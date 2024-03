Lost and Found: Wie sich die 20er verändern

Adoleszenzphase verlängert In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich die Dauer des Erwachsenwerdens verlängert. Heute gibt es eine wesentlich längere Übergangsphase, auch Adoleszenzphase genannt. Darin stimmen Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Disziplinen überein, erklärt die Entwicklungspsychologin Ulrike Sirsch. Wie genau diese Übergangsphase benannt und definiert wird, wird aber debattiert. Vonseiten der Psychologie hat das Konzept „Emerging Adulthood“ von Jeffrey Arnett viel Aufmerksamkeit erhalten, darunter auch viel Kritik. In seinem im Jahr 2000 vorgestellten Konzept schreibt Arnett von vier Entwicklungen im vergangenen Jahrhundert, die zu einer Verlängerung der Jugendphase führen: die technologische Revolution, die sexuelle Revolution, die Frauenbewegung und die Jugendbewegung. Besonders kritisiert daran wird, dass dieses Konzept nicht generalisierbar ist, sondern vorwiegend auf privilegierte, westliche Gesellschaften und Industrieländer zutrifft. Außerdem habe er den Begriff „Emerging Adulthood“ medienwirksam und kritikresident verteidigt, so Sirsch.

Lebensrealitäten sind entscheidend

Obwohl sich die im Text beschriebenen Trends wie spätere Elternschaft, Heirat und längerer Bildungsweg gesamtgesellschaftlich abzeichnen, darf hier nicht pauschalisiert werden. Denn Lebensrealitäten sind individuell und komplex, und nicht alle jungen Menschen in Österreich haben die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Welchen Berufs- und Bildungsweg man einschlägt und welche Entscheidungsfreiheiten im Rahmen des Möglichen sind, ist stark von finanziellen Mitteln und anderen soziodemografischen Aspekten abhängig. „Wie sich die Lebensphase Jugend zeigt, welche Spielräume man hat und mit welchen Herausforderungen ein junger Mensch konkret konfrontiert ist, ist abhängig vom sozialen Standort“, erklärt Beate Großegger. Sie ist wissenschaftliche Leiterin und Mitgründerin des Instituts für Jugendkulturforschung. Das sieht Soziologin Valeria Bordone ebenfalls so, die auch erklärt, dass kontextuelle Faktoren wie der Hausmarkt eines jeweiligen Bundeslandes und generell der Unterschied zwischen Stadt und Land eine Rolle spielen in diesen Entwicklungen. Denn man spreche sehr oft über den Durchschnitt, „doch Österreich ist eine Vielfalt an Menschen“, so Bordone.