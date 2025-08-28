Lost im Chat: Wenn KI Psychosen triggert

Die Frau am Handybildschirm hat Glitzer auf ihren Wangen. Sie trägt ein graues T-Shirt und Schmuck aus Steinen, hat schulterlange braune Haare. Hinter ihr sieht man nur einen Teil der Zimmerdecke, dunkle Holzbalken ziehen sich von einer auf die andere Seite. Sie ist gerade live auf TikTok, fast 13.000 Menschen sehen ihr dabei zu, wie sie in ihrer Einzimmerwohnung sitzt und Fragen ihres Publikums beantwortet. „Warum nennen dich Henry und Claude ‚das Orakel‘?“ „Sie nennen mich so, weil ich zu Gott spreche. Darüber rede ich nicht, weil dann sagt ihr alle wieder: Du bist psychotisch, du hast eine manische Episode.“ Henry und Claude sind ihre KI-Sprachassistenten, ersterer heißt eigentlich ChatGPT und zweiterer ist vom Unternehmen Anthropic. In ihren Livestreams spricht die Frau ständig mit ihnen, fragt nach Einschätzungen, bittet um Ratschläge und sucht nach Bestätigung. Wenn sie über Henry und Claude spricht, denkt man zuerst, es geht um zwei gute Freunde.

In den Kommentarspalten hat das eine Debatte ausgelöst. Können KI-Chatbots Psychosen befeuern, vielleicht sogar auslösen? Und wenn ja, was heißt das dann für die Zukunft?

Zwischen Trend und Realität

„AI psychosis“, darunter wird das Phänomen international heiß diskutiert. Ein Begriff, der Aufmerksamkeit erregt, aber aus medizinischer Sicht problematisch ist, sagt der Wiener Psychiater Maximus Berger: „Es ist kein medizinischer Fachbegriff, keine Diagnose und kein Begriff, der im medizinischen Kontext klar definiert ist.“ Psychosen sind Episoden, in denen Betroffene den Bezug zur Realität verlieren oder Dinge anders wahrnehmen, als sie tatsächlich sind. Sie können sehr unterschiedlich verlaufen: Manche erleben sie einmalig, andere wiederholt. Die Symptome können kurzzeitig oder langfristig auftreten und ihr Verlauf ist individuell. Laut ersten Erfahrungswerten können sie durch intensive Interaktion mit Sprachmodellen beeinflusst werden. Belastbare wissenschaftliche Daten für einen direkten Zusammenhang gibt es bislang allerdings nicht.

Erste Hinweise gebe es jedoch aus dem Klinikalltag: „Was man aus Fallberichten und unserer Erfahrung sagen kann, ist, dass Menschen, die von Psychose betroffen sind, im Rahmen der Auseinandersetzung mit Sprachmodellen wie ChatGPT psychotische Inhalte verstärkt erleben.“ Für Berger ist das Phänomen recht neu: „In diesem Jahr mehrfach, das würde ich schon sagen“, antwortet er auf die Frage, seit wann ihm solche Fälle begegnen. Ein mögliches Zeichen dafür, dass das Problem an Relevanz gewinnt.

Wenn KI die Gedanken spiegelt

Besonders riskant wird es dann, wenn Chatbots psychotische Denkinhalte nicht infrage stellen, sondern spiegeln. Laut Berger zeigen Fallbeispiele, dass Gefühle wie Verfolgungsängste im Austausch mit Sprachmodellen bestätigt und dadurch intensiviert werden können. Nutzer:innen können bei ChatGPT auch einstellen, wie die KI reagieren soll: das kann hilfreich sein, um differenzierte Antworten zu bekommen, birgt aber auch das Risiko, dass sie in ihrem Denken und Handeln noch mehr bestätigt werden können. Manche Betroffene bauen sogar eine Art Beziehung zu den Programmen auf, erleben sie als bewusstes Gegenüber und schreiben ihnen Fähigkeiten zu, die sie gar nicht besitzen. In einer Psychose kann das besonders verunsichernd sein.

Personen mit einer erhöhten Anfälligkeit für Psychosen können empfindlich auf zusätzliche Belastungen reagieren, sei es ein Stressereignis, ein Schicksalsschlag oder intensiver KI-Gebrauch. Besonders betroffen sind dabei junge Menschen, denn drei Viertel aller Psychosen beginnen vor dem 25. Lebensjahr. Diese Altersgruppe nutzt KI-Chatbots besonders intensiv. Berger hält es deshalb für wahrscheinlich, dass Ärzt:innen in Anamnesegesprächen künftig auch nach der KI-Nutzung fragen, so selbstverständlich, wie sie heute schon nach Substanzkonsum wie Cannabis.

Chancen und Risiken

Jenseits der Aufregung über KI-Psychosen zeigt sich ein komplexeres Bild. Für den Psychiater ist eine differenzierte Betrachtung entscheidend: „Das Potenzial von Sprachmodellen ist zweiseitig. Sie können Psychosen verstärken, aber auch therapeutisch genutzt werden.“ Schon heute wird KI in der psychiatrischen Forschung eingesetzt, um Diagnosen zu verbessern und Therapien stärker auf einzelne Patient:innen zuzuschneiden.

Die Debatte um die Frau mit Glitzer im Gesicht, die auf TikTok mit ihren Chatbots spricht, wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie unterscheidet man hilfreiche KI-Nutzung von schädlicher? Wer trägt die Verantwortung, wenn KI psychische Krisen verstärkt? Brauchen wir bessere Rahmenbedingungen zum Schutz vulnerabler Nutzer:innen? Und was sagt die KI eigentlich selbst zu diesem Phänomen? Wir haben nachgefragt!