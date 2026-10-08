Schildläuse in den roten Gummibärchen
- Von
- Petra Tempfer
Auf deinem Süßigkeiten-Sackerl liest du E120 als Inhaltsstoff? Er steht für den Farbstoff rotes Karmin und wird aus gemahlenen Schildläusen hergestellt. Auch so mancher Apfel hat seinen Glanz einem Insekt zu verdanken.
- Rote Gummibärchen enthalten oft den Farbstoff Karmin, der aus weiblichen Cochenilleschildläusen gewonnen wird.
- Glänzende Äpfel und andere Lebensmittel können mit Schellack überzogen sein, der von Lackschildläusen stammt.
- Sowohl Karmin als auch Schellack sind nicht vegetarisch, weshalb sie zunehmend durch pflanzliche oder synthetische Alternativen ersetzt werden.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Farbstoff E120 (Karmin) wird aus getrockneten Cochenilleschildläusen gewonnen
- Für 50 g Karmin werden 1 kg (60.000–100.000) Läuse benötigt
- Ein rotes Gummibärchen enthält bis zu 0,5 mg Karmin (ca. 0,5–0,75 Schildläuse)
- Schellack (E904) stammt von Lackschildläusen, 50 g benötigen ca. 15.000 Läuse
Ich sitze vor dem Laptop und müsste eigentlich diese Kolumne schreiben. Aber ich habe keine Idee und finde keinen Anfang, verwerfe ein Wort nach dem anderen, noch bevor ich es hinschreibe, und greife ganz nebenbei immer wieder in das Sackerl neben mir: Es ist gefüllt mit bunten Gummibärchen, die immer weniger werden, während die Worte auf meinem Bildschirm nur zögerlich mehr werden.
- Für dich interessant: Warum dir die Fliege immer in der Zeit voraus ist
Am liebsten mag ich die roten – bis mir beim Prokrastinieren und Gummibärchen-Googeln bewusstwird, dass ich mir mit den roten auch Schildläuse in den Mund stecke. Denn auf der Verpackung ist der Farbstoff E120 aufgelistet: Er steht für echtes Karmin und wird aus den befruchteten und getrockneten Weibchen der Cochenilleschildlaus (Dactylopius cacti) hergestellt, die auch Scharlachschildlaus genannt wird. Konkret sind es die Eier der trächtigen Läuse, in denen der Farbstoff steckt.
Mein Gusto auf Gummibärchen ist nun einmal gestillt, und ich schiebe das Sackerl ein Stück weiter von mir weg – dafür fesselt mich jetzt die Recherche zu dieser Kolumne. Die Weibchen der Cochenilleschildlaus sehen aus wie geriffelte, grauschwarze Marienkäfer. Im Unterschied zu diesen haben sie aber keine Flügel und saugen sich am liebsten auf Kakteen, zum Beispiel der Gattung Opuntia, fest. Ursprünglich kommen sie aus Südamerika.
Getrocknet und gekocht
Aber wie wird aus den Schildläusen ein Farbstoff? Dafür werden sie getrocknet, gemahlen und in Wasser mit Schwefelsäure ausgekocht, lese ich auf chemie.de, einem Fachportal für die Chemie-Branche. Dann kommen Kalk und Alaun dazu, ein sogenanntes Doppelsalz, die dafür sorgen, dass das Karmin ausflockt und separiert werden kann. Nach dem Trocknen bleibt es als tiefrotes Pulver jahrelang haltbar und kann diversen Lebensmitteln beigemengt werden. Neben Gummibärchen sind das auch andere Gummizuckerl, Lutscher, Tortenglasuren, Wursthüllen, Marmeladen, Fruchtjoghurts oder Säfte.
Für 50 Gramm Karmin brauche es ein Kilogramm getrocknete Cochenilleschildläuse, heißt es weiter auf dem Fachportal – das entspricht 60.000 bis 100.000 Läusen. Heruntergebrochen auf ein einzelnes rotes Gummibärchen, in dem maximal 0,5 Milligramm Karmin stecken, esse ich mit diesem eine halbe bis maximal eine dreiviertel Schildlaus mit.
Wäre ich Vegetarierin, wäre das ein Problem. Das ist auch der Grund, warum echtes Karmin zunehmend durch pflanzliche oder synthetische Farbstoffe ersetzt wird. Wer keine Schildläuse essen möchte, muss daher nicht automatisch auf alle roten Gummibärchen dieser Welt verzichten.
Nicht jeder Apfel ist vegetarisch
Das beruhigt mich, obwohl es eh gescheiter wäre, stattdessen einen Apfel zu essen, obwohl: Auch dieser ist nicht immer vegetarisch. Wie das sein kann? Vor allem, wenn er wie perfekt poliert wirkt und wunderschön glänzt, könnte er mit der Ausscheidung der Lackschildlaus (Kerria lacca) überzogen sein, dem sogenannten Schellack (E904). Ja, es ist schon wieder eine Laus, und auch wieder eine weibliche, die hier ihre Finger im Spiel hat – oder besser gesagt ihre Lackdrüsen.
Das Lackschildlaus-Weibchen, das in Süd- und Südostasien heimisch ist, sitzt nahezu unbeweglich auf bestimmten Bäumen wie der Pappelfeige. Dort legt es seine Eier ab und saugt sich mit Pflanzensaft voll. Sein Körper verändert den Saft chemisch, um ihn dann als Vorstufe des Schellacks wieder auszuscheiden: durch Drüsen am Hinterleib, sodass er über die Eier auf den Ästen fließt und dort langsam aushärtet. Auf diese Art und Weise kann eine bis zu einem Zentimeter dicke, rötlich-braune Lackschicht entstehen, die die Äste umschließt und die Eier schützt.
Sobald die Jungläuse geschlüpft sind, werden die Äste mitsamt Lackschicht abgeschnitten, von den Läusen befreit, zerkleinert und gewaschen. Nicht alle Insekten werden dabei erwischt – das ist der Grund, warum auch Schellack nicht vegetarisch ist. Nach dem Trocknen bleibt ein körniges Granulat übrig, der sogenannte Körnerlack. Damit dieser zu flüssigem Schellack wird, muss er mit Alkohol vermischt und gefiltert werden.
Glänzende Nüsse, Zitronen und Schokolade
Im Unterschied zu meinem roten Gummibärchen und der halben Schildlaus darin, stecken in dem Überzug meines Apfels die Ausscheidungen von bis zu 50 Lackschildläusen. Für 50 Gramm Schellack braucht es zwar nur rund 15.000 Läuse, doch um den Apfel zum Glänzen zu bringen, ist eine gewisse Menge nötig. Und er ist nicht das einzige Essbare in meiner Küche, auf dem sich Läuse-Lack befindet: Auch Nüsse, Zitronen oder Kaffeebohnen werden damit überzogen. Und Schokobonbons.
Diese sind ja ein ganzes Stück kleiner als mein Apfel, weshalb sich darauf auch weniger Schellack befinden muss, überlege ich – also lege ich guten Gewissens den Apfel wieder weg und greife zu den Schokobonbons.
Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur, in ihren Garten und zu allem, was da so lebt. In ihren roten Gummibärchen steckt für ihren Geschmack ein bisschen zu viel Natur – als sie das Vogelnest über ihrer Eingangstür näher betrachtet, ist es genau umgekehrt. Darin haben die Vögel sämtliche Abfälle vom Plastiksackerl bis zum Gummiringerl verarbeitet. Nester dieser Art können daher dokumentieren, wie sich das Konsumverhalten der Menschen über die Jahrzehnte verändert hat. Sie sind ein Spiegel unseres Umgangs mit unverrottbarem Müll. Mehr dazu in zwei Wochen.
Zu allen bereits erschienenen Kolumnen geht es hier.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- E 120 Echtes Karmin: Natürlicher Farbstoff, auch als Cochenille bekannt. Gewonnen wird er aus den befruchteten und getrockneten Weibchen der Cochenille- oder Scharlachschildlaus (Dactylopius cacti), die auf Kakteen (vor allem Opuntien) gedeihen. Sie werden in speziellen Kaktusplantagen gezüchtet, die auch Nopalerien genannt werden. Die flügellosen Zucht-Insekten sind etwa so groß wie Marienkäfer, im Gegensatz zu diesen aber grau. Sie saugen sich an der Wirtspflanze fest und verharren dort bis zum Tod. Die Männchen sehen aus wie kleine rote Fliegen, sie befruchten die unbeweglichen Weibchen. Der Farbstoff, der in den Eiern der trächtigen Läuse steckt, wurde bereits von den Azteken (14. bis 16. Jahrhundert in Mexiko) zum Malen und Färben verwendet. Um das Jahr 1523 begann der Export nach Europa, vor allem, um damit Seide scharlachrot einzufärben. Karmin war zeitweise nach Gold und Silber das wichtigste Exportprodukt der spanischen Kolonien in Südamerika. (Deutsches Zusatzstoffmuseum)
- Opuntia ficus-indica: Feigenkaktus: Der Feigenkaktus wurde – wie auch die Agave – von Amerika ins Mittelmeergebiet gebracht. Heute wird er in vielen warmen Ländern wegen seiner Früchte oder als Heckenpflanze kultiviert. In Südafrika und Australien verwilderte er so stark, dass er zur Plage wurde. (Botanischer Garten München)
- Schellack wird aus dem Sekret weiblicher Lackschildläuse (Kerria lacca) gewonnen, die in riesigen Kolonien auf asiatischen Bäumen leben und daran saugen. Am begehrtesten sind die Pappelfeige, die indische Jujube und der Malabar-Lackbaum. Die weiblichen Läuse saugen sich mit Pflanzensaft voll. In der Laus wird der Saft chemisch verändert. Ihre Ausscheidungen sind eine Vorstufe des Schellacks. Die weiblichen Läuse sondern zum Schutz ihrer Eier dieses Sekret ab und umkrusten damit die Äste bis zu einem Zentimeter dick. Zweimal jährlich werden die Äste geerntet und der Brutlack wird abgekratzt. Der darin enthaltene rote Farbstoff (Laccainsäure) wird mit verdünnten Laugen ausgewaschen, und anschließend wird das Wachs mit Hypochlorit und Aktivkohle gebleicht. Für ein Kilogramm Schellack benötigt man 300.000 Läuse. Schellack findet Verwendung als Überzugsmittel von Süßwaren, Obst, Nüssen, Kaffeebohnen und Snacks. Zitrusfrüchte glänzen dadurch schöner, fühlen sich in der Hand angenehmer an und trocknen langsamer aus. Ab etwa 1860 begann die industrielle Großverarbeitung des Schellacks. Bekannt wurde er vor allem auch als Grundstoff für Schallplatten. (Deutsches Zusatzstoffmuseum, Simply Science)
- Im Haarspray oder Nagellack sorgt Schellack für Glanz und dient in Cremen als Emulgator. Seine bindende Fähigkeit kommt zudem in Farben, Lacken, Druck- oder Tattoofarben zum Einsatz. (Du und das Tier)
- Wie werden Lebensmittel mit Insekten in Bezug auf ihre Sicherheit geprüft? Bevor es zu einer Zulassung in der EU kommen kann, prüft die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die beantragten neuartigen Lebensmittel. Antragstellende sind dazu verpflichtet, ausreichend Daten vorzulegen, die eine Bewertung ermöglichen. Nur, wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt, kann es zu einer Zulassung kommen. Im Zug der Zulassung essbarer Insekten als Neuartige Lebensmittel werden unter anderem auch Kriterien für die Sicherheit festgelegt, wie etwa Grenzwerte für mögliche Kontaminanten (unerwünschte, nicht absichtlich zugefügte Stoffe, die während der Erzeugung, Verarbeitung, Verpackung, des Transports oder durch Umweltverschmutzung in Lebens- und Futtermittel gelangen). (Kommunikationsplattform Verbraucher:innengesundheit)
- In der EU dürfen der gelbe Mehlwurm, die Wanderheuschrecke, die
Hausgrille und die Larve des Getreideschimmelkäfers als Nährstoff- und Proteinquelle als eigenständige Lebensmittel verwendet werden. Zubereitungsformen wie Pasten oder Mehl aus diesen Insekten dürfen in verschiedenen Produkten enthalten sein. Die Verwendung ist für bestimmte Lebensmittel zugelassen, wie etwa für Brot und Backwaren, Pizza oder Nudeln. Seit 10. Februar 2025 ist auch ein Pulver aus gelben Mehlwürmern, die mit UV-Licht behandelt wurden, zugelassen. Durch diese Behandlung enthält das Pulver mehr Vitamin D. Bei jenen Insekten, die in Verdacht stehen, Allergien auszulösen, ist außerdem ein entsprechender Zusatzhinweis verpflichtend. Bereits seit Jahrzehnten werden weitere aus Insekten herstellte Zusatzstoffe verwendet, die nicht als eigenständige Lebensmittel gelten und daher mit einer E-Nummer deklariert werden müssen. (Arbeiterkammer Oberösterreich)
- E-Nummern sind Bezeichnungen für Zusatzstoffe, die in Lebensmitteln verarbeitet werden dürfen. Diese Zusatzstoffe werden nur zugelassen, wenn sie nicht gesundheitsschädlich sind. (Arbeiterkammer Oberösterreich)
Quellen
- Strümpel, H.: Homoptera (Pflanzensauger), Handbuch der Zoologie. Band 4, Teilband 28, de Gruyter, Berlin / New York 1983, ISBN 3-11-008856-8
- Echtes Karmin, Karminsäure, Karminrot, Cochenille, E 120 (Lebensmittellexikon)
- Karmin (Chemie.de)
- Schellack: Anwendung und Herstellung des Überzugsmittels (Utopia.de)P
- Schellack (Chemie.de)
- Europäische Zusatzstoff-Verordnung (EG) Nr. 1333/2008
- Novel Food Verordnung (EU) 2015/2283
- Novel Food (European Commission)
- FAQ Insekten (Kommunikationsplattform Verbraucher:innengesundheit)
- E-Nummern bei Lebensmitteln: Was dahintersteckt (Arbeiterkammer)
- Verbraucherzentrale: Wie erkenne ich Zusatzstoffe aus Insekten?
Das Thema in der WZ
Sie wechseln ihr Geschlecht, sind Zwitter oder Klone
Das Thema in anderen Medien
- Augsburger Allgemeine: Insekten in der Kosmetik: In welchen Produkten stecken Läuse und Co.?
- Deutschlandfunk: Wie kommt die rote Farbe in die Lebensmittel?
- Focus online: Warum Ihr glänzender Apfel nicht vegan sein könnte
- Bayern 1: Steckt tatsächlich Läuseblut in unseren Lebensmitteln?