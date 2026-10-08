Ich sitze vor dem Laptop und müsste eigentlich diese Kolumne schreiben. Aber ich habe keine Idee und finde keinen Anfang, verwerfe ein Wort nach dem anderen, noch bevor ich es hinschreibe, und greife ganz nebenbei immer wieder in das Sackerl neben mir: Es ist gefüllt mit bunten Gummibärchen, die immer weniger werden, während die Worte auf meinem Bildschirm nur zögerlich mehr werden.

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Am liebsten mag ich die roten – bis mir beim Prokrastinieren und Gummibärchen-Googeln bewusstwird, dass ich mir mit den roten auch Schildläuse in den Mund stecke. Denn auf der Verpackung ist der Farbstoff E120 aufgelistet: Er steht für echtes Karmin und wird aus den befruchteten und getrockneten Weibchen der Cochenilleschildlaus (Dactylopius cacti) hergestellt, die auch Scharlachschildlaus genannt wird. Konkret sind es die Eier der trächtigen Läuse, in denen der Farbstoff steckt.

Mein Gusto auf Gummibärchen ist nun einmal gestillt, und ich schiebe das Sackerl ein Stück weiter von mir weg – dafür fesselt mich jetzt die Recherche zu dieser Kolumne. Die Weibchen der Cochenilleschildlaus sehen aus wie geriffelte, grauschwarze Marienkäfer. Im Unterschied zu diesen haben sie aber keine Flügel und saugen sich am liebsten auf Kakteen, zum Beispiel der Gattung Opuntia, fest. Ursprünglich kommen sie aus Südamerika.

Cochenilleschildläuse saugen sich am liebsten auf Kakteen, hier der Gattung Opuntia, fest. © Von Zyance - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1781846

Getrocknet und gekocht

Aber wie wird aus den Schildläusen ein Farbstoff? Dafür werden sie getrocknet, gemahlen und in Wasser mit Schwefelsäure ausgekocht, lese ich auf chemie.de , einem Fachportal für die Chemie-Branche. Dann kommen Kalk und Alaun dazu, ein sogenanntes Doppelsalz, die dafür sorgen, dass das Karmin ausflockt und separiert werden kann. Nach dem Trocknen bleibt es als tiefrotes Pulver jahrelang haltbar und kann diversen Lebensmitteln beigemengt werden. Neben Gummibärchen sind das auch andere Gummizuckerl, Lutscher, Tortenglasuren, Wursthüllen, Marmeladen, Fruchtjoghurts oder Säfte.

Für 50 Gramm Karmin brauche es ein Kilogramm getrocknete Cochenilleschildläuse, heißt es weiter auf dem Fachportal – das entspricht 60.000 bis 100.000 Läusen. Heruntergebrochen auf ein einzelnes rotes Gummibärchen, in dem maximal 0,5 Milligramm Karmin stecken, esse ich mit diesem eine halbe bis maximal eine dreiviertel Schildlaus mit.

Wäre ich Vegetarierin, wäre das ein Problem. Das ist auch der Grund, warum echtes Karmin zunehmend durch pflanzliche oder synthetische Farbstoffe ersetzt wird. Wer keine Schildläuse essen möchte, muss daher nicht automatisch auf alle roten Gummibärchen dieser Welt verzichten.

Nicht jeder Apfel ist vegetarisch

Das beruhigt mich, obwohl es eh gescheiter wäre, stattdessen einen Apfel zu essen, obwohl: Auch dieser ist nicht immer vegetarisch. Wie das sein kann? Vor allem, wenn er wie perfekt poliert wirkt und wunderschön glänzt, könnte er mit der Ausscheidung der Lackschildlaus (Kerria lacca) überzogen sein, dem sogenannten Schellack (E904). Ja, es ist schon wieder eine Laus, und auch wieder eine weibliche, die hier ihre Finger im Spiel hat – oder besser gesagt ihre Lackdrüsen.

Das Lackschildlaus-Weibchen, das in Süd- und Südostasien heimisch ist, sitzt nahezu unbeweglich auf bestimmten Bäumen wie der Pappelfeige. Dort legt es seine Eier ab und saugt sich mit Pflanzensaft voll. Sein Körper verändert den Saft chemisch, um ihn dann als Vorstufe des Schellacks wieder auszuscheiden: durch Drüsen am Hinterleib, sodass er über die Eier auf den Ästen fließt und dort langsam aushärtet. Auf diese Art und Weise kann eine bis zu einem Zentimeter dicke, rötlich-braune Lackschicht entstehen, die die Äste umschließt und die Eier schützt.

Sobald die Jungläuse geschlüpft sind, werden die Äste mitsamt Lackschicht abgeschnitten, von den Läusen befreit, zerkleinert und gewaschen. Nicht alle Insekten werden dabei erwischt – das ist der Grund, warum auch Schellack nicht vegetarisch ist. Nach dem Trocknen bleibt ein körniges Granulat übrig, der sogenannte Körnerlack. Damit dieser zu flüssigem Schellack wird, muss er mit Alkohol vermischt und gefiltert werden.

Glänzende Nüsse, Zitronen und Schokolade

Im Unterschied zu meinem roten Gummibärchen und der halben Schildlaus darin, stecken in dem Überzug meines Apfels die Ausscheidungen von bis zu 50 Lackschildläusen. Für 50 Gramm Schellack braucht es zwar nur rund 15.000 Läuse, doch um den Apfel zum Glänzen zu bringen, ist eine gewisse Menge nötig. Und er ist nicht das einzige Essbare in meiner Küche, auf dem sich Läuse-Lack befindet: Auch Nüsse, Zitronen oder Kaffeebohnen werden damit überzogen. Und Schokobonbons.

Diese sind ja ein ganzes Stück kleiner als mein Apfel, weshalb sich darauf auch weniger Schellack befinden muss, überlege ich – also lege ich guten Gewissens den Apfel wieder weg und greife zu den Schokobonbons.