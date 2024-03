Wanderratte (Rattus norvegicus) : Ausgewachsene Wanderratten erreichen eine Kopf-Rumpf-Länge von 19 bis 30 cm, eine Schwanzlänge von 13 bis 32 cm und ein Gewicht von bis zu 500 Gramm. Die Schnauze ist relativ stumpf. Als Kulturfolgerinnen des Menschen sind sie weltweit verbreitet. Im menschlichen Siedlungsbereich sind Wanderratten häufig in Kanalisationsanlagen, Tierställen, Kellern, Tiergärten, Parkanlagen, Schlachthöfen, auf Mülldeponien, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Getreidespeichern und in Büro- und Wohngebäuden zu finden.

Ratten sind soziale Tiere und leben in Gruppen (Rudeln) zusammen. Innerhalb dieser gibt es eine soziale Hierarchie. Rudelmitglieder erkennen einander am Geruch und reagieren aggressiv auf fremde Ratten. Wanderratten sind in der Regel scheu und meist im Dunkeln aktiv. Häufig benutzen Ratten immer wieder dieselben Laufwege (Wechsel). Wanderratten sind Fluchttiere. Wenn sie in die Enge getrieben werden, können sie jedoch aggressiv reagieren, beißen und bis zu 1,5 Meter hoch springen. Wanderratten sind in der Lage zu schwimmen und außerdem ausgezeichnete Kletterer.

Die Wanderratte ist die Stammform der als Haus- oder Labortier gehaltenen Ratten (weiße Ratten, Farbratten). (Quelle: Deutsches Umweltbundesamt)