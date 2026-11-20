Jensen Huang (63) hatte als CEO von Nvidia bis vor Kurzem nicht nur eine der wichtigsten Tech-Führungspositionen der Welt – eine Führungsposition, die ihn zu einer zentralen Figur in einer der wichtigsten technologischen Entwicklungen der Menschheitsgeschichte machte –, sondern nebenher auch noch mehrere Affären gleichzeitig.

Jetzt könnte man anmerken: Das ist, was Zeit- und Energiemanagement betrifft, durchaus eine beeindruckende Leistung. Auf der anderen Seite war Jensen Huang auch mit Lori Huang verheiratet, die ihm in all der Zeit den Rücken freihielt. „Es ist gut, jemanden in seinem Leben zu haben, der bedingungslos an dich glaubt“ , sagte Jensen Huang einst selbst über Lori Huang. Was Lori Huang einst über Jensen Huang sagte oder aktuell sagt, ist nicht überliefert.

Die amerikanische Autorin und Feministin Judy Brady beschrieb bereits 1971 in ihrem satirischen Essay „I Want A Wife“ die Vorteile einer Ehefrau und stellte damit auch die implizite Frage, was Frauen denn alles schaffen würden, wenn sie Ehefrauen hätten. Mit „Ehefrau“ ist hier jemand gemeint, die zuhause die gesamte unbezahlte Care-Arbeit, Haushaltsführung, Kinderbetreuung, den Mental Load und die emotionale Fürsorge übernimmt, während man sich selbst unbeirrt und unbelästigt von anderweitigen Verantwortungen in Form unbezahlter Arbeit den eigentlichen Dingen wie Karriere, Ausbildung und Hobbies (wie beispielsweise außerehelichen Affären) widmen kann. Eine Frau würde da mit ansozialisierter Mehrfachbelastungs-Jonglage zehn Affären schaffen, nicht lächerliche drei.

Misogynie

Eine der besagten Huang-Affären war mit einer angeblichen chinesischen Spionin, zwei weitere mit Nvidia-Mitarbeiterinnen – mit Frauen also, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm befanden. Allein über dieses hierarchische Gefälle und den Missbrauch von Macht, der einer sexuellen Beziehung innerhalb dieses Gefälles innewohnt, ließen sich mehrere Seiten mit feministischer Kritik füllen. Stattdessen werden misogyne Stereotype bedient, wie jenes der verführerischen, attraktiven Spionin, die den ihrer Attraktivität und Verführungskunst hilflos ausgelieferten Mann um den Finger wickelt. Der Tech-Milliardär an der Spitze eines der mächtigsten Konzerne der Welt wird zum willenlosen, vernunftunbegabten Opfer und weibliche Attraktivität (für Männer) zu einem Machtinstrument umgedeutet. Außerdem wird – noch misogyner – Lori Huang mit Hohn überschüttet, ihr Aussehen bewertet und mit dem der anderen Affären verglichen.

Rücktritt

In der Zwischenzeit ist Jensen Huang zurückgetreten – von „allen Ämtern“, wie der ORF berichtet. Das wichtigste dieser Ämter war die des CEOs von Nvidia, des größten Chipkonzerns der Welt. Wichtig sind das Amt und Nvidia insgesamt, da schätzungsweise 80 Prozent der modernen KI-Technologie auf von Nvidia produzierten Prozessoren aufbaut. Sie gelten schließlich als die leistungsstärksten der Welt.

Ohne Nvidia-Chips könnten uns Meta, Anthropic, OpenAI, X und wie sie alle heißen nicht das Leben in dem Ausmaß zur Hölle machen, wie sie es aktuell höchst erfolgreich tun. Ohne Nvidia keine seelenlose KI-Musik, keine hässlichen Slop-Speisekarten, keine sinnlosen Fruchtvideos, keine Deepfake-Missbrauchsdarstellungen, keine drohende Massenarbeitslosigkeit für Kreative und keine Massen-Hacks, die das Internet unsicherer machen als je zuvor. Nvidia trägt wie kaum ein anderes Unternehmen im Verbund mit anderen Tech-Giganten eifrig zum schlechten Leben für alle bei.

Um die Milliarden von Tech-Oligarchen muss man sich vorerst allerdings keine allzu großen Sorgen machen: Während die Nvidia-Aktie kurzfristig einbrach (Oh Schreck!), profitierten andere Chip-Hersteller wie AMD. Nachdem AMD von einer Frau (Lisa Su) geleitet wird und die weibliche Bilanz in Sachen unternehmensgefährdete Affären mit Untergebenen insgesamt positiver ausfällt als jene von Männern, sind die hässlichen Slop-Speisekarten, die seelenlose KI-Musik, die Deepfake-Missbrauchsdarstellungen und die Hacks von Websites, privaten Daten, Supermarktkühlungen und kritischer Infrastruktur also vorerst gerettet.

Glass Cliff

Wie immer, wenn Männer Scherben hinterlassen, werden im Nachgang Frauen beauftragt, diese Scherben wegzuräumen – das Phänomen ist zahlreich beschrieben und nennt sich „gläserne Klippe“ . Im Falle Nvidias tut das nun Colette Kress, die bisherige Finanzchefin des Unternehmens. Selbstverständlich ist sie aber, auch das ist typisch für die gläserne Klippe, nur Interims-Chefin. Nach dem nächsten – richtigen – Chef, einem, der dann auch bleiben kann, wenn die Frau aufgeräumt hat, wird gerade noch gesucht. Ich gebe gleich an der Stelle eine Wette auf, dass auch der nächste Nvidia-CEO, der nächste richtige, der bleiben kann, nachdem die Frau aufgeräumt hat, wieder ein Mann sein wird – derzeit sind unter anderen ARM-CEO René Haas und Ian Buck im Gespräch .

Und auch Jensen Huang arbeitet laut tagesschau und Standard bereits an seinem Comeback . In welcher Form ist derzeit noch unklar, aber es ist beruhigend, dass er uns nicht lange auf seine Weisheit, seine kluge Urteilsfähigkeit und Vernunft verzichten lassen möchte. Verantwortungsvolle Aufgaben sollte man der weiblichen Nachfolge schließlich nicht allzu lange überlassen. Frauen sind bekanntlich zu irrational, zu emotional und zu hormongesteuert für Führungspositionen.

(PS: Die einzige gute Nachricht ist folgende: Laut kalifornischem Recht muss alles während der Ehe aufgebaute Vermögen zu gleichen Anteilen unter den Ex-Eheleuten aufgeteilt werden. Nach einer Scheidung wäre Lori Huang laut Berichten des Kuriers die viertreichste Frau der Welt. )