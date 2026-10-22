Ein Nest aus Müll
- Von
- Petra Tempfer
Vom Zuckerlpapier aus den 90ern bis zur Corona-Maske: Ein einziges Vogelnest kann die Geschichte des Menschen und seines Mülls erzählen, weil er darin verbaut ist.
- Vogelnester enthalten zunehmend menschlichen Müll wie Plastik, was die Entwicklung der Baumaterialien im Laufe der Zeit widerspiegelt.
- Auke-Florian Hiemstra und andere Forscher:innen analysieren Nester als historische Archive, die verschiedene Epochen dokumentieren.
- Eine Studie aus Polen zeigt, dass bereits 82 Prozent der untersuchten Nester Plastikmüll enthalten, meist als Fasern oder Schnurstücke.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- 2021 wurde in Amsterdam ein 30 Jahre altes Vogelnest mit 635 Kunststoff-Resten gefunden.
- 2024 enthielten 82 % von 122 untersuchten Nestern in Polen Plastikmüll.
- Ein Geiernest in Spanien enthielt einen 750 Jahre alten Schuh aus Espartogras.
- Im Durchschnitt enthielt jedes polnische Nest 55,7 Abfallteile (4,3 % der Nestmasse).
Über meiner Eingangstüre, gut geschützt in der Nische eines Windfangs, sind schon viele Babys geschlüpft. Mittlerweile habe ich aufgehört, sie zu zählen: Seit mindestens fünf Jahren brüten dort Rotschwänzchen (Phoenicurus ochruros), die regelmäßig wiederkommen, um sich zu vermehren. Vor Kurzem sind sie weggeflogen, um den Winter im warmen Süden zu verbringen – Zeit für mich also, ihr Vogelnest etwas näher zu betrachten.
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Ich finde ein oranges Gummiringerl darin und etwas tiefer ein paar Fäden Dämmwolle, die mich stark an jene erinnern, die meine Nachbar:innen vor zwei Jahren um ihre Wärmepumpen-Rohre gewickelt haben. Noch weiter unten, gut vergraben zwischen den dünnen Stöcken, Halmen und Federn, ein Stück blaues Plastik. Zuletzt habe ich dieses Plastik vor mehreren Jahren gesehen, als meine anderen Nachbar:innen ihren Gartenteich damit isoliert haben.
Jede Schicht eine Epoche
Die Geschichte, die mir dieses Nest erzählt, ist somit auch die Geschichte meiner Nachbar:innen und mir, wird mir klar – und jene unseres Umgangs mit unverrottbarem Material.
Was das Nest über meiner Eingangstür im Kleinen ist, analysiert der niederländische Biologe Auke-Florian Hiemstra im Großen: Nachdem er 2021 im Rokin-Kanal in Amsterdam auf ein 30 Jahre altes Vogelnest gestoßen ist, das aus Kunststoffschichten aus unterschiedlichen Epochen aufgebaut war, forscht er heute über künstliche Materialien in Vogelnestern.
Das Nest im Rokin-Kanal gehörte einem Blässhuhn (Wasservogel, Fulica atra) und enthielt von der Verpackung eines Fastfood-Lokals aus den 1990ern bis hin zur Corona-Maske aus den 2020ern insgesamt 635 Kunststoff-Reste, schreibt Hiemstra in seiner Publikation in der Fachzeitschrift Ecology. Wie er die Reste so genau datieren konnte? Auf jenen, die einmal Lebensmittel-Verpackungen waren, konnte man zum Teil noch Verfallsdaten lesen, wie auf einer „frischen“ Milch, die 2013 abgelaufen war. Ein Schokoriegel-Papier wiederum kündigte die FIFA-Weltmeisterschaft 1994 in den USA an.
„Du blätterst durch diese Nester wie durch die Seiten eines Geschichtsbuchs und entdeckst die Vergangenheit“, sagte Hiemstra zur Ecological Society of America. „Die älteste Schicht ist so alt wie ich. Mein ganzes Leben lang hat hier ein Vogel gebrütet.“
Geier klaute Schuh
Noch älter war das Nest eines Geiers, das Forscher:innen im Vorjahr in einer Höhle in Spanien entdeckt haben – mitsamt einem 750 Jahre alten Schuh. Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) ist in dieser Region seit Jahrzehnten ausgestorben. Die Überreste der Nester, die die Forscher:innen gefunden haben, enthielten vorwiegend Vogelknochen, aber eben auch Spuren von Menschen. Neben dem Schuh waren das vor allem Leder- und Stofffetzen sowie ein Armbrustbolzen.
Dass der Schuh, den sie fanden, ein mittelalterlicher Grasschuh aus der Zeit um das Jahr 1275 war, stellten die Forscher:innen anhand des Materials fest: Er bestand aus Espartogras, das typisch für diese Zeit war. Als sie den Schuh genauer untersuchten, wurde dessen Alter mittels der sogenannten Radiokarbonmethode bestätigt, die auf dem Rückgang der gebundenen radioaktiven 14C -Atome in totem organischem Material basiert. Es könnte also damals einen Bauern gegeben haben, der mit nur einem Schuh heimgekehrt ist, weil ihm ein Geier den zweiten geklaut hatte, um ihn in sein Nest einzubauen. In ihrer ebenfalls in der Fachzeitschrift Ecology veröffentlichten Studie bezeichnen die Forscher:innen die Nester als „authentische Naturmuseen“.
Plastik in fast jedem Nest
Im Mittelalter gab es noch kein Plastik – die Vögel sind aber mit der Zeit gegangen, und ihre Baumaterialien haben sich wie jene der Menschen entwickelt. 2024 ergab eine Analyse von 122 Nestern in drei unterschiedlichen landwirtschaftlichen Regionen in Polen, dass bereits in rund 82 Prozent Plastikmüll eingebaut war. Im Durchschnitt enthielt jedes Nest 55,7 Abfallteile, was etwa 4,3 Prozent der Nestmasse entsprach. Vor allem waren es Plastikfasern oder -schnurstücke, die in die Nestwände eingeflochten waren.
„Technostratigraphie“ ist der Fachausdruck, mit dem Hiemstra diese zeitgeschichtliche Ablagerung menschlichen Mülls beschreibt. Sie basiere auf der Technosphäre, in der im Gegensatz zur Biosphäre wenig bis gar nichts verschwinde, meint er. Diese unsere Spuren werden deshalb auch in Zukunft weiter über uns erzählen – und sich mit der Biosphäre wohl mehr und mehr verweben.
Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur, in ihren Garten und zu allem, was da so lebt. Das Vogelnest über ihrer Eingangstür ist derzeit verlassen. Voller Leben ist indes ein anderer Ort ganz in ihrer Nähe, von dem du es vermutlich nicht vermuten würdest: der Friedhof. Wenn Petra diesen im nebeligen November durchquert, hört sie nicht nur die ein oder andere Eule rufen, sondern sie hat auch schon einen Hamster und einen Fuchs dort gesehen. Sogar ein Dachs ist einmal ganz in der Nähe vorbeigehuscht. Vor allem in der Stadt begegnest du einigen Tieren fast ausschließlich auf Friedhöfen. Welche das sind, kannst du hier in zwei Wochen lesen.
Zu allen bereits erschienenen Kolumnen geht es hier.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Auke-Florian Hiemstra ist Biologe am Naturalis Biodiversity Center in Leiden und an der Universität Leiden in den Niederlanden. Er beschäftigt sich mit dem Anthropozän (Erdzeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Player geworden ist) mit Schwerpunkt auf Plastikverschmutzung. Hiemstra studiert die von Tieren gebauten Strukturen wie Nester und analysiert, woraus diese gebaut sind.
- Der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) wurde zum Vogel des Jahres 2025 gewählt. Als Insektenfresser ist er vom Insektenrückgang in naturfernen Gärten und durch intensive Landwirtschaft betroffen. Außerdem gehört er zur Gruppe der Gebäudebrüter, für die es an unseren modernen Gebäuden immer schwieriger wird, Nistmöglichkeiten zu finden. Der feurig rostrote Schwanz ist die Quelle der meisten Mundartbezeichnungen für den Hausrotschwanz: Rotschwänzle in Mittelfranken, Rotschwanzl in Oberbayern oder Rußvogel in den Alpen. In Österreich heißt er Rotschwänzchen, Bezeichnungen wie Branderl, Brand- oder Prandvogel und Brandreiterl sind ebenfalls geläufig. Der Hausrotschwanz ist ein Mittel- und Langstreckenzieher, der in Nordafrika und im Nahen Osten überwintert. Er ist von März bis Oktober in unseren Breiten zu beobachten. (Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, mit Gesang des Hausrotschwanzes als Hörprobe)
- Das Blässhuhn (Fulica atra) ist leicht an seinem charakteristischen Aussehen zu erkennen. Es hat ein komplett schwarzes Gefieder, das von einem weißen Stirnschild und Schnabel kontrastiert wird. Die Augen sind leuchtend rot. An den Flanken und unter dem Schwanz sind oft kleine weiße Flecken zu sehen. Seine Beine sind grünlich-gelb. (Birdlife Österreich, mit Ruf des Blässhuhns als Hörprobe)
- Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) verdankt seinen Namen dem auffälligen Kinnbart, den sowohl Männchen als auch Weibchen tragen. Aufgrund seines schlechten Rufes als Lämmer- und Kindergeier wurde er 1913 im Alpenraum ausgerottet. Durch erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte kehrte er zurück. Seit 1997 zählt der Bartgeier mit mehr als 60 Brutpaaren wieder zu den Brutvögeln der Alpen. (Naturschutzbund Deutschland)
- Mit der 14C -Methode – auch Radiokohlenstoffdatierung oder Radiokarbonmethode genannt – bestimmen nicht nur Archäo- und Paläontolog:innen das Alter von Funden. Mit dieser Methode untersuchen Forscher:innen auch den globalen Kohlenstoffkreislauf. Was Organismen betrifft, beruht die Methode darauf, dass der Anteil an gebundenen radioaktiven 14C-Atomen nach dem Tod abnimmt. (Welt der Physik)
Quellen
- Hiemstra, A.-F., Gravendeel, B., Schilthuizen, M.: Birds Documenting the Anthropocene: Stratigraphy of Plastic in Urban Bird Nests, Ecology 106(2): e70010 (2025)
- Antoni, M., Couto, S., Pinedo, S. O., Gil-Sánchez, J. M., Pérez, L. A., Marín-Arroyo, A. B.: The Bearded Vulture as an Accumulator of Historical Remains: Insights for Future Ecological and Biocultural Studies, Ecology 106(9): e70191 (2025)
- Kwieciński, Z., Gajzmer, M., Beszterda, M., Szala, K., Golawski, A., Zduniak, P.: Assessing plastic pollution in farmland: Impact of agricultural practices on bird nesting materials, Ecotoxicology and Environmental Safety, Volume 285, 117077, ISSN 0147-6513 (2024)
- Birds’ nests reveal history of the plastic age (Ecological Society of America ESA)
Das Thema in der WZ
Podcast: #92 – Der Entdecker des Mikroplastiks im Menschen
Das Thema in anderen Medien
- Science.ORF.at: Plastikmüll als Falle für Vogelnester
- National Geographic: Scientists found a 750-year-old shoe in a vulture nest. That’s just the start of it.