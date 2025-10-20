Gestern war ein nervenaufreibender Tag für mich. Ich ahnte nichts Böses, als mein Magen zu knurren begann. Zum Glück gibt’s einen Bäcker gegenüber. Ich holte mir eine Zimtschnecke, untersuchte Mehlpartikel für Mehlpartikel, Zuckerkristall für Zuckerkristall, Zimtstäubchen für Zimtstäubchen. Das Ergebnis: keine Schnecke drin!!! Eine Irreführung sondergleichen. Mein Österreich ist nicht mehr mein Österreich. Meine EU ist nicht mehr meine EU!!!!

Im EU-Parlament wird gerade diskutiert, ob vegane Fleischalternativen künftig keine Namen wie „Würstel“, „Schnitzel“ oder „Steak“ mehr tragen dürfen. 355 Abgeordnete stimmten für das Verbot, 247 dagegen, 30 enthielten sich. Der Grund: Es gebe ein „echtes Verwechslungsrisiko“. Außerdem böten pflanzliche Produkte nicht dieselben Nährwerte wie ihre „echten“ tierischen Namensvetter. Verbraucherschützer: innen, internationale Handelsketten und NGOs halten das für Unsinn.

Wer steckt dahinter?

Eingebracht wurde der Antrag von der französischen EVP-Abgeordneten Céline Imart. Sie argumentiert, es gehe um „Transparenz und Klarheit für den Verbraucher und um Anerkennung für die Arbeit unserer Landwirte“. Kritiker:innen halten dagegen: Das Verbot diene genau einer Gruppe, und zwar den Fleischerzeuger: innen. Denn hinter der EVP steht eine breite Bauernlobby, die mit ansehen muss, wie Fleischkonsum sinkt und vegane Produkte wachsen. Also will man unter dem Deckmantel des „Verbraucherschutzes“ die Konkurrenz kleinhalten. Oder wie ein Experte sagt: Es geht weniger um Verwirrung im Supermarkt, sondern um den Schutz der Fleischindustrie.

Mein Würstel in Gefahr

Ich male mal den Teufel an die Wand: Ich gehe in den Supermarkt, will ein Schweinsschnitzel, lande versehentlich beim Kühlregal und plötzlich liegt ein Sojaprodukt auf meinem Teller. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber in so einer betrügerischen Welt möchte ich nicht leben! Gott bewahre, dass ich mit meinem Einkauf etwas für meine Gesundheit und das Klima getan habe. Und dass kein Schwein für mich gestorben ist. Jetzt gibt’s aber wortwörtlich Beef!

EU-Argument: Verwechslungsgefahr?

Die zuständigen Abgeordneten sehen also ein „echtes Verwechslungsrisiko“. Ich finde das total richtig – schließlich brauchen wir endlich klare Bezeichnungen! Zum Beispiel sollte „Wurst“ künftig „zerkleinertes Muskelfleisch mit Salz und Gewürzen, durch Darm, Blase oder Magen gepresst“ heißen. Und „Schnitzel“? Vielleicht: „geklopftes Fleisch, in Ei und Mehlpanade gewendet“. Klingt doch gleich viel appetitlicher.

Prioritäten, bitte!

Es ist ja wirklich wichtig, dass über so etwas intensiv gesprochen wird. Schließlich haben wir in der EU, abgesehen von Migration, Verteidigungsstrategien, Klimakrise oder Bildungsbudgets, ja sonst wirklich keine wichtigeren Themen.

Nach meinem Erlebnis habe ich übrigens weiter recherchiert: In Sonnenmilch ist tatsächlich keine Kuhmilch, in meiner WC-Ente kein Entenfleisch und im Baumkuchen: Kein einziger Baum. Wenn das die EU erfährt …