WZ-Redakteurin Eva Stanzl interessiert sich seit vielen Jahren für Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und die Frage, ob es Leben auf ihnen geben könnte. Sie hat zahlreiche Geschichten zum Thema recherchiert und Expert:innen im Fachgebiet der Astronomie befragt, um Einsichten zu gewinnen. Den Zugang eines Zoologen, und somit die Sicht der Biologie auf mögliches Leben im All, fand sie besonders bereichernd.

"Eine Voraussetzung ist, dass es Wettbewerb geben muss. Es muss manche Individuen geben, die erfolgreicher sind als andere, weil sie beschränkte Ressourcen besser für sich nutzen können." © Fotocredit: Quanta Magazine 2021/04

Arik Kershenbaum ist Zoologe, Hochschuldozent und Fellow am Girton College der britischen Universität Cambridge. In seinem Forschungsalltag erforscht die Kommunikation von Tieren. Dazu folgte er dem Heulen der Wölfe im Yellowstone-Nationalpark, studierte die Pfiffe von Delfinen im Roten Meer und zeichnete die Gesänge von Klippschliefern in Galiläa auf, um die Bedeutung ihrer Laute zu entschlüsseln. Auf der Basis dieses Wissens möchte er Aussagen darüber treffen, wie Außerirdische kommunizieren könnten. Sein Buch “Ein Naturführer durch den Kosmos” ist kürzlich im auf Deutsch erschienen Arik Kershenbaum ist Mitglied des internationalen Beratungsgremiums zum Thema Kommunikation mit extraterrestrischer Intelligenz namens METI.org.

Ein Exoplanet (extrasolarer Planet) ist ein planetarer Himmelskörper außerhalb des gravitativen Einflusses unserer Sonne. Extrasolare Planeten gehören also nicht dem Sonnensystem, sondern anderen Planetensystemen an. Die erste bewiesene Entdeckung eines Exoplaneten in einem Orbit um einen Stern ähnlich der Sonne wurde 1995 von Michel Mayor und Didier Queloz am Departement für Astronomie der Universität Genf gemacht. Mit Stand 3. Juni 2023 waren 5.389 Exoplaneten in 3.980 Systemen bekannt. Eine wichtige Motivation bei der Suche und Untersuchung von Exoplaneten ist die Möglichkeit, ihre Bewohnbarkeit abzuschätzen.

"Ein Naturführer durch den Kosmos", Arik Kershenbaum, Matthes & Seitz Berlin, 351 Seiten, 2023.

