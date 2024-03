Kurt Widhalm

Einerseits nimmt die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen des Körpers mit zunehmendem Alter ab, beispielsweise durch gastrointestinale Probleme. Andererseits spielt auch der Lebensstil mit: Wenn ich nicht mehr so gut kauen kann, nehme ich eher weiche Speisen zu mir und ernähre mich einseitig. Studien, die wir in Wien gemacht haben, zeigen, dass in Altersheimen die Unterversorgung mit Vitaminen leider sehr häufig ist. Der Speiseplan in Altersheimen ist leider auch nicht gerade ausgewogen oder vitaminreich. Oft ist daher eine Supplementierung von Eiweiß, Eisen, Vitamin B12 und Vitamin D sinnvoll, sollten Unterversorgungen durch einen Bluttest nachgewiesen sein.