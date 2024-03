Nachhaltig investieren – ein Selbstversuch

Genese

Sparen bedeutet in Zeiten hoher Inflation Verlust. Ein kurzes Rechenbeispiel: Die Inflationsrate lag 2023 in Österreich im Durchschnitt bei 7,8 Prozent. Wer 10.000 Euro ein Jahr lang am Girokonto „gespart“ hat, hat am Ende des Jahres 780 Euro an Wert verloren. Geld an der Börse zu investieren, ist die Alternative. WZ-Redakteurin Anja Stegmaier hat sich gefragt, ob man sein Geld anlegen, damit Profit machen und gleichzeitig etwas Gutes tun kann. Sie hat im Internet recherchiert, mit einem Startup geredet, sich in einer Bank und bei einem privaten Finanzdienstleister beraten lassen.

Disclaimer: Meine Vorgehensweise entspricht meinen Bedürfnissen, Wünschen und Werten und kann für andere Menschen ganz anders aussehen. Ich möchte den Weg zum nachhaltigen Investment lediglich beispielhaft darstellen, um Orientierungspunkte zu bieten.

Gesprächspartner:innen

Katharina Herzog hat in Wien Internationale Entwicklung studiert und die Plattform Moneycare mitgegründet. Die 28-Jährige hat kurz vor Beginn der COVID-19 Pandemie damit begonnen, sich mit ihren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und auf Bildungsangebote in sozialen Netzwerken zurückgegriffen. Gerade bei YouTube ist ihr aufgefallen, dass es fast ausschließlich Männer sind, die vor der Kamera stehen und über diese Themen sprechen. Das hat sie dazu veranlasst, die bei ihren Recherchen gewonnenen Erkenntnisse selbst einem breiteren Publikum zu Verfügung zu stellen.

Klaus Gabriel forscht und lehrt zum Thema Wirtschafts- und Finanzethik an verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Der 56-Jährige ist außerdem selbstständiger Unternehmensberater insbesondere für institutionelle Investoren, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Quellen

Das Thema in der Wiener Zeitung

Das Thema in anderen Medien