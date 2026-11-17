Sie bauen Seehäuser in Kanada, reparieren Campervans in Neuseeland oder sind Dachdecker:innen in Australien: Für viele Handwerker:innen mit abgeschlossener Lehre aus Deutschland, der Schweiz und Österreich ist das derzeit Alltag. Sie arbeiten rund ein Jahr im Ausland. Wir haben mit österreichischen Gesell:innen gesprochen, die sich derzeit auf das Abenteur vorbereiten.

Von Vorarlberg nach Kanada

Eine von ihnen ist Cecile aus Vorarlberg. Für sie geht es nächsten Frühling zum Bauunternehmen Tamarack North in Kanada, zwei Stunden nördlich von Toronto. Dort wird sie als Tischlerin Luxushäuser bauen. „Man hört viel Gutes und ich freu mich darauf“, erzählt sie der WZ. Sie hat sich für zehn Monate verpflichtet, zwei Monate wird sie anschließend dort herumreisen. „Ich freu mich schon sehr, dass ich mal allein in den Urlaub kann“, sagt sie lachend.

Die 27-Jährige hofft, dass sie Neues lernen wird. „Die Bauart ist in Kanada anders. Es wird sehr viel mehr mit Holz gebaut“, sagt sie, „auch wird in Österreich sehr viel in der Halle produziert, von der Innenwand bis zur Fassade, und dann fix und fertig auf die Baustelle gebracht. In Kanada macht man alles draußen, direkt auf der Baustelle“. Ein bisschen Angst sei schon dabei, sagt sie, „soziale Ängste oder, dass ich etwas nicht kann“.

Von Oberösterreich nach Colorado, USA

Für den 23-jährigen Valentin ist es bereits das zweite Mal, dass er im Ausland arbeitet. Der Zimmermann war schon einmal in der Winterzeit in Kanada und ist gerade in Colorado in den USA bei „Gerber Berend Design Build“, einem Architekturunternehmen. „Ich kann es sehr empfehlen, es ist sehr cool hier“, sagt er, „eine super Mischung aus Natur und Bars, Live-Konzerten, die Leute sind hier sehr nett, und es ist alles sehr locker.“ Heimweh habe der Oberösterreicher nicht wirklich, „aber die Weihnachtsmärkte vermisse ich manchmal schon“, sagt er. Allerdings sei er gut abgelenkt: Jetzt im Herbst gehe es mit ein paar Kumpels nach Yellowstone für drei Wochen, dann nach LA.

Eine Walz für die junge Generation

Den Grundgedanken der Walz hat Samuel Schneider für sein Unternehmen genutzt. Er hat die Plattform "Journeyman" gegründet. Seine Eltern waren Lehrerin und Lehrer. Sein Vater unterrichtete an einem Gymnasium, seine Mutter an einer Berufsschule in St. Gallen in der Schweiz. Chancengleichheit sei immer Thema in seiner Familie gewesen. „Mein Papa war schon immer ein Verfechter des dualen Bildungssystems. Beides ist ein super Weg, ob du jetzt die Lehre machen möchtest oder aufs Gymnasium gehst“, erzählt er im WZ-Interview. Und so hat er mit seinem Unternehmen, das er in Berlin gegründet hat, zwei Anliegen zusammengeführt: den Gedanken der tradierten Walz, bei der Handwerksgesell:innen als Teil der Ausbildung auf Wanderschaft gehen, und den Gedanken der Chancengleichheit: „Wenn 20 Prozent der Student:innen im deutschsprachigen Raum ein Erasmus-Jahr im Ausland machen, dann möchte ich diese Quote auch für Gesell:innen erreichen“, sagt er.