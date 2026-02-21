Ein Samstagmorgen in einer französischen Stadt. Eine 29-jährige Frau öffnet einen Brief. „Es ist Zeit, darüber nachzudenken, ob Sie ein Kind wollen oder nicht.” Also macht Liebe! GaLiGrü, Ihr Gesundheitsministerium, steht darin. Die Entscheidung der jungen Frau, keine Kinder zu bekommen, ändert sich in diesem Moment schlagartig – danke Gesundheitsministerium.

So in etwa stellt sich das der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wohl vor. Der Brief ist eine von 16 Maßnahmen, um die „Bekämpfung der Unfruchtbarkeit” umzusetzen. Die martialische Rhetorik ist wohl gewollt, schon 2023 hatte Macron von der „demografischen Wiederaufrüstung” gesprochen. Die anderen Maßnahmen zeigen tatsächlich gute Ansätze. Ein Beispiel: Ist man zwischen 29 und 37 Jahre alt und möchte die eigenen Eizellen einfrieren lassen, so übernimmt der Staat die Kosten.

Aber es wirkt trotzdem so, als ob die französische Regierung davon ausgeht, dass Paare nur keine Kinder haben, weil sie nicht wissen, dass das Potenzial einer Risikoschwangerschaft mit zunehmendem Alter steigt. Abgesehen davon, dass das völlig absurd ist – es gibt vielerlei Gründe für Kinderlosigkeit –, wird mal wieder ein gesellschaftliches Problem auf das Individuum und vor allem auf die Frauen, abgewälzt. Denn Sex wird durch diesen Brief zum politischen Akt. Und ja eh, der Körper einer Frau, ihre Handlungen und Entscheidungen sind sowieso immer und überall politisch, aber lasst den Leuten doch immerhin ihren Sex! Ich will nicht bei jedem Orgasmus meines Partners daran denken müssen, dass ich in den Augen der Regierung gerade meinen gesellschaftlichen Beitrag leisten könnte.

Egal wie aufgeklärt eine Gesellschaft ist, Kinder und alles, was dazugehört, wird nach wie vor vorwiegend von Frauen geschultert. Hier Entlastung zu schaffen wäre das Ziel. Eine postalische Erinnerung, dass man sich sputen sollte, Kinder zu kriegen, baut nur noch mehr Druck auf. Aber wie könnte es Macron auch besser wissen? Er hat keine Kinder – hat ja auch mit 29 keinen Brief bekommen.