Es ist Sommer und es ist Nacht, und ich kann nicht schlafen. Denn um mich herum surrt eine Gelse, mal lauter, mal leiser – und wenn sie aufhört zu surren, werde ich erst recht panisch. Dann kann ich davon ausgehen, dass sie irgendwo auf mir sitzt und mein Blut saugt.

Dass sie – wie in den Nächten davor – immer noch da ist und auf meine Kosten lebt, könnte allerdings meine Schuld sein. Es könnte daran liegen, dass ich gestern schon wieder die Spinnen verscheucht habe, die sich mit ihren Netzen in den Ecken meines Schlafzimmers und draußen in den Fensterrahmen häuslich eingerichtet hatten. Denn Spinnen fressen Gelsen. Sie sind also Heldinnen, die mich nicht nur vor juckenden Stichen, sondern auch Krankheiten bewahren, die Gelsen übertragen können. Und neben ihnen gibt es noch einige weitere kleine Mitbewohner, die dafür sorgen, dass ich mein Essen nicht mit Motten teilen und/oder Hausstaubmilben und Schimmelpilze einatmen muss.

Die Große Zitterspinne gehört zu den häufigsten Spinnenarten Österreichs. © Von Ashinka72 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93525193

Die Spinnen, deren Netze ich leider entfernt habe, könnten zum Beispiel Große Zitterspinnen (Pholcus phalangioides) oder Gartenkreuzspinnen (Araneus diadematus) gewesen sein. Sie zählen zu den häufigsten Arten in Österreich, die Netze bauen. Die Große Zitterspinne hat lange Beine und wirkt filigran, und die Gartenkreuzspinne erkennst du an ihrem Kreuz auf dem Rücken. Gemeinsam erbeuten sie zahlreiche Insekten pro Tag. Während Erstere ein unregelmäßiges, scheinbar wirres Netz baut, das sie mit Haltefäden in den Zimmerecken befestigt, wirkt jenes der Gartenkreuzspinne streng geometrisch und hat die Form eines Rades.

Erst gelähmt, dann zersetzt

Die Kunst ist in beiden Fällen, das Netz stark genug zu bauen, damit es nicht reißt, und zart genug, um die Vibrationen durch die Beute – im Idealfall einer Gelse – zu spüren. Sobald sich diese im Netz verfangen hat, wickelt die Spinne sie ein und lähmt sie durch einen Giftbiss. Danach spritzt die Spinne auch noch Verdauungssäfte in die Beute, um sie schließlich aufzusaugen.

Was „meine“ Gelse betrifft, tiefrot und gesättigt von meinem Blut, so kann sie sich dennoch nicht in Sicherheit wiegen, weil ich die Netze entfernt habe. Denn die Spinnen lassen sich zum Glück nicht so schnell für immer vertreiben und haben ihr Netz in einer bis wenigen Stunden wieder gewebt.

Silberfischchen gegen Allergien und Schimmel

Beharrlich und gefühlt unbezwingbar sind auch die Silberfischchen (Lepisma saccharina), lichtscheue Insekten, die nachts aus sämtlichen Fugen kriechen. Vor allem im Bad – wohin ich mitunter flüchte, damit mich die Gelse nicht erwischt – huschen sie wie flinke silberfarbene Striche über die Fliesen. Künftig sollte ich ihnen allerdings dankbar sein, wenn ich sie sehe: Denn Silberfischchen fressen Hausstaubmilben und Schimmelpilze. Damit helfen sie nicht nur gegen Allergien, die durch den Kot der Milben ausgelöst werden können, sondern auch gegen eine Reizung der Atemwege durch den Schimmel.

Ein regelrechter Massenbefall durch Silberfischchen kann sogar als Frühwarnsystem dienen, weil er auf ein echtes Schimmelproblem hinweisen kann – die Insekten sollten daher nicht entfernt, sondern vielmehr gehegt und gepflegt werden. Umgekehrt deuten sie aber nicht zwingend auf Schimmel oder Milben hin, wenn du welche zuhause siehst: Denn sie fressen zum Beispiel auch Hautschuppen und können zur Not monatelang ohne Nahrung auskommen.

Silberfischchen können auch monatelang ohne Nahrung auskommen. © Von Christian Fischer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28984904

In dein Badezimmer gelangen sie meist über die Rohrleitungen, Ritze und Fugen, wo sie auch ihre Eier ablegen, und zwar rund 20 pro Weibchen. Nach zwei bis acht Wochen schlüpfen daraus Mini-Varianten der Silberfischchen, da sie – anders als die meisten anderen Insekten – keine Metamorphose mit Larven- und Puppenstadium durchlaufen. Das führt zu einer schnellen Vermehrung.

Leicht zu verwechseln sind die Silberfischchen mit den Papierfischchen (Ctenolepisma longicaudatum), die allerdings etwas größer sind und am Hinterleib deutlich längere Fortsätze besitzen, die an Fäden erinnern. Außerdem haben diese es lieber trocken und warm und kommen daher zum Beispiel auch in deinem Schlafzimmer vor. Der allergrößte Unterschied ist jedoch, dass Papierfischchen offiziell als Materialschädlinge eingestuft werden, weil sie nicht nur Milben und Schimmelpilze, sondern auch größere Mengen an Papier und Kartonage fressen.

Beide gehören zur Ordnung der Fischchen (Zygentoma), die schon seit mehr als 300 Millionen Jahren unverändert auf der Erde existieren – das ist nur bei ganz wenigen Tieren der Fall.

Die Schlupfwespe wird nur wenige Millimeter groß. © Trichogramma By Dr Victor Fursov - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64423904

Schlupfwespe schlüpft aus Mottenei

Noch kleiner als die bis zu einem Zentimeter großen Silberfischchen sind die Schlupfwespen der GattungTrichogramma. Sie messen nur etwa einen halben Zentimeter und sind zwar mit der (tatsächlich so benannten) Gemeinen Wespe verwandt, besitzen aber keinen Giftstachel. Auch fliegen können sie nicht, weil ihre Flügel verstümmelt sind. Deshalb hüpfen beziehungsweise flattern sie über kurze Strecken – und das hoffentlich in Richtung Küche oder Kleiderschrank. Denn: Sie vernichten nicht nur Lebensmittelmotten, sondern auch Kleidermotten. Das haben sie sich sogar zur Lebensaufgabe gemacht, indem sie die Eier der Motten gezielt suchen, um ein eigenes Ei hineinzulegen. Die heranwachsende Schlupfwespe frisst das Innere des Eis auf, sodass schließlich eine Schlupfwespe statt der Motte daraus schlüpft.

Diese Tatsache wird auch zur biologischen Schädlingsbekämpfung genutzt. In den meisten Fällen sind es kleine Kärtchen, auf denen sich bereits von Schlupfwespen parasitierte Motteneier befinden, die per Post verschickt werden. Hängst du diese in deinen Kleiderschrank, schlüpfen die Schlupfwespen aus den Eiern, und die Mottenvernichtung nimmt ihren Lauf.

Während diese also meine Motten fressen, die Spinnen meine Gelsen fangen und die Silberfischchen im Bad Jagd auf meine Milben machen, kann ich beruhigt andere Dinge zuhause erledigen – und auf jeden Fall meine Zeit nicht damit vergeuden, Spinnenweben zu entfernen.