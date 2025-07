Wie stark Ministerien Privatflüge nutzen

Von Christian Kern bis Sebastian Kurz inszenierten sich ehemalige Bundeskanzler gerne mit Pressefoto im Linienflugzeug. Doch abseits der Kameras nutzte die Regierung auch immer wieder Privatjets. Aus den unterschiedlichsten Gründen.

In der 27. Legislaturperiode (von 2019 bis 2024) charterten die insgesamt drei Bundeskanzler sowie acht weitere Minister:innen mit ihren Mitarbeitenden mindestens 186 private Flüge. 35 davon wurden vom Verteidigungsministerium organisiert und sind gesondert zu betrachten – dazu später mehr.

Zieht man diese Flüge ab, bleibt eine Summe von mindestens 1.233.000 Euro, die die Bundesregierung für private Flugreisen ausgab. Das zeigen Anfragen der WZ an die Ministerien, gestellt auf Grundlage des Auskunftspflichtgesetzes.

Wohin die Reise ging

Das häufigste Ziel war – wenig überraschend – Brüssel. Mindestens 26-mal hob ein Privatjet mit Regierungsmitgliedern an Bord in Richtung belgischer Hauptstadt ab.

Warum in diesen Fällen nicht auf einen kostengünstigeren Linienflug ausgewichen wurde, geht unter anderem aus parlamentarischen Anfragen an das Bundeskanzleramt hervor – jenes Ressort, das auch am häufigsten auf Privatflüge zurückgriff.

In den Antwortschreiben heißt es, die Entscheidung sei jeweils unter „Wahrung der entsprechenden Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit“ getroffen worden. Fast alle Ministerien betonen gegenüber der WZ, dass Privatflüge nur aus Zeitgründen eine Ausnahme darstellen.

Intransparenz im Bundeskanzleramt

Das Antwortschreiben des Bundeskanzleramts wich von den detaillierten Auskünften der einzelnen Ministerien ab. Statt einer Auflistung der Privatflüge samt Kosten, verwies es auf bereits bestehende parlamentarische Anfragen. In rund 50 dieser Anfragebeantwortungen geht das Bundeskanzleramt auf ihre Flugkosten ein.

In den Beantwortungen betont das Kanzleramt häufig, dass Privatflüge nur in Ausnahmefällen genutzt würden. Wie oft letztendlich privat geflogen wurde und welche Summen dabei anfielen, bleibt allerdings offen. Eine detaillierte Auswertung sei aufgrund der „zahlreichen Flüge“ mit einem „unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand“ verbunden – heißt es in den Antworten.

Blackbox Landesverteidigung

Die anfangs erwähnten gecharterten Flüge des Verteidigungsministeriums müssen gesondert betrachtet werden, da sie zum einen den Einschränkungen des Wehrgesetzes unterliegt. Zum anderen handelt es sich bei den meisten Bedarfsflügen nicht um kleine Privatjets, sondern um großräumige Airbusse und Boeings, welche durchschnittlich 70.000 Euro pro Flug kosten.

Insgesamt gab das Verteidigungsministerium knapp 2,5 Millionen Euro für private Flüge aus und damit doppelt so viel wie alle anderen Ministerien zusammen. Wer oder was transportiert wurde, bleibt am Ende aber geheim. In den Antworten ist lediglich von „Personen“ oder „Geräte“ die Rede – auch Ziel und Zweck der Flüge bleiben unbekannt.