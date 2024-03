Narwa: An der Grenze der Freundschaft

Artjom und Maarja (Namen auf Wunsch der Protagonist:innen geändert): Der 41-Jährige und die 37-Jährige kennen einander durch die Arbeit. Artjom arbeitet in Helsinki in einem IT-Unternehmen und ist öfter beruflich in Estland unterwegs. Seine Ehefrau hat er bis an die Grenze zu Russland begleitet, denn die finnische Grenze ist momentan gänzlich geschlossen.

Anna V. (Name auf Wunsch der Protagonistin geändert): Die Pensionistin (67 Jahre alt), die in Sowjet-Russland geboren ist, lebt seit den 60er-Jahren in Tallinn und hat soziale Unruhen im unabhängigen Estland in den 90er-Jahren miterlebt. Anna hat zwei Töchter, von denen eine in Sankt Petersburg und die andere in Österreich lebt.