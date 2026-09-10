Es ist wieder einmal spät geworden, und ich gehe vom Bahnhof heim. Es wird schon dunkel, in der Dämmerung kann ich gerade noch die Bäume und Sträucher als tiefschwarze Flecken erkennen, die sich vom silbrig-grauen Himmel abheben. Ich schalte meine Handy-Taschenlampe ein. Da plötzlich: zwei kleine, leuchtende Punkte am Ende meines Weges. „Die Nachbarskatze“, denke ich – da sind die Punkte schon wieder verschwunden.

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Während ich nachhause stolpere und mich zum nächsten Lichtschalter taste, sobald ich angekommen bin, zieht sie los und nutzt eines ihrer wichtigsten Sinnesorgane, um die Nacht zum Tag zu machen, um zu jagen und zu fressen: ihre Augen. Denn anders als bei uns Menschen sind diese mit speziellen Lichtverstärkern ausgestattet, die sie in der Dämmerung sechs- bis achtmal besser sehen lassen als uns.

Ein Teppich, der leuchtet

Wie das genau funktioniert? Hauptverantwortlich dafür ist der sogenannte leuchtende Teppich – auch Tapetum lucidum genannt. Dieses Gewebe fungiert als Spiegel, der das einfallende Licht reflektiert und noch einmal durch die Netzhaut wirft, wodurch es zweimal genutzt wird. Dadurch wird selbst schwaches Licht gut verwertet, und die Nachbarskatze sieht in der Dämmerung besser als ich. Und: Ihre Augen haben geleuchtet, als ich sie mit meiner Taschenlampe angestrahlt habe, weil das Tapetum lucidum diesen Lichtstrahl gespiegelt hat.

Katzen haben kleine Spiegel in ihren Augen, die das Licht reflektieren. © Von Dcoetzee - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3136361

Dazu kommt, dass sich in ihren Augen dreimal so viele lichtempfindliche Sinneszellen befinden wie bei mir: die Stäbchen, wie sie auch genannt werden, die bereits bei einer minimalen Menge an Restlicht aktiv werden. Sie helfen, Hell-Dunkel-Kontraste, Graustufen und Bewegungen zu registrieren. Während Katzen rund 600.000 Stäbchen pro Quadratmillimeter Netzhaut an der hinteren Wand des Auges aufweisen, sind es bei mir lediglich 200.000. Meine Nachbarskatze hat mich daher vermutlich lange, bevor ich sie gesehen habe, entdeckt, als ich den Weg entlanggekommen bin.

Von Schlitzen zu Tellern

Und noch etwas spielt eine Rolle, was auch gleich auf den ersten Blick zu sehen ist, wenn du in Katzenaugen schaust: die Pupillen, die von senkrechten schmalen Schlitzen zu kreisrunden Tellern werden, sobald es dunkler wird. Bei meiner Nachbarskatze in der Dämmerung waren sie vermutlich zur Gänze geöffnet: Bis zu 13 Millimeter Durchmesser sind möglich, während unsere Pupillen auf höchstens 7 Millimeter kommen. Für die Katze bedeutet das, dass ihre Augen mehr Licht aufnehmen können, weil dieses zuerst durch die Pupille muss, die – ähnlich wie die Blende eines Fotoapparates – als Schleuse dient. Danach wird es durch die Linse gebündelt, um schließlich auf der Netzhaut auf die Stäbchen zu treffen. Dort sind auch die Zapfen zu finden, die für das Farbensehen zuständig sind – in der Dämmerung sind diese bei ihr aber abgeschaltet, und die Nachbarskatze hat meine rote, gemusterte Jacke daher nur in Grautönen gesehen.

In Kombination mit der Anzahl der Stäbchen und dem Tapetum lucidum bewirkt die große Pupille, dass Katzen schon bei etwa einem Sechstel jener Lichtmenge sehen können, wie wir Menschen sie benötigen. Andere Tiere wie Hunde oder Rinder besitzen ebenfalls ein Tapetum lucidum, deren Sehvermögen bei Dämmerung kommt aber meist nicht an jenes der Katzen heran, weil zum Beispiel die Stäbchendichte auf der Netzhaut geringer ist.

Verfolgt von tausenden Einzelaugen

Auch Motten und andere Nachtfalter wie das Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri) haben ein Tapetum lucidum, das allerdings komplett anders funktioniert als jenes der Säugetiere. Das liegt daran, dass sie sogenannte Facettenaugen besitzen: tausende winzig kleine Einzelaugen, mit denen mich einige dieser Insekten am Nachhauseweg vermutlich ebenfalls beobachtet haben. Hinter diesen Einzelaugen liegen noch kleiner dimensionierte, mit Luft gefüllte Röhren, die in diesem Fall die Funktion übernehmen, das einfallende Licht ein zweites Mal zu reflektieren – deren Version des leuchtenden Teppichs also.

Der Mittlere Weinschwärmer war weltweit das erste Tier, bei dem nachgewiesen wurde, dass es auch bei wenig Licht Farben sieht. © Von jean pierre Hamon (14) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2845396

Einige Arten können sogar etwas, das die Nachbarskatze nicht kann: bei wenig Licht Farben sehen. Der Mittlere Weinschwärmer (Deilephila elpenor) etwa, ein olivgrüner Falter mit pinken Streifen, war weltweit das erste Tier, bei dem diese Fähigkeit im Jahr 2002 nachgewiesen worden ist. Verantwortlich dafür ist unter anderem, dass er mehr Zapfentypen im Auge besitzt als der Mensch, sowie die Art und Weise, wie er die Informationen dieser Farbrezeptoren verarbeitet. Heute ist das Farbensehen bei voranschreitender Dunkelheit von etwas mehr Tierarten wie auch einigen Falkenarten, Bienen oder Geckos bekannt. Der Mensch zählt nicht dazu: Wir sehen immer weniger Farben, je dunkler es wird. Wird das Licht schließlich generell zu schwach, sehen wir ebenfalls nur noch Grautöne.

So wie ich auf meinem Heimweg. Die Nachbarskatze wäre aber auch ohne Taschenlampe grau für mich gewesen – sie ist es nämlich so oder so.