Ein Wagen mit einer ausfahrbaren Leiter, ein Balkon und eine eingeschlagene Türe: Das war alles, was die Diebe brauchten, um am Sonntag um 9:30, kurz nach der Öffnung, acht Kronjuwelen aus dem Pariser Kunstmuseum Louvre zu rauben. Sieben Minuten später waren sie mit Broschen, Diademen, Halsketten mit Diamanten und Perlen aus der Zeit des französischen Kaiserreichs im Gepäck wieder weg.

Was aber können die Einbrecher mit der Beute anfangen? Die Kronjuwelen sind unverkäuflich. Registriert und bis ins kleinste Detail dokumentiert, kennen die Kurator:innen des Louvre und ihre Versicherung alle Geschmeide nach Alter, Goldschmied, Legierung und Machart und alle Steine nach Einschlüssen, Gewicht und Schliff. Würden die Diebe die französischen Kronjuwelen, über die Dutzende Bücher geschrieben wurden, einem Auktionshaus anbieten, wären sie sofort enttarnt. Auch der Antiquitäten- und Schmuckhandel käme ihnen schnell hinter die Schliche. Was macht man also mit solch einer Beute?

„Auftragsdiebstähle kommen nur selten vor“

Vielleicht landen sie daher in einem Privathaus in einem Safe? War es ein Auftragsdiebstahl für eine Person mit einer besonderen Liebe für Edelsteine, die sie bloß besitzen will? Im Film „James Bond jagt Dr. No“ aus dem Jahr 1962 etwa sieht Bond das Gemälde „Porträt des Herzogs von Wellington“ von Francisco Goya in Dr. No‘s Versteck auf einer Staffelei. Das Bild wurde im echten Leben tatsächlich kurz vor den Dreharbeiten aus der National Gallery in London entwendet (zum Preis des Bildes siehe Infos und Quellen). Laut Expert:innen ist dieses Szenario jedoch die Ausnahme. „Auftragsdiebstähle kommen nur äußerst selten vor“, sagt Jasper Sharp, britischer Kurator und Kunsthistoriker in Wien, zur WZ.

Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati vermutet ein gezieltes Vorgehen. Sie sprach von Angriffen auf französische Museen: „Das sind Profis. Die organisierte Kriminalität hat es auf Kunstobjekte abgesehen. Die Museen sind zu Zielscheiben geworden“, sagte Dati am Montag.

Wie Kronjuwelen zu Halskettchen werden

Und somit bleiben zwei Möglichkeiten. Erstens könnten die Diebe den französischen Familienschmuck, wie Adelsexperten ihn nennen, in seine Bestandteile zerlegen, die Diamanten neu schleifen und das Gold einschmelzen. „Dann wird der historische Wert auf den Materialwert reduziert und kann zu diesem verkauft werden. Das kommt bei Schmuckstücken am häufigsten vor “, sagt Sharp. Auf diese Weise ließen sich aus Kronjuwelen im Endeffekt kleine Halskettchen, Ohrringe und Armreifen mit hübschen Schmucksteinen fertigen und unter die Leute bringen.

Zweitens könnten kriminelle Banden mit Diebesgut Versicherungen erpressen. Museen versichern ihre Bestände nämlich vor Raub. Allerdings oftmals nur zu einem Teil, da die Prämie sonst ins Astronomische ginge. „Kronjuwelen sind de facto nicht in der vollen Höhe des ideellen Werts versicherbar. Daher können derartige Diebstähle für den Eigentümer, in diesem Fall für Frankreich, teuer werden, wenn er die Kronjuwelen zurückhaben will, die Diebe aber die volle Summe fordern“, erklärt Christoph la Garde, Kunstsammler und vormaliger Eigentümer des Auktionshaus im Kinsky.

Oder das Diebesgut kommt wieder zurück, wie das berühmte, kunstvoll gefertigte Salzfass „Saliera“, das am 11. Mai 2003 aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien entwendet wurde, welches wegen Bauarbeiten eingerüstet war. Der Täter, Robert Mang, war 47 Jahre alt, Vater zweier Kinder und Inhaber einer Alarmanlagenfirma in Wien-Neubau. Er gab an, Schwachstellen im Alarmsystem des Museums entdeckt und die Tat in alkoholisiertem Zustand begangen zu haben.