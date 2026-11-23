In GTA 6 ist mit Lucia Caminos erstmals eine Frau Hauptprotagonistin. Sie sitzt anfangs im Gefängnis, weshalb das Spiel mit dem anderen Hauptcharakter Jason Duval beginnt. Die beiden sind ein Paar und haben ein gemeinsames Kind. Jason muss sich neben zwielichtigen Aufträgen auf die baldige Entlassung seiner Freundin vorbereiten. Er kann sein Haus gemütlicher einrichten, Blumen und Schmuck für sie kaufen und das Auto reparieren. Alle Aufgaben verbessern ihre Beziehung und sind optional. Für Incels reicht das aus, um sich online über das neue Spiel aufzuregen.

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In den letzten Teilen von GTA ging es vor allem um männliche Machtfantasien, Frauen spielten nur als nervige Ehefrauen oder namenlose Prostituierte eine Rolle. In GTA 6 wurde die Sexarbeit als eines der längsten bestehenden Features abgeschafft. Laut dem Spielentwickler Rockstar Games soll sich die Storyline auf die Partnerschaft von Lucia und Jason fokussieren. „GTA VI wurde zu 100 % von woken, liberalen weißen Frauen geschrieben“, schreibt ein X-User dazu. Also ist das Spiel jetzt „woke“, weil ich auf dem Weg zum Drogenlabor Händchen halte und ein Date nach einem Raubüberfall plane? Und wenn manche Männer bereits die Vorstellung einer Frau mit eigenen Bedürfnissen in einem Videospiel derart aus der Fassung bringt, wie stellen sie sich dann eine echte Partnerschaft vor?

Laut der Marktanalyse-Plattform Sensor Tower sind 72% der GTA-Spieler männlich und 57% von ihnen unter 35 Jahre alt. In Zeiten von Manosphere und Frauenhass finde ich es unglaublich wichtig, dass ein Videospiel eine gesunde, heterosexuelle Beziehung repräsentiert, gerade weil die Zielgruppe vor allem aus jungen Männern besteht. Eine Beziehung mit einer Frau ist natürlich kein Videospiel, in dem man durch das Erfüllen von Aufgaben Belohnungen freischaltet. Aber GTA 6 schafft es, neben all den Missionen voller Geld, Drogen und Gewalt, auch emotionale Nähe, Konsens und Respekt gegenüber seiner Partnerin darzustellen.

Das ist ein wichtiger Anfang, vor allem für ein Videospiel, das am Erscheinungstag einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Euro erzielt hat. Lucia als weibliche Hauptprotagonistin hat bestimmt zu diesem Umsatz beigetragen und auch viele weibliche Spielerinnen angesprochen.

Aber lasst euch nicht täuschen: Man sieht in GTA 6 trotzdem halbnackte Frauen in jeder dritten Szene, besucht öfter als einmal Stripclubs und spricht neben Drogendeals über Brazilian Butt Lifts. Sonst wäre dieses Spiel nicht GTA. Aber durch Lucia zeigt der sechste Teil dieser Spielreihe erstmals eine Frau als eigenständigen Menschen, mit eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, Launen und Grenzen. Das sollte das absolute Minimum sein, ist in der männlich dominierten Gaming-Welt aber noch immer nicht selbstverständlich. In diesem Sinne: Woke is back! Auch in GTA.