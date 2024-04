Mit Gott gegen Trump

Genese

Jedes Mal, wenn Autor Arndt Peltner in den letzten Jahren zur Recherche in den Süden Arizonas reiste, lernte er Menschen kennen, die ihre eigenen humanitären Hilfsorganisationen aufgebaut haben. Etwa Künstler:innen, die den Leidensweg der Migrant:innen durch die Wüste auf ihre Art festhalten und dokumentieren. Vor kurzem traf er in Tucson auf zwei Evangelikale, die mit ihrer Initiative versuchen, religiöse Wähler:innen in diesem Jahr von einem Kreuzchen für Donald Trump abzuhalten.

Gesprächspartner

Doug Pagitt und Tim Gilman sind gottesfürchtige Männer. Mit Arndt Peltner haben sie darüber gesprochen, warum sie Donald Trump nicht ein zweites Mal im Weißen Haus sehen wollen und was sie unternehmen, damit es nicht so weit kommt.

Daten und Fakten

Am 5. November 2024 wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die Entscheidung fällt zwischen dem amtierenden Joe Biden von den Demokraten und dem republikanischen Herausforderer Donald Trump. Wahlentscheidend sind die „Swing States”, wo die Mehrheit einmal pro-republikanisch, dann wieder für die Demokraten ausfällt.

Evangelikale in den USA gehören verschiedenen Frömmigkeits- und Reformbewegungen innerhalb des Protestantismus an. Zentral für Glauben und Leben ist die Bibel.

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

tagesschau.de: Evangelikale in den USA

Domradio.De: Trump-Verehrung trägt groteske Züge