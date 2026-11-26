„Ich glaube, Sie übertreiben da etwas. Sie sind viel zu jung für einen Bandscheibenvorfall“, sagt Samiras* Arzt. Worte, die sie tief treffen, denn sie hat Schmerzen, starke Schmerzen. Sitzen, Stehen, Liegen oder Gehen – kaum etwas ist möglich. Er ist mittlerweile der vierte Arzt innerhalb von nun drei Wochen, der ihre Beschwerden runterspielt.

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„Ich erkenne den Unterschied zwischen einer Verspannung und dem, was ich jetzt gerade habe. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es ein Bandscheibenvorfall sein muss“, entgegnet Samira dem Arzt im Behandlungsraum. Im gleichen Atemzug fragt sie auch nach einer MRT, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Statt einer Untersuchung bekommt sie aber auch hier wieder nur zu hören, sie sei „einfach schmerzempfindlicher“ als andere. Samira stößt mit der Beschreibung ihrer unerträglichen Schmerzen ein weiteres Mal auf taube Ohren. Eine Behandlung? Fehlanzeige. Samira verlässt auch diese Praxis, ohne dass auf ihren Verdacht eingegangen wird.

Was Samira erlebt hat, ist ein Beispiel für das sogenannte „Medical Gaslighting“. Einfach erklärt: Man hat Schmerzen oder spürt, dass etwas mit dem eigenen Körper nicht stimmt – doch die eigene Wahrnehmung wird von Ärzt:innen nicht ernst genommen und Beschwerden werden heruntergespielt oder vorschnell auf die Psyche geschoben. Wie verbreitet dieses Problem ist, zeigt der Austrian Health Report aus dem Jahre 2026: 44 Prozent der befragten Frauen gaben an, dass ihre Schmerzen von Ärzt:innen zumindest gelegentlich nicht ernst genommen wurden.

„Manchmal sitzt man zu Hause und heult einfach, weil man sich denkt, niemand hört einem zu oder nimmt einen ernst. Es ist so frustrierend und teilweise auch demütigend, wenn man sich dafür rechtfertigen muss, dass es einem nicht gutgeht“, sagt Samira. Je mehr Zeit verging, desto unerträglicher wurden ihre Schmerzen. Sie konnte nicht durchschlafen, geschweige denn einen klaren Gedanken fassen.

Beim fünften Arzt ließ sie nicht mehr locker und verlangte nach einem MRT. Und das Ergebnis gab ihr Recht: Samira hatte einen Bandscheibenvorfall, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit Wochen unbehandelt war. Plötzlich ging alles schnell. Sie bekam starke Schmerzmittel, muskelentspannende Präparate und Physiotherapie verschrieben.

Warum kommt es zu Medical Gaslighting?

Die klinische und Gesundheitspsychologin Katharina Hotter sieht verschiedene Ursachen für Medical Gaslighting bei Frauen. Ein wesentlicher Faktor sei, dass der weibliche Körper medizinisch noch immer weniger erforscht sei als der männliche. „Sehr gut erforscht ist der 70 Kilo schwere, junge, weiße Mann. Das ist quasi der Prototyp Mensch. Frauen haben aber häufig andere Symptome bei bestimmten Krankheiten und wenn ich mir als Gesundheitspersonal dessen nicht bewusst bin und mir denke: ‚Moment, das sind nicht die typischen Kriterien‘, dann nehme ich an, es muss psychisch sein“, erklärt Hotter.

Auch in der Arzneimittelforschung sieht sie Nachholbedarf: Der weibliche Körper mit seinem hormonellen Zyklus sei lange nicht ausreichend berücksichtigt worden. Darüber hinaus können unterschiedliche Arten, Beschwerden zu beschreiben, sowie tief verankerte Geschlechterstereotype eine Rolle spielen. Die Vorstellung, Frauen würden häufiger jammern oder seien wehleidiger, könne beeinflussen, wie Ärzt:innen ihre Beschwerden wahrnehmen.

Hotter betont jedoch, dass nicht alle Ärzt:innen über einen Kamm geschoren werden sollten. Hinter Medical Gaslighting müsse nicht zwangsläufig eine böse Absicht stecken. Es könnten unterschiedliche Faktoren zusammenspielen, unter anderem auch der hohe Zeitdruck und Personalmangel im Gesundheitssystem.

Ein bestimmtes Krankheitsbild, bei dem Ärzt:innen Schmerzen bagatellisierten, fiel im Zuge dieser Recherche öfter: Endometriose. Dabei handelt es sich um eine Krankheit, bei der sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Die Folgen davon können von starken chronischen Unterleibsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden und Schmerzen beim Sex bis hin zu Organversagen reichen. Eine der Frauen, die davon erzählte, ist Lara*.

Schmerzen sind normal?

Lara war jahrelang auf der Suche nach einer Diagnose. Bereits mit 14 Jahren hatten ihre Beschwerden begonnen: massive Schmerzen, starke Blutungen und ein ungewöhnlich kurzer Zyklus. Über zehn Jahre hinweg ging sie von einer gynäkologischen Praxis zur nächsten, doch ernst genommen fühlte sie sich nirgends.

Die Rückmeldung war immer wieder dieselbe: Alles halb so schlimm. Lara bekam ein hormonelles Verhütungsmittel nach dem anderen verschrieben. Dazu kam immer wieder derselbe Rat, einfach Schmerzmittel einzunehmen. Die Ärzt:innen vertrösteten sie ständig mit den gleichen Worten: „Es ist halt einfach so, dass man bei der Periode Schmerzen hat. Manche haben halt mehr und manche weniger.“ Dass Laras Schmerzen weit über die Grenzen des Ertragbaren gingen, wollte ihr keine:r der Ärzt:innen so wirklich glauben. „Dabei hatte ich teilweise solche Schmerzen, dass ich auf allen Vieren durch die Wohnung zur Toilette gegangen bin“, erzählt sie.

Irgendwann fängt man schon an, sich selbst zu gaslighten. Lara

Auch wenn ihr selbst klar war, dass etwas nicht stimmte, machten die ständigen Beschwichtigungen der Ärzt:innen etwas mit der heute 38-Jährigen. „Irgendwann fängt man schon an, sich selbst zu gaslighten. Ist es wirklich so schlimm? Sind die Schmerzen echt nicht mehr auszuhalten? Außerdem steigt auch die Schmerzresistenz, was diese Gedanken antreibt“, so Lara.

Weltweit ist etwa jede zehnte Frau von Endometriose betroffen. Umso mehr stellt sich die Frage, warum es oft so lange dauert, bis die Erkrankung erkannt wird. Laut Hotter sei lange zu wenig hinterfragt worden, ob hinter Beschwerden der weiblichen Reproduktionsorgane mehr stecken könne als vermeintlich „normale“ Regelschmerzen. Dass Themen wie Endometriose und die Wechseljahre zunehmend aus der Tabuzone rücken, sehe sie deshalb positiv: „Damit können wir uns ein kollektives Wissen aneignen, was auch Druck auf die Politik und die Pharmaindustrie machen kann, sich zu überlegen, wie viel Geld sie in die Forschung dieser Themen investieren“, so die Expertin.

„Vielleicht kommt ja noch der Kinderwunsch“

„Die letzte Ärztin, bei der ich war, hat mich dann ernst genommen, weil ihr Mann ein Frauenarzt ist, der auf Endometriose spezialisiert ist“, erzählt Lara. Bei einer Ultraschalluntersuchung entdeckte die Ärztin außerdem eine Schokoladenzyste*, die mit Endometriose in Verbindung steht. Sie überwies Lara an den Spezialisten und machte deutlich, dass solche Schmerzen nicht normal seien.

Dieser bestätigte schließlich den Verdacht und stellte nach über zehn Jahren die Diagnose Endometriose. Auch eine Operation war notwendig. „Bei der Operation hat er festgestellt, dass bereits mein kompletter Bauchraum von endometriösem Gewebe verklebt war“, so Lara.

Insgesamt musste Lara dreimal operiert werden. Da sie keinen Kinderwunsch hat, äußerte sie bereits beim zweiten Eingriff den Wunsch nach einer Hysterektomie, also der Entfernung ihrer Gebärmutter, um weiteren Beschwerden vorzubeugen. Doch dieser wurde mit folgender Begründung abgelehnt: „Sie sind noch so jung, Sie können sich ja noch umentscheiden und das wäre doch schade.“ Dass Lara zu dem Zeitpunkt bereits 33 Jahre alt war und sich absolut sicher war, keinen Kinderwunsch zu haben, war nicht relevant.

Bei der zweiten Operation wurde zudem eine Adenomyose (gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe, das in die Muskelschicht der Gebärmutterwand einwächst) festgestellt. Zwei Jahre später waren auch die Schmerzen wieder unzumutbar und das Gewebe inzwischen sogar in den Darm eingewachsen. Erst bei ihrer dritten Operation wurde ihrem Wunsch nach einer Hysterektomie entsprochen. „Es hätte mir zwei Jahre Schmerzen erspart, wenn die Ärzte im Krankenhaus mir meinen Wunsch nicht verweigert hätten. Es wirkte selbst da so, als würden sie mein Krankheitsbild nicht ernst nehmen“, sagt Lara.

„Mah, das muss belastend sein“

Das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, kennt auch Lorena*: „Wie kann es sein, dass mir mehrere Ärzt:innen sagen, dass ich nichts habe, und dann die Leute im Krankenhaus Angst haben, dass ich sterbe?“

Die heute 31-Jährige erhielt 2022 die Diagnose chronische Gastritis, eine Entzündung der Magenschleimhaut. Ein Jahr später verschlimmerten sich ihre Schmerzen. Dazu kamen Schwindel, Kopfschmerzen und starke Kraftlosigkeit. Außerdem konnte sie kaum noch Essen im Magen behalten. „Ich konnte keine zehn Minuten spazieren, ohne mich hinsetzen zu müssen“, erinnert sich Lorena.

Doch bei mehreren Ärzt:innen fand sie mit ihren Beschwerden keine Beachtung. Immer wieder wurden diese ohne weitere Behandlung auf die Gastritis zurückgeführt. „Es hieß für mich dann einfach nur ‚Nimm weiter deine Tabletten und gib Ruhe‘“, erzählt sie. In ihrer Verzweiflung suchte sie einen Privatarzt auf. „Ich habe ihm von all meinen Beschwerden erzählt und ihm gesagt, dass ich sicher bin, dass etwas absolut nicht mit meinem Körper stimmt, weil ich weiß, wie sich Gastritis anfühlt, und das war was anderes“, so Lorena.

Es hieß für mich dann einfach nur ‚Nimm weiter deine Tabletten und gib Ruhe‘. Lorena

Die Reaktion des Arztes, bei dem sie für einen Termin 150 Euro bezahlt hatte: „Mah, das muss belastend sein.“ Statt Hilfe zu bekommen, wurde Lorena bemitleidet. Geglaubt, dass es sich um mehr als Gastritis handelt, hatte er ihr aber auch nicht.

Schlussendlich entschied sie sich, in die Notaufnahme zu gehen. „Ich hatte Glück, dass, wenn man in die Notaufnahme geht, sie einen einmal komplett abchecken müssen.“ Und plötzlich ging alles ganz schnell: Ihre Blutwerte waren so schlecht, dass die Ärzt:innen zunächst glaubten, die Ergebnisse vertauscht zu haben. Es folgten zahlreiche Untersuchungen, um mögliche Erkrankungen auszuschließen. Lorena durfte sich kaum noch bewegen und wurde im Rollstuhl transportiert. Plötzlich standen sogar Herzinfarkt und Organversagen im Raum.

Für Lorena ein kaum fassbarer Widerspruch: „Ich bin mir vorgekommen wie in einem Film, weil ich ja schon wochenlang von einer Praxis zur nächsten gegangen bin und versucht habe, den Ärzt:innen klarzumachen, dass ich glaube, wirklich krank zu sein, und die spielten das alle runter. Und auf einmal darf ich hier nicht mal allein zum Lift gehen.“

Lorena verbrachte insgesamt zwei Wochen im Krankenhaus und wurde auf verschiedenste Erkrankungen untersucht. Eine konkrete Ursache für ihre Beschwerden wurde jedoch bis heute nicht gefunden. Mit der Zeit verschwanden die Symptome von selbst. Heute geht es ihr wieder gut.

Psychische Folgen von Medical Gaslighting

„Es kann sich auf so vielen Ebenen körperlich wie psychisch auswirken, wenn einem permanent die eigene Wahrnehmung und die Gefühle abgesprochen werden. Beispielsweise kann der Selbstwert nach unten gedrückt werden, was das Risiko birgt, Depressionen zu entwickeln“, sagt Hotter. Wie stark Betroffene darunter leiden, sei individuell verschieden und hänge auch davon ab, welche unterstützenden Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen. Zudem bestehe die Gefahr, dass Schmerzen chronisch werden, wenn sie infolge von Medical Gaslighting nicht ausreichend oder gar nicht behandelt werden.

„Frauen werden häufiger nicht ernst genommen, mit der Konsequenz, dass sie sich leichter verunsichern lassen“, erklärt Hotter. Umso wichtiger sei es, sich auf Arzttermine vorzubereiten, Fragen mitzubringen und bei Unklarheiten nachzuhaken. Betroffene sollten sich auch trauen, unbequem zu sein und auf einer verständlichen Erklärung zu bestehen. Ihr Rat: „Es ist wichtig, mit Selbstvertrauen reinzugehen, weil das, was ich spüre, real ist. Und ich sollte erst den Raum verlassen, wenn ich verstanden habe, um was es geht und warum ich welche Medikamente einnehmen soll.“

Was Samira, Lara und Lorena verbindet, ist vor allem der Wunsch, von Anfang an ernst genommen zu werden. Denn vieles an Leid und Schmerzen hätte ihnen möglicherweise erspart bleiben können, wenn ihre Beschwerden früher Gehör gefunden hätten. „Mir war es zum Ende hin ehrlich gesagt schon egal, welche Krankheit ich habe. Ich war nur erleichtert, dass endlich jemand gesagt hat: ‚Wir sehen, dass du wirklich krank bist‘“, so Lorena.