Genese

Das Supergrätzl ist in aller Munde. Basierend auf dem Konzept der Superblocks in Barcelona sollen sie den Verkehr in der Stadt beruhigen. Die WZ-Redakteure Bernd Vasari und Matthias Winterer waren bereit für die Lobeshymne. Sie fanden es mutig, dass die Stadtregierung innovative Konzepte endlich auch in die Flächenbezirke trägt. Bei einem Recherchebesuch fielen ihnen die zwei markanten, leerstehenden Industriegebäude auf.

Gesprächspartner:innen

Josef Winkler, Chef vom Alxinger Stüberl

Nenad Trajkovski, Geschäftsführer vom Cafe Respect

Marcus Franz, Bezirksvorsteher von Favoriten

Lukas Neugebauer, Gesellschafter und Geschäftsführer der LNR Development GmbH

Irini Vafiadis, Sozialwissenschaftlerin

Florian Lorenz, Geschäftsführer von LAUT (Planung Pilotprojekt)

Sandra Löcker-Herschkowitz, Agenda Favoriten

Mehrere Anrainerinnen im Grätzl

Daten und Fakten

Das Supergrätzl liegt im Herzen von Favoriten © Illustration: WZ

Quellen

Das Thema in anderen Medien