren, um über die Natur des Universums nachzudenken.