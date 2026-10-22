Über meiner Eingangstüre, gut geschützt in der Nische eines Windfangs, sind schon viele Babys geschlüpft. Mittlerweile habe ich aufgehört, sie zu zählen: Seit mindestens fünf Jahren brüten dort Rotschwänzchen (Phoenicurus ochruros), die regelmäßig wiederkommen, um sich zu vermehren. Vor Kurzem sind sie weggeflogen, um den Winter im warmen Süden zu verbringen – Zeit für mich also, ihr Vogelnest etwas näher zu betrachten.

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Ich finde ein oranges Gummiringerl darin und etwas tiefer ein paar Fäden Dämmwolle, die mich stark an jene erinnern, die meine Nachbar:innen vor zwei Jahren um ihre Wärmepumpen-Rohre gewickelt haben. Noch weiter unten, gut vergraben zwischen den dünnen Stöcken, Halmen und Federn, ein Stück blaues Plastik. Zuletzt habe ich dieses Plastik vor mehreren Jahren gesehen, als meine anderen Nachbar:innen ihren Gartenteich damit isoliert haben.

Beim Hausrotschwanz baut fast ausschließlich das Weibchen das Nest – hier mit Nistmaterial im Schnabel. © Von Gunther Hasler, Augsburg - http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/5883875, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4763196

Jede Schicht eine Epoche

Die Geschichte, die mir dieses Nest erzählt, ist somit auch die Geschichte meiner Nachbar:innen und mir, wird mir klar – und jene unseres Umgangs mit unverrottbarem Material.

Was das Nest über meiner Eingangstür im Kleinen ist, analysiert der niederländische Biologe Auke-Florian Hiemstra im Großen: Nachdem er 2021 im Rokin-Kanal in Amsterdam auf ein 30 Jahre altes Vogelnest gestoßen ist, das aus Kunststoffschichten aus unterschiedlichen Epochen aufgebaut war, forscht er heute über künstliche Materialien in Vogelnestern.

Das Nest im Rokin-Kanal gehörte einem Blässhuhn (Wasservogel, Fulica atra) und enthielt von der Verpackung eines Fastfood-Lokals aus den 1990ern bis hin zur Corona-Maske aus den 2020ern insgesamt 635 Kunststoff-Reste, schreibt Hiemstra in seiner Publikation in der Fachzeitschrift Ecology . Wie er die Reste so genau datieren konnte? Auf jenen, die einmal Lebensmittel-Verpackungen waren, konnte man zum Teil noch Verfallsdaten lesen, wie auf einer „frischen“ Milch, die 2013 abgelaufen war. Ein Schokoriegel-Papier wiederum kündigte die FIFA-Weltmeisterschaft 1994 in den USA an.

„Du blätterst durch diese Nester wie durch die Seiten eines Geschichtsbuchs und entdeckst die Vergangenheit“, sagte Hiemstra zur Ecological Society of America . „Die älteste Schicht ist so alt wie ich. Mein ganzes Leben lang hat hier ein Vogel gebrütet.“

Insgesamt 635 Kunststoff-Reste waren in dem 30 Jahre alten Nest eines Blässhuhns eingearbeitet. © Auke-Florian Hiemstra

Geier klaute Schuh

Noch älter war das Nest eines Geiers, das Forscher:innen im Vorjahr in einer Höhle in Spanien entdeckt haben – mitsamt einem 750 Jahre alten Schuh. Der Bartgeier (Gypaetus barbatus) ist in dieser Region seit Jahrzehnten ausgestorben. Die Überreste der Nester, die die Forscher:innen gefunden haben, enthielten vorwiegend Vogelknochen, aber eben auch Spuren von Menschen. Neben dem Schuh waren das vor allem Leder- und Stofffetzen sowie ein Armbrustbolzen.

Dass der Schuh, den sie fanden, ein mittelalterlicher Grasschuh aus der Zeit um das Jahr 1275 war, stellten die Forscher:innen anhand des Materials fest: Er bestand aus Espartogras, das typisch für diese Zeit war. Als sie den Schuh genauer untersuchten, wurde dessen Alter mittels der sogenannten Radiokarbonmethode bestätigt, die auf dem Rückgang der gebundenen radioaktiven 14C -Atome in totem organischem Material basiert. Es könnte also damals einen Bauern gegeben haben, der mit nur einem Schuh heimgekehrt ist, weil ihm ein Geier den zweiten geklaut hatte, um ihn in sein Nest einzubauen. In ihrer ebenfalls in der Fachzeitschrift Ecology veröffentlichten Studie bezeichnen die Forscher:innen die Nester als „authentische Naturmuseen“.

Plastik in fast jedem Nest

Im Mittelalter gab es noch kein Plastik – die Vögel sind aber mit der Zeit gegangen, und ihre Baumaterialien haben sich wie jene der Menschen entwickelt. 2024 ergab eine Analyse von 122 Nestern in drei unterschiedlichen landwirtschaftlichen Regionen in Polen, dass bereits in rund 82 Prozent Plastikmüll eingebaut war. Im Durchschnitt enthielt jedes Nest 55,7 Abfallteile, was etwa 4,3 Prozent der Nestmasse entsprach. Vor allem waren es Plastikfasern oder -schnurstücke, die in die Nestwände eingeflochten waren.

„Technostratigraphie“ ist der Fachausdruck, mit dem Hiemstra diese zeitgeschichtliche Ablagerung menschlichen Mülls beschreibt. Sie basiere auf der Technosphäre, in der im Gegensatz zur Biosphäre wenig bis gar nichts verschwinde, meint er. Diese unsere Spuren werden deshalb auch in Zukunft weiter über uns erzählen – und sich mit der Biosphäre wohl mehr und mehr verweben.