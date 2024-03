Die Begriffe Bionik und Biomimetik werden im deutschsprachigen Raum oft gleichgesetzt. Bionik setzt sich aus der ersten Silbe des Wortes Bio logie und der zweiten Silbe des Wortes Tech nik zusammen, wodurch schon eine grundsätzliche Definition der Forschungsrichtung gegeben ist. Bionik beziehungsweise Biomimetik beruht nicht auf der Nachahmung biologischer Strukturen, Formen, Baupläne oder Prozesse, sondern stellt deren durch die Biologie inspirierte Neuentwicklung dar. Eine Vielzahl neuerer Technologien beruht auf der Entwicklung biomimetischer Verfahren, Bauprinzipien und Werkstoffe. Im englischsprachigen Raum wird das unter biomimetics zusammengefasst. Der Begriff bionics hingegen ist ein Kofferwort aus bio logy und electro nics . Er wird heute vor allem in den USA meist im medizintechnischen Bereich und für Cyborgs, also Mischwesen aus biologischem Organismus und Maschine, verwendet (Thomas Speck, Spektrum.de ).

Die „Biomimetic Shell” auf dem Campus der Technischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg stellt ein Forschungsprojekt der beiden Exzellenzcluster Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC) der Universität Stuttgart und Living, Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems (livMatS) der Universität Freiburg dar. Diese untersuchten in dieser Kooperation die Entwicklung neuartiger energieautonomer Materialsysteme mit lebensähnlichen Eigenschaften in einem integrativen Ansatz des Planens und Bauens für eine zukunftsfähige Architektur.