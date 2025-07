2024 war ein gutes Pop-Jahr: Charli xcx gelang mit ihrem Album „Brat“ der Sprung aus der Nische, Chappell Roan erinnerte mit ihrem queeren Pop und exzentrischen Looks an eine frühe Lady Gaga, Sabrina Carpenter brachte uns mit ihren verspielt-expliziten Lyrics zum Schmunzeln. „Frauen dominieren den Pop“, hieß es, weibliche und queere Fans jubelten.

Ein Jahr später sieht die Sache ein bisschen anders aus. Klar, Charli, Chappell, Sabrina (und auch andere Künstlerinnen wie Billie Eilish, Lorde oder Addison Rae) lassen sich so schnell nicht aus der Pop-Landschaft verdrängen. Aus den Charts schon eher – und zwar von Artists wie Alex Warren, Benson Boone oder Teddy Swims. Sie stehen im krassen Gegensatz zu den Frauen, die das Pop-Jahr 2024 definiert haben: Statt frech, queer und komplex geben sich Warren, Boone & Co. traditionell, konservativ, religiös, ein bisschen langweilig, wehende USA-Flaggen inklusive (nicht auf die subversive Beyoncé-Art).

Tradpop, Tradwives und Trump

Die Musik dieser Künstler zu hören, ist eine sichere Nummer. Alex Warrens Song „Ordinary“, in dem er seine Frau und seinen Glauben besingt, belegt in den Billboard Hot 100 Charts schon seit mehreren Wochen den ersten Platz, genauso in den Ö3 Austria Top 40.

Auch sein Kollege Morgan Wallen ist in den US-Charts mit Songs wie „Just In Case“ oder „What I Want“ auf den vorderen Plätzen unterwegs. Letzteren veröffentlichte er gemeinsam mit Sängerin Tate McRae, die für die Zusammenarbeit viel Kritik von Fans einstecken musste. Wallen wurde 2021 von seinem Label fallengelassen, weil er in einem Video das N-Wort sagte, und sorgte auch später immer wieder für mittelgroße Shitstorms. Heute singt er überaus erfolgreich über „Rednecks“ und hantiert in Instagram-Posts mit Waffen.

Dass Popmusik gerade so konservativ und fad daherkommt, ist wohl kaum ein Zufall. Mit Trumps erneuter Präsidentschaft und dem weltweiten Erstarken von konservativen Kräften lässt sich ein breiter Vibe-Shift in der Popkultur feststellen. Dieser spiegelt sich in der Mode, in der Social-Media-Bubble der „Tradwives“, im Aufstieg von konservativen Influencerinnen wie Nara Smith und eben auch in der Musik wider.

Pop ist ein Pendel – zum Glück

Laut Pop-YouTuber Sam Murphy ließ sich schon während der Bush-Präsidentschaft eine ähnliche Entwicklung beobachten, genauso während Trumps erster Amtszeit. Plötzlich waren „Easy-Listening“-Acts wie Dido, Coldplay, und später Adele und Ed Sheeran angesagt. Nicht alle von ihnen vertreten wie Wallen auch selbst konservative Werte, stehen aber in jedem Fall für eine traditionelle, weniger gewagte Art von Musik. Musik, die einfach zu mögen und im Radio zu spielen ist, die Hörer:innen nicht herausfordert oder sie anregt, etwas zu überdenken. Musik von Künstler:innen, die nicht wie Lady Gaga über Transrechte oder wie Chappell Roan über die mangelhafte Gesundheitsversicherung von Musiker:innen in den USA sprechen.

Es gibt aber zum Glück einen Lichtblick: Wie so vieles im Leben ist auch Popkultur wie ein Pendel, das hin und her schwingt. Pop spiegelt oft einen klar definierbaren Moment wider, und während wir diesen analysieren, hat sich alles ganz unbemerkt in eine andere Richtung gedreht. Das Gute an Pendeln ist, dass sie irgendwann wieder in die andere Richtung schwingen. Und: Je langweiliger der Mainstream, umso größer die Chance, dass sich in der Zwischenzeit in der Nische etwas Großes entwickelt, das wie „Brat“ nur darauf wartet, uns zu begeistern.