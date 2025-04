Männernorm: Warum Frauen in medizinischen Studien oft fehlen

Alexandra Kautzky-Willer

Es gibt ein einziges Medikament, das in den USA für Frauen in der halben Dosis am Markt ist, ein Schlafmittel. In Europa wurde das nicht so übernommen, weil die europäische Arzneimittelagentur gemeint hat, das könne jeder Arzt individuell anpassen. Derzeit kann man bei der Dosierung jeglicher Medikamente also nur nach Alter, Körperstatur, Gewicht und je nachdem, ob ein Medikament fett- oder wasserlöslich ist, von Fett- und Muskelmasse ausgehen.