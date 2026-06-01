Der Platz von Hans Krankl in den Geschichtsbüchern wurde zum Sinnbild für die deutsch-österreichische Fußball-Feindschaft. Der 73-jährige Wiener firmiert als Held von Córdoba, weil er bei der WM 1978 in Argentinien die Deutschen mit zwei Treffern aus dem Turnier gefegt hat. Noch heute, fast 50 Jahre später, wird er dafür gefeiert.

Mehr für dich: Rangnick ist kein Risiko

Krankl war zu Spielerzeiten ein Super-Stürmer, der für den großen FC Barcelona auflief und über einen knallharten Schuss verfügte. Ein Nationalheld wie aus dem Bilderbuch, der Anfang des Jahrtausends auch Teamchef des österreichischen Nationalteams war. Krankl ist ein glühender Patriot, der Österreichs Fußball immer mit viel Stolz vertrat. Mit Ralf Rangnick, dem ÖFB-Teamchef aus Deutschland, kann er wenig anfangen – obwohl der Schwabe Österreich erstmals seit 28 Jahren wieder zu einer Weltmeisterschaft geführt hat.

Krankl hat seine Trainerkarriere schon lange beendet, seither ist er als Fußball-Experte für den TV-Sender Sky tätig. Wie verfolgt Nationalheld Krankl die WM? Und was traut er Österreich unter dem deutschen Trainer zu?

WZ | Gerald Gossmann Sind Sie Frühaufsteher oder Nachteule? Hans Krankl Weder noch. Meistens stehe ich so gegen sieben Uhr auf. Manchmal wird es auch halb acht. WZ | Gerald Gossmann Österreich spielt bei der WM das Auftaktspiel um sechs Uhr und die dritte Partie um vier Uhr in der Früh. Werden Sie extra aufstehen? Hans Krankl Um vier Uhr in der Früh stehe ich sicher nicht auf. Vielleicht nehme ich das Spiel auf. Oder ich werde zufällig munter. WZ | Gerald Gossmann Das überrascht. Eigentlich gelten Sie als glühender Patriot. Hans Krankl Das bin ich auch. Ich bin sehr stolz auf mein Land und verteidige Österreich gegen jeden, wenn jemand was sagt. Andere Länder zelebrieren den Nationalstolz aber viel mehr. Das fehlt bei uns. WZ | Gerald Gossmann Nationalstolz wird in Österreich und Deutschland als problematisch gesehen, wegen der geschichtlichen Vergangenheit und weil damit oft nationalistisches Gedankengut assoziiert wird. Hans Krankl Das ist ein Blödsinn. Da wird Politik gemacht mit dem Nationalstolz – und das ist falsch. Heimatverbundenheit ist doch etwas Schönes. Schon als Spieler habe ich die Hymne mitgesungen. Es war mir immer eine Ehre, für Österreich zu spielen. Noch heute sind Länderspiele etwas Besonderes für mich.

Ich fahre nicht nach Amerika. Früher bin ich regelmäßig dort gewesen. Hans Krankl