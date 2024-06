Mosambik: Die Kinder der Rebellen

Die 22-jährige Nora sitzt konzentriert über ihrer Nähmaschine, ihre Augen auf das bunte Material gerichtet – es soll ein Kleid werden. Nora ist als zehntes von insgesamt zwölf Kindern einer sehr armen Familie zur Welt gekommen – mittlerweile ist sie selbst Mutter einer sieben Monate alten Tochter. „Es ist unglaublich schwer, in meiner Gegend einen Job zu bekommen. Mein Mann findet keine Arbeit, wir sind zuhause extrem viele Leute, die unter einem Dach leben. Ich will diese Ausbildung abschließen, damit ich dann überhaupt Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe,” erzählt Nora, ehe sie ihre Augen wieder auf den bunten Stoff richtet. Vier Monate von dem insgesamt sechsmonatigen Kurs hat sie schon hinter sich, außer ihr erlernen hier 30 weitere Stipendiat:innen ein Handwerk.

Der 25-jährige Joao lernt im „Young Africa“-Ausbildungszentrum das Tischler-Handwerk − er ist Sohn eines ehemaligen Renamo-Kämpfers. © Fotocredit: Mango Sound & Film

Ein bisschen fühlt man sich hier so wie auf einem Uni-Campus aus dem Bilderbuch: ein großer Komplex aus bunten Häusern, in der Mitte ein Hof, überall junge Menschen, die entweder in Grüppchen zusammensitzen, lachen, reden, oder zu ihrem nächsten Kurs eilen. Auch in den Innenräumen des „Young Africa“-Schulungszentrums in der mosambikanischen Provinz Beira ist viel los: Hier werden junge Menschen aus unterprivilegierten Verhältnissen ausgebildet und in den Arbeitsmarkt integriert − letztes Jahr waren es fast 600. Ob eine Ausbildung zum Koch, zur Schneiderin, zum Tischler: Möglichkeiten gibt es viele.

Konflikte, Krieg und Kolonie

Der Campus ist nicht repräsentativ, die Zukunftsaussichten für junge Menschen in Mosambik sind grundsätzlich eher katastrophal.

Mosambik ist eines der ärmsten Länder der Welt, die Bevölkerung extrem jung: Das durchschnittliche Alter beträgt 17 Jahre, die Lebenserwartung liegt bei 59. Der Großteil der Menschen geht keiner geregelten Beschäftigung nach. Vor allem die ländliche Bevölkerung ist mehrheitlich in der Landwirtschaft (großteils aber für den Eigenverbrauch) oder als Tagelöhner tätig – mit den erwartbaren Folgen: Fast ein Viertel der Menschen in Mosambik hat nicht genügend zu essen. Über 60 Prozent der jungen Frauen werden vor ihrem 18. Lebensjahr schwanger, die Geburtenrate ist enorm hoch. Bildung erscheint demnach unter diesen Lebensumständen, in denen es vorrangig ums Überleben geht, als sekundär. Auf dem Human Developement Index liegt Mosambik ganz weit unten (mehr dazu liest du in den Infos und Quellen).

Die Konflikte in Mosambik machen keine Pause: Im Norden des Landes wüten seit Anfang Februar bewaffnete islamistische Kämpfer, die vor allem Minderjährige rekrutieren, es kommt in der Region Cabo Delgado im Norden des Landes immer wieder zu Anschlägen. Rund 70.000 Menschen wurden gewaltsam in andere Provinzen vertrieben, klagt das UNHCR.

Die Geschichte Mosambiks ist bei weitem keine leichte: 1975 erlangte Mosambik nach fast 500 Jahren Kolonialherrschaft durch Portugal seine Unabhängigkeit. 1977 entfachte ein Bürgerkrieg zwischen Anhängern der Widerstandsgruppe Renamo und der Regierungspartei Frelimo Konflikte, Krieg und Kolonie Konflikte, Krieg und Kolonie − der Krieg kostete etwa eine Million Menschen das Leben. 1992 wurde der erste Friedensvertrag unterzeichnet, trotzdem kam es in den Folgejahren seitens Renamo immer wieder zu Kämpfen und Anschlägen innerhalb des Landes. 2019 wurde der letzte Friedensvertrag unterzeichnet: Dieser sah die Entwaffnung und Re-Integration der Rebellen vor.

„Allein mein Nachname war schon ein Hindernis”

Obwohl man sich von staatlicher Seite um die Eingliederung der ehemaligen Renamo-Kämpfer in die Gesellschaft bemüht, gestaltet sich dies in der Praxis schwierig.

Schwierig, aber nicht unmöglich: Der 25-jährige Joao lernt hier das Tischler-Handwerk – er ist Sohn eines ehemaligen Renamo-Kämpfers. „Als Kind eines ehemaligen Kämpfers hast du es nicht leicht, überhaupt eine Stelle zu finden. Allein mein Nachname war schon ein Problem. Umso dankbarer bin ich für diesen Ausbildungsplatz”, erzählt er. Es gebe immer noch Benachteiligungen für ehemalige Rebellen und deren Angehörige, vor allem am ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt. Nicht verwunderlich, die Wunden sind noch frisch: Erst im Juni 2023 wurde das letzte Rebellen-Camp in Gorongosa geschlossen.

Was viele nicht wissen: Aus Überzeugung haben nur wenige gekämpft; viele der Kämpfer wurden zwangsrekrutiert, waren damals minderjährig oder hatten einfach keine andere Möglichkeit, als sich der Renamo anzuschließen. Das Projekt DELPAZ Sofala ist Teil des EU-finanzierten Programms, das die Rehabilitierung und nachhaltige Entwicklung von durch die militärischen Konflikte betroffenen Gebieten fördert – gemeinsam mit der Austrian Development Agency (ADA). „Es geht vor allem auch darum, dass die jungen Menschen hier Berufe erlernen, die sie in Zukunft ausüben können, angepasst an die lokalen Bedürfnisse”, erklärt Michael Butschek, Teamleader von DELPAZ Sofala.

Die Re-Integration der ehemaligen Renamo-Kämpfer steht im Fokus der Entwicklungs-Projekte: So auch im Dorf Canda, wo DELPAZ gemeinsam mit der ADA durch den Einsatz von Bewirtschaftungssystemen und Anbautechniken die Landwirtschaft ankurbelt, etwa durch den Einsatz von Bio-Pestiziden aus Seife und Knoblauch. In Canda leben einige ehemalige Renamo-Kämpfer gemeinsam mit ihren Familien. Der 19-jährige Samuel, der den Betrieb der Wasserpumpe demonstriert, ist Sohn eines ehemaligen Kämpfers. Seine Familie gehört zu den sogenannten „DDR-Beneficiaries” (DDR steht hier für Disarmament, Demobilization and Reintegration)“-Prozesses. Sprich: Die Waffen der ehemaligen Kämpfer werden an die Streitkräfte der mosambikanischen Regierung übergeben, die Kampfeinheiten der Renamo aufgelöst, und die Ex-Kämpfer werden in die Gesellschaft reintegriert.

In Canda wird versucht, die großteils zwangsrekrutierten Kämpfer vorrangig in der Landwirtschaft zu beschäftigen und ihnen zu ermöglichen, sich ein neues Leben aufzubauen. Klar wird: Entwicklungszusammenarbeit ist hier in vielen Lebensbereichen notwendig, vor allem in abgeschotteten Communities, wie dem Dorf Pungue – auch hier leben Menschen, die im Rahmen der Kämpfe vertrieben wurden.

Das Wasserholen wird immer noch als Aufgabe der Frauen angesehen. © Fotocredit: Mango Sound & Film

Zwei Stunden lang – jeweils eine Stunde in eine Richtung – war hier der Fußweg zum nächsten Fluss, um Wasser zu holen. „Und oft ging man mehr als nur einmal täglich hin, außerdem war der Fluss verseucht“, erzählt Ines Julio nüchtern. Und auf die Krokodile musste man auch aufpassen, es kam schon mal vor, dass jemand vom Wasserholen nicht zurückkehrte. Das Wasserholen war großteils Aufgabe der Frauen. Das ist jetzt auch noch der Fall, aber seitdem im Dorf eine manuelle Wasserpumpe steht, fallen nicht nur mehrere Stunden „Arbeitsweg“ weg – man beginnt auch, die Gender-Rollen umzudenken. Man wolle Frauen mehr in das wirtschaftliche Leben der Communities miteinbeziehen – die Männer, zumindest in Pungue, scheinen dies zu unterstützen.

Die Reisekosten für diese Reise wurden zu einem Teil von der ADA getragen.