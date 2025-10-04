Der Wiener Journalist und sozialdemokratische Politiker Max Winter (1870 - 1937) war da anno dazumal anders gestrickt. Von Pessimismus und Zukunftsängsten war bei ihm keine Spur. Er hat 1925 den utopischen Science-Fiction-Roman „Die lebende Mumie: ein Blick in das Jahr 2025“ geschrieben. Man könnte auch sagen: ein Blick in das absolute Paradies auf Erden. Und die, die davon überzeugt sind, dass früher sogar die Zukunft besser war, können sich vollauf bestätigt fühlen.

Eine völlig neue Welt

In dem Werk geht es um einen Mann, der 1925 in einen hundertjährigen Tiefschlaf versinkt und 2025 in einer Welt erwacht, die sich komplett verändert hat und die mit unserer heutigen real existierenden Welt so gut wie nichts zu tun hat. Leider. In Winters Utopie gibt es keine Waffen und folglich keine Kriege mehr. Armut ist abgeschafft, der ausbeuterische Kapitalismus ebenfalls. Das Schulsystem ist perfekt aufgestellt und fördert jedes Talent, sei es noch so tief vergraben. Krankheiten sind ausgerottet, Wissenschaft und Rationalität haben überall gesiegt. Und, Detail am Rande: Die Menschen nutzen zur Fortbewegung kleine coole Flugzeuge mit Flatterflügeln, die auf jedem Hausdach landen können.

Das Buch ist amüsant zu lesen, vor allem aber ein einzigartiges Stück politischer Mentalitätsgeschichte. Denn die Sozialdemokratie rechnete im „Roten Wien“ 1919 bis 1934 wirklich mit dem Aufbruch in eine neue, traumhaft schöne Ära und mit der Schaffung eines komplett neuen Menschen, der friedlich, frei, solidarisch und ohne Gier sein sollte. Es herrschte damals eine Euphorie, die nicht ohne Tragik ist. Denn wirklich gekommen sind die Nationalsozialisten und ein Zweiter Weltkrieg mit Millionen Toten.

Erstaunliche Weitsicht

Wobei Winter in seinen Prognosen nicht nur falsch lag. So nimmt er die EU sehr zutreffend vorweg. 1950 werden in seiner Vision die „Vereinigten Staaten Europas“ gegründet, in denen die Mitgliedsländer politisch und wirtschaftlich eng kooperieren. Alle Schüler:innen müssen in Winters Zukunftswelt an einem Austauschjahr (Erasmus!) teilnehmen, Wohnungen, Häuser, Boote, Autos werden umweltschonend mit Solarenergie betrieben.

Und irgendwie macht das Buch auch klar, warum die Christlichsozialen in der Zwischenkriegszeit eine derart große Angst vor „den Roten“ hatten. In Winters Buch ist Gott nämlich tot, der Stephansdom heißt „Viktor-Adler-Halle“. Der Arzt und Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, eben Viktor Adler, wird zum Heiland erklärt und Jesus-ähnlich verehrt. Alle sakralen Gegenstände sind verräumt und die Priester zu „nützlichen“ Mitgliedern der Gesellschaft umgeschult. Starker Tobak.

Und auch für nicht gläubige Menschen hat Winters Welt 2025 eine gutes Stück Horror parat. Sein neuer Mensch entsteht nämlich durch „Höherzüchtung“. Also dadurch, dass alle Personen mit Mängeln (Krankheiten oder von kapitalistischer Gier zerfressen) einfach sterilisiert werden und somit ihre Merkmale und Einstellungen nicht vererben können. Diese Einstellung war übrigens Mainstream in der damaligen Sozialdemokratie. Eugenik nennt sich das und in diesem Punkt haben die Nazis ganz ähnliche Vorstellungen gehabt, die sie schließlich in die Tat umgesetzt haben.