Johann Ziegler war Slowene und ab 1941 als Übersetzer im Kriegsdienst, erst in Frankreich und dann am Balkan, wo die Wehrmacht Partisanen bekämpfte. Was genau er dort erlebt oder mitangesehen hat, bleibt im Dunkeln.

Müsste mein Großvater Johann Leopold Ziegler heute zur Musterung, würde ihn das Bundesheer sicher auf der Stelle als untauglich heimschicken. Der Wehrmacht hingegen ist es 1941 egal, dass er seit seinem fünften Lebensjahr halb blind ist, nachdem er als Kind in eine Kalkgrube fiel. Und so beginnen für ihn 16 Monate nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fast fünf Jahre als deutscher Soldat, denen ebenso viele Jahre Kriegsgefangenschaft folgen werden. Davon ahnt er freilich noch nichts, als er am 7. Jänner 1941 mit dem 17. Bau-Bataillon nach Neuhaus geschickt wird, wie aus seinem Kriegsgefangenenakt hervorgeht.

Ein Wiener Slowene unter Kärntner Slowenen

Darin ist zwar kein Bundesland genannt, aber die Vermutung liegt nahe, dass es sich um die Gemeinde Neuhaus im Kärntner Bezirk Völkermarkt handelt, wo eine slowenisch-sprachige Minderheit lebt. Mein Großvater wurde nämlich am 28. November 1905 zwar in Wien geboren und ist 1924 dorthin zurückgekehrt, ist aber der Nationalität nach Slowene und hat seine ersten zwei Lebensjahrzehnte überwiegend in Slowenien verbracht. Und nun wird er just dorthin geschickt, wo das NS-Regime nach der Machtübernahme in Österreich 1938 die Kärntner Slowen:innen systematisch diskriminiert und verfolgt. Schließlich spricht er deren Sprache fließend.

Halb blind, aber von 1941 bis 1945 im Kriegseinsatz: Johann Ziegler. © Bildquelle: Privat

Die erste große nationalpolitisch motivierte Verhaftungswelle unter den Kärntner Slowen:innen im April 1941 erlebt mein Großvater vermutlich noch hautnah mit, denn erst im Mai wird er nach Wien versetzt und der Übersetzer-Kompanie zugeteilt, wo er zunächst zwei Jahre als Zensor bei der Post verbringt, ehe es im Mai 1943 mit dem 313. Grenadier-Regiment nach Frankreich geht. Aber nicht für lange, denn im August 1943 schickt man ihn mit dem 543. Infanterie-Regiment ins damalige Jugoslawien. Wiederum ein naheliegender Einsatz für einen Slowenen, der zudem mit fast 37 Jahren relativ alt ist. Und beim Übersetzen ist das schlechte Augenlicht ebenso egal, wie seine schmale Statur. Mit gerade einmal 1,62 Metern Körpergröße ist mein Opa das, was man in seiner Heimatstadt Wien ein „Zniachterl“ nennt.

Das „Etappenschwein“ am Schreibtisch

Als Übersetzer, der mutmaßlich die meiste Zeit am Schreibtisch verbringt, ist Johann Ziegler das, was in der Wehrmacht von den Frontsoldaten wenig schmeichelhaft als „Etappenschwein“ bezeichnet wird. Er gehört also zu jenen Einheiten, die in der Etappe – im Hinterland – nicht den Gefahren der Front ausgesetzt sind und mitunter sogar die „Frontschweine“ gängeln. Und noch dazu ist er ein Slawe – und damit dienlich für die Zwecke der Wehrmacht im Kampf gegen die Partisanen am Balkan, der bis ins „Bandenkampfgebiet“ an der „Heimatfront“ in Südkärnten reicht, aber in der Ideologie des Nationalsozialismus ein Mensch zweiter Klasse. Und wer weiß, vielleicht stand er auch unter Generalverdacht, als Slowene mit Josip Broz Titos Partisanen zu sympathisieren?

Wie es meinem Opa tatsächlich in seinen fünf Jahren in Adolf Hitlers Armee ergangen ist, darüber kann heute nur spekuliert werden, weil er darüber genauso wenig gesprochen hat wie über seine fünfjährige Kriegsgefangenschaft in Sibirien, von der er meist bloß erzählte, dass es so eiskalt gewesen sei, dass beim Urinieren im Freien eine gelbe Säule stehen geblieben sei. (Ob das wirklich sein kann? Viel Spaß beim nachgoogeln.) Und seine späteren Magenprobleme dürften eine Folge der mangelhaften Ernährung im Lager gewesen sein.

Ebenso schwierig ist es nachzuvollziehen, was Johann Ziegler in seinem Kriegseinsatz erlebt oder mitangesehen hat. Zwar liegt der Verdacht nahe, dass er zumindest von den Kriegsverbrechen von Wehrmacht und Schutzstaffel (SS) unter den Partisanen und auch unter der Zivilbevölkerung am Balkan gewusst haben dürfte, die Jahrzehnte später den – dennoch erfolgreichen – Bundespräsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim im Wahlkampf eingeholt haben. Denn obwohl mein Großvater laut meinem Vater „ein überzeugter Monarchist“ und im Kaiserreich in der damaligen Untersteiermark (einem Teil des heutigen Slowenien) aufgewachsen war, hat er doch in privaten Gesprächen den ÖVP-Politiker recht vehement verteidigt, der sich 1986 darauf berufen hat, im Kriegseinsatz für das NS-Regime seinerzeit „nur meine Pflicht getan“ zu haben.

Keine Unterlagen in Österreich und Deutschland

Darüber, was mein Großvater am Balkan getan und erlebt hat, kann heute nur noch spekuliert werden. Auf österreichischer beziehungsweise deutscher Seite gibt es nämlich keine Informationen zu seinem Kriegseinsatz. Johann Ziegler gehört zu den wenigen Prozent, deren Wehrmachtspersonalakten nicht mehr auffindbar sind, wie mir der am Heeresgeschichtlichen Museum in Wien tätige Historiker Richard Germann nach erfolgloser Suche berichtet. Er nennt dafür zwei mögliche Gründe: „Entweder der Akt ist schlicht und einfach irgendwann falsch eingeordnet worden und somit die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen aus Millionen Personalunterlagen. Oder aber Ihr Großvater war ein Spion, und die Dokumente wurden irgendwo weggesperrt.“ Zweiteres kann ich mir aber eigentlich nicht so recht vorstellen. Oder vielleicht doch?

Als Übersetzer war er jedenfalls ein Geheimnisträger – und dieser Status könnte seine mit fünf Jahren doch recht lange Kriegsgefangenschaft in Sibirien erklären. Mutmaßlich von den britischen Alliierten am Balkan aufgegriffen, sitzt er eigentlich schon im Zug in Richtung Heimat, als seine gesamte Einheit am 28. Mai 1945 – also 20 Tage nach dem offiziellen Kriegsende – in Judenburg von der Roten Armee übernommen wird. Die Ukrainer in seiner Einheit stürzen sich zum Teil lieber in die Mur, als den Sowjets in die Hände zu fallen.

Immerhin: Den Großteil seiner fünfjährigen Gefangenschaft verbringt Johann Ziegler in der Wäscherei. Das Schlimmste ist wohl, dass er seine beiden Töchter weiterhin nicht aufwachsen sieht, nachdem er schon die Kriegsjahre ohne seine Familie verbringen musste. Zumindest gibt es ein paar Briefwechsel, in denen er unter anderem auch ein Erstkommunionsfoto zugeschickt bekommt, sich seinerseits um die schulischen Leistungen seiner älteren Tochter Erika Sorgen macht und zu Geburtstagen und Hochzeitstagen gratuliert. Und dann kommt endlich die Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft. Weil die Familie nicht weiß, wann genau er in Wien ankommen wird, sitzen die Mutter und die beiden Töchter Tag für Tag vor dem Radio und lauschen auf die Meldungen, in denen die Namen der jeweiligen Rückkehrer des Tages verlesen werden, bis mein Großvater am 10. November 1950 tatsächlich wieder zuhause ist. Danach bleibt er sehr wortkarg in Bezug auf seine Kriegs- und Nachkriegserlebnisse. Ein Trauma hat er sicher davongetragen. Zum Beispiel schläft er längere Zeit nur auf dem Boden und verweigert das Bett. Warum, dafür hat meine ältere Tante, die damals elf Jahre alt ist, im Rückblick keine Erklärung.

Ein Kriegsfotoalbum im Taschenbuchformat

Was ich über die Aufenthaltsorte meines Großvaters im Zweiten Weltkrieg weiß, habe ich aus zwei anderen Quellen. Die eine ist der bereits erwähnte Kriegsgefangenenakt, der mehrere Jahre nach seinem Tod vom Historiker Stefan Karner im Zuge einer größeren Nachforschung aus einem russischen Archiv ausgehoben wurde. Darin sind einerseits die verschiedenen Einheiten und andererseits der berufliche Werdegang meines Großvaters bis zu seinem Einrücken in die Wehrmacht aufgelistet.

Ein paar Anhaltspunkte liefern das Kriegsfotoalbum meines Opas und seine Briefe aus der Gefangenschaft. © Bildquelle: Privat

Die andere Quelle ist ein Kriegsfotoalbum im Taschenbuchformat, das meine Tante aufbewahrt hat. Es ist in Leder gebunden, und auf der Vorderseite ist ein kleiner Soldatenhelm mit französischer Flagge angebracht – es wurde also vermutlich als Erinnerungsstück zu seiner Zeit in Frankreich hergestellt und später weitergeführt. Denn es enthält Fotos aus Neuhaus (mutmaßlich in Kärnten), Duisburg (deutsches Ruhrgebiet), Hainburg (mutmaßlich jenes im deutschen Hessen), La Rochelle (französische Westküste), Belgrad und Ibartal (Serbien), Podgorica und Cetinje (Montenegro), Dakovac (Kroatien) und Skutarj (Albanien). Das letzte Bild stammt aus dem Jahr 1943 – unklar ist, ob Johann Ziegler es dann bei seinem letzten (?) Heimaturlaub zuhause gelassen hat, oder ob er es bis zuletzt bei sich trug, ohne ein neues Foto einzukleben, und es seine Kriegsgefangenschaft in Sibirien und bei Kiew so gut überstanden hat.

Mein Opa ist im Zweiten Weltkrieg (und in der Kriegsgefangenschaft) in Europa herumgekommen. © Illustration: WZ