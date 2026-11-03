Am 3. November stehen in den USA die Midterms an, die Halbzeitwahlen, bei denen das Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats neu gewählt werden. Die Ergebnisse können entscheidend dafür sein, wie viel politische Macht Donald Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit noch hat. Und das hat Auswirkungen auf die Welt und Europa.

Sandra und ich, Nora, sind gerade in den USA. Wir wollen wissen: Was bewegt die Menschen abseits der großen Metropolen wie Washington oder New York. Deshalb sind wir auf eine Reise durch drei Bundesstaaten aufgebrochen.

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First stop: Detroit, Michigan

Was wir schnell gelernt haben: Ohne Auto geht hier praktisch gar nichts.

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Das Thema Auto hat in den USA eine größere Bedeutung. Gerade Detroit, wo wir unsere Reise begonnen haben, gilt als die Motor City und ist eng mit der Geschichte der amerikanischen Autoindustrie verbunden. Hier haben Unternehmen wie Ford, General Motors und Chrysler die industrielle Entwicklung der USA entscheidend geprägt. Und das sieht man heute noch. Allerdings auch an den Schattenseiten dieses Aufstiegs.

Sandra und Nora auf dem Weg in die USA © Bild: Privat

Detroit war einmal eine der wohlhabendsten Industriestädte des Landes. Doch als die Autobauer ihre Fabriken zunehmend in die Vororte und ins Ausland verlagerten, gingen tausende Arbeitsplätze verloren. Die Stadt schrumpfte von einst fast zwei Millionen Einwohner:innen auf heute rund 650.000. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt mittlerweile unter der Armutsgrenze.

Die Liebe zum Auto ist geblieben

Aber zurück zu den Midterms: Wir sind in Detroit ausgeschwärmt und haben mit Menschen gesprochen. Zuerst Downtown, später sind wir nach Dearborn gefahren, etwas außerhalb der Stadt. Dort lebt eine besonders große arabisch-amerikanische Community. Abdul El-Sayed, der demokratische Senatskandidat, der als aussichtsreicher Kandidat im Rennen um den Senatssitz gilt, ist dort ebenfalls von Ort zu Ort gefahren, um seinen Wahlkampf zu begleiten.

Was uns immer wieder auffällt: Viele Menschen sprechen die politischen Botschaften ihrer Kandidaten fast wie eingeübte Slogans nach. Sie greifen Formulierungen auf, die sie offenbar inspirieren und ihnen Hoffnung geben. Politik ist hier also sehr präsent. Gleichzeitig ist aber die Ernüchterung groß.

Eines zieht sich durch alle Gespräche: Viele sind ziemlich enttäuscht von Politiker:innen. Egal, welcher Partei sie angehören. Sie haben das Gefühl, dass im Wahlkampf große Versprechen gemacht werden, von denen nach der Wahl aber nur wenig übrig bleibt.

Das Leben wird immer teurer

Die Lebenshaltungskosten sind ein großes Thema. Wohnen, Lebensmittel, Tanken, vieles ist teurer geworden. Besonders die Benzinpreise beschäftigen die Menschen. (Wir erinnern uns: Autos sind hier die Main Characters) Der Krieg mit Iran und die dadurch gestörten Öllieferungen haben die Energie- und Treibstoffpreise in den USA deutlich nach oben getrieben. Das wirkt sich nicht nur beim Tanken aus, sondern kann über höhere Transport- und Produktionskosten auch andere Waren verteuern.

Ohne Auto kommt man hier nicht weit - mit den gestiegenen Spritpreisen kann das teuer werden © Bild: Privat.

Gerade in einem Land, in dem viele Menschen täglich auf ihr Auto angewiesen sind, ist das unmittelbar spürbar. Etwas, das auch zwei Tankstellen-Mitarbeiter, die wir in Sand Lake angesprochen haben, einem kleinen Ort mit 500 Einwohner:innen, beobachten. Dorthin ging es von Detroit. Die beiden bezeichnen sich selbst als unpolitisch, haben aber durchaus einiges am politischen System auszusetzen.

Und ich sage mal, wie es ist: Wenn ihr Gilmore Girls liebt, hätte euch das hier wahrscheinlich ziemlich abgeholt. Bunte Herbstblätter, kleine Straßen, Häuser mit Veranden und eine Atmosphäre, die ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt.

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Das ganze Dorf war bereits in Halloween-Stimmung. Obendrauf gab es ein Demolition Derby, bei dem Autos so lange gegeneinander krachen, bis irgendwann nicht mehr viel von ihnen übrig ist. Sehr amerikanisch.

Dort haben wir eine charmante, ältere Dame kennengelernt. Sie hat uns erzählt, dass sie Trump gewählt hat, mittlerweile aber ziemlich enttäuscht von ihm ist. Und sie hat uns gleich noch einen wichtigen Hinweis mitgegeben: Mit ihrem Mann sollten wir lieber nicht über Politik sprechen, sonst werde der ganz fuchsteufelswild.

Oha, Ohio

Am Sonntag sind wir in Toledo, Ohio angekommen. Der Tag hat, wie eigentlich jeder Tag hier, mit einem Abstecher in den Supermarkt begonnen. Und ich muss sagen: Diese Supermärkte sind eine eigene Erfahrung. Es gibt gefühlt jedes Produkt, das man sich vorstellen kann, in jeder erdenklichen Geschmacksrichtung und Variation: High Fat, Low Fat, High Sugar, Low Sugar, Low Calorie, Caramel, Pickled, Chocolate Chip, Cream, ich kann nur sagen, es ist überfordernd. (Und wir waren noch nicht mal bei den Meds) Die Läden sind so riesig, dass manche Menschen sogar mit motorisierten Einkaufswagen durch die Gänge fahren.

Was sich bisher durch unsere Reise zieht, ist jedenfalls ein ziemlich widersprüchliches Bild: Die Menschen sind politisch interessiert, viele identifizieren sich stark mit ihren Kandidaten und deren Botschaften. Gleichzeitig ist das Vertrauen in die Politik bei vielen ziemlich erschöpft. Ob Trump, die Demokraten oder das politische System insgesamt, das Gefühl, dass viel geredet und wenig geliefert wird, begegnet uns immer wieder. Das scheint gerade ein internationales Gefühl zu sein.