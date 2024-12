Muss ich mir Sorgen um meinen Job machen?

So gut wie keine Woche vergeht ohne Firmenpleiten und Massenkündigungen, die Lage am Arbeitsmarkt spitzt sich zu. Welche Berufe jetzt gefährdet sind.

1.400 Jobs bei Kika/Leiner, 3.400 Jobs bei KTM: Die großen Insolvenzen, die allein im November angemeldet wurden, könnten schlimmstenfalls tausenden Beschäftigten ihren Arbeitsplatz kosten. Noch ist nicht klar, in welcher Form und mit wie vielen Mitarbeiter:innen die genannten Firmen weitergeführt werden, woanders wird währenddessen schon konkret abgebaut: Von der Schließung eines niederösterreichischen Werkes des Automobilzulieferers Schaeffler sind rund 450 Mitarbeiter:innen betroffen, und Siemens schließt in Wien ein Werk mit 178 Beschäftigten.

Wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt hat

Die fetten Jahre sind schon längst vorbei, die Lage am Arbeitsmarkt hat sich aber in den vergangenen Monaten noch weiter zugespitzt. Im Oktober waren 9,7 Prozent mehr Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet als im Vorjahresmonat. Die Zahl der offenen Stellen ist in den vergangenen sechs Monaten hingegen gesunken: Im zweiten Quartal waren 18,4 Prozent weniger Jobs verfügbar als im Vorjahresquartal, im dritten Quartal sanken die freien Stellen noch einmal um 3,7 Prozent.

Arbeitsminister Martin Kocher bezeichnete die aktuelle Lage bei der Präsentation der jüngsten Arbeitsmarktdaten als „zwiegespalten“. Denn während die Zahl der Arbeitssuchenden steigt, bleibt die Zahl der Erwerbstätigen trotz Wirtschaftskrise noch stabil, im zweiten Quartal lag die Beschäftigtenquote bei 74 Prozent. Angesichts der vielen schlechten Nachrichten könnte sich der Wert aber Ende des Jahres negativ entwickeln.

Welche Branchen besonders betroffen sind

In welchen Branchen sind jetzt die meisten Jobs gefährdet? Im großen Ganzen gesehen gilt die Industrie als das „Sorgenkind“ der österreichischen Wirtschaft, da es im Dienstleistungssektor weniger kriselt. Besonders betroffen sind vor allem Unternehmen in der Automobilbranche. Viele internationale Konzerne bauen tausende Stellen ab, und das bekommen die Zulieferer und Standorte in Österreich zu spüren. Während die Technologiebranche lange boomte, wird nun auch hier gespart, zum Beispiel in der Halbleiterindustrie: Infineon baut weltweit rund 1.400 Stellen ab, fast 400 davon in Kärnten.

Selbst in der Startup-Szene, wo lange über IT-Fachkräftemangel geklagt wurde, häufen sich die Firmenpleiten und Kürzungen. Anders sieht es – mit Ausnahme der Möbelkette Kika/Leiner – im Handel- und Dienstleistungssektor aus. Dort gab es im dritten Quartal laut Statistik Austria die meisten offenen Stellen, gefolgt vom produzierenden Bereich und vom öffentlichen und sozialen Bereich.

Wo Mitarbeiter:innen gesucht werden

Der Fachkräftemangel in der Industrie ist also trotz der negativen Entwicklung noch nicht vorbei. Auf der offiziellen Liste der bundesweiten Mangelberufe 2024 stehen ganz oben Starkstromtechniker:innen, Arbeitskräfte für den Maschinenbau, aber auch Krankenpfleger:innen. Die Österreichische Post machte nach der Kika/Leiner-Pleite darauf aufmerksam, aktuell rund 700 neue Mitarbeiter:innen zu suchen, im Verkauf, in der Logistik und in der IT.

Eine Erfolgsformel für den Arbeitsmarkt gibt es nicht, hat uns schon vergangenes Jahr ein Sprecher des AMS gesagt. Ein wichtiger Schlüssel ist aber Bildung, denn mit höherer Bildung steigen die Chancen am Arbeitsmarkt. Und so müssen sich besser qualifizierte Erwerbstätige weniger Sorgen machen. Die Lage dürfte aber trotzdem angespannt bleiben, wie AMS-Chef Johannes Kopf vergangene Woche im Interview mit der ZiB 2 sagte: „Wir reden hier wirklich von einem Wendepunkt in der europäischen Industrie.“ Er befürchtet weitere „schlechte Nachrichten von österreichischen Großbetrieben“.

