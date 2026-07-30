Mir ist einfach nur noch heiß, und ich würde am liebsten irgendwohin gehen, wo ich endlich nicht mehr schwitzen muss. Ins Freibad zum Beispiel oder auf einen Gletscher. Kann ich aber nicht, weil ich arbeiten muss. Und in Wahrheit muss ich auch gar nicht vor der Hitze fliehen – genauso gut kann ich einfach nur in den Garten gehen und nachschauen, wie sich die Pflanzen vor ihr schützen. Ihre Methoden sind nämlich ausgeklügelt und mitunter einzigartig, denn ihre Ausgangslage ist eine andere als bei mir: Sie können ja nicht weglaufen, und hohe Temperaturen überleben sie nur dank der evolutionären Entwicklung.

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Wie zum Beispiel der Sonnenhut in meinem Blumenbeet. Die krautige Pflanze, deren goldgelbe oder rötliche bis lilafarbene Blüten mit der braunen, aufgewölbten Mitte an einen Hut erinnern, schafft es nicht nur dank ihrer tiefen, kräftigen Wurzeln durch den Sommer. Wird es zu heiß und der Boden zu trocken, drosselt der Sonnenhut seinen Stoffwechsel und stellt das Wachstum ein, um seinen Energieverbrauch auf die kühleren Morgen- und Abendstunden zu konzentrieren.

Bei großer Hitze konzentriert der Sonnenhut seinen Energieverbrauch auf die kühleren Morgen- und Abendstunden. © By Ping an Chang - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80342082

Hitzeschockproteine als Notfallsanitäter

Nicht nur der Sonnenhut, sondern nahezu alle Landpflanzen und auch wir Menschen produzieren zudem Hitzeschockproteine, um die Zellen vor hohen Temperaturen zu schützen. Sie sind quasi Notfallsanitäter und Sanierungsexperten zugleich und helfen, dass lebenswichtige Proteine wie Eiweiße ihre Form behalten und nicht verkleben und verklumpen. Sind die Proteine nicht mehr zu retten, werden sie entsorgt. Obwohl Hitzeschockproteine sowohl im Pflanzen- als auch Tierreich vorkommen, funktionieren sie zum Teil völlig anders und sind auf den jeweiligen Organismus spezialisiert.

Besonders beeindruckend finde ich aber die Sonnenblumen auf dem Feld nebenan und deren Umgang mit Trockenheit und Hitze. Vielleicht bist du auch schon öfter an immer denselben Blumen vorbeigegangen und hast deren Bewegungen bemerkt: Steht die Mittagssonne hoch am Himmel und strahlt unbarmherzig auf sie hinunter, lassen sie ihre Köpfe und Blätter hängen und richten diese erst wieder auf, wenn es schattiger und kühler wird. Das ist ein cleverer Schutzmechanismus, um der Sonne eine geringere Angriffsfläche zu bieten und dadurch weniger Wasser zu verdunsten.

Die dunkle Seite der Pflanze

Wie das funktioniert? Dahinter stecken Wasserdruck und Wachstum. Sinkt der Druck in den Zellen, weil mehr Wasser verdunstet als über die Wurzeln nachfließt, können die Stängel und Blattstiele das Gewicht der Blätter und des Kopfes nicht mehr halten, und sie neigen sich zu Boden. Was das Wachstum betrifft, so wachsen die Stängelseiten der jungen Sonnenblumen unterschiedlich schnell. Genetisch gesteuert wächst tagsüber die Ostseite des Stängels schneller (der Kopf neigt sich nach Westen) und nachts die Westseite (der Kopf schwenkt in Richtung Osten, wo in der Früh wieder die Sonne aufgehen wird).

Dafür verantwortlich ist das Wachstumshormon Auxin, das stets dorthin wandert, wo es schattig ist. Anders gesagt: Die dunkle Seite der Pflanze wächst dadurch schneller als die hell bestrahlte Seite. Wird es zu trocken, stoppt sie ihr Längenwachstum komplett, und die Blattfläche schrumpft. Stattdessen versucht sie, über eine tiefe Pfahlwurzel an Wasser zu gelangen.

Alleebäume wie Linden oder Pappeln wiederum drehen bei zu viel Sonnenlicht ihre hellen, weiß- oder grau-filzigen Blattunterseiten nach außen oder oben, um es zu reflektieren. Auch auf diese Art und Weise können sie verhindern, dass zu viel Wasser verdunstet, und sich vor Überhitzung schützen – der Mechanismus dahinter ist ähnlich wie bei der Sonnenblume.

Lavendel gegen den Stress

Einen ganz besonderen Joker spielt allerdings meine Lieblingsblume aus, was die Düfte des Sommers im Garten betrifft: der Lavendel. Er riecht herb und frisch, wirkt beruhigend und senkt nachweislich den Cortisolspiegel im Körper. Cortisol ist ein Stresshormon, das den Blutzucker und Blutdruck beeinflusst. Lavendel hilft somit dem Körper, die Belastung durch hohe Temperaturen besser zu überstehen.

Allerdings nicht nur durch seinen Duft. Denn die ätherischen Öle, die für diesen verantwortlich sind, haben eine weitere Wirkung: Echter Lavendel kühlt seine Blätter, indem er verdunstende ätherische Öle abgibt. Genau das könntest du ihm nachmachen, wenn du wieder einmal schwitzt und vor lauter Hitze nicht mehr weiterweißt. Vermischt mit Wasser und zum Beispiel auch einem Aloe-Vera-Gel kannst du das Öl auf deine Haut sprühen, damit dir nicht mehr so heiß ist. Ähnlich wirkt ein Fußbad in derselben Mischung oder aber auch ein Tuch, das du in dieser tränkst und in deinen Nacken legst. Positive Nebenwirkung: Du riechst danach gut.

Vermischt mit Wasser kannst du Lavendelöl auf deine Haut sprühen, damit dir nicht mehr so heiß ist. © Von Sten Porse - Self-published work by Sten Porse, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179047

Vielleicht wirkst du dann auf andere ebenfalls hitzesenkend. Was du dir ebenfalls von den Pflanzen abschauen könntest: Nimm dir die Linden und Pappeln als Vorbild und ziehe dir etwas Helles an, das das Sonnenlicht reflektiert – oder wende dich wie die Sonnenblume so gut es geht von der Sonne ab. Mein persönlich liebster Vorsatz für die Hitzewelle: Ich schraube meinen Energieverbrauch untertags herunter und werde erst wieder am Abend beziehungsweise in der Früh aktiv. Ist nur leider nicht immer umsetzbar.

Aktiv muss ich in der Früh aber auf jeden Fall werden, weil genau dann der Garten gegossen werden sollte. Und zwar ausgiebig und am besten mit Regenwasser, weil das keinen Kalk enthält. Zu dieser Tageszeit nimmt der Boden das Wasser gut auf, während er am Abend oft hart und trocken ist und dann die Staunässe das Wachstum schädlicher Pilze fördern kann. Denn ganz ohne Wasser können selbst die Pflanzen vor meiner Haustüre nicht überleben – genauso wenig wie ich.