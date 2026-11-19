Sie feiern, wenn wir sterben
- Von
- Petra Tempfer
Zuerst beginnen die Darmbakterien von innen, den Körper aufzulösen. Dann übernehmen die Pilze und Insekten von außen. Nach ein bis zwei Jahren sind nur noch Knochen, Zähne, Haare und Nägel übrig. Doch was passiert in der Zwischenzeit genau?
- Nach dem Tod zersetzen körpereigene Bakterien das Gewebe; von außen beteiligen sich weitere Bakterien, Pilze und Insekten.
- Temperatur, Feuchtigkeit, Sauerstoff, Boden und Sargbeschaffenheit beeinflussen, wie schnell ein Körper verwest und Knochen sich auflösen.
- Verwesungsgrad und beteiligte Mikroorganismen helfen der Gerichtsmedizin, den Todeszeitpunkt zu bestimmen; mit zunehmender Zeit wird dies schwieriger.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Totenflecken erscheinen 20 bis 30 Minuten nach dem Eintritt des Todes.
- Die Leichenstarre tritt ein bis zwei Stunden nach dem Tod ein.
- Im Sarg bleiben nach ein bis zwei Jahren fast nur noch Knochen übrig.
- Bis selbst die Knochen verschwunden sind, dauert es im Sarg im Grab bis zu 40 Jahre.
- Für dich interessant: Was auf dem Friedhof lebt
Triggerwarnung: In diesem Text sind Prozesse, die der Körper nach dem Tod durchläuft, anschaulich beschrieben. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, wende dich an eine vertraute Person.
In meiner vergangenen Kolumne habe ich dich auf meinen Nachhauseweg vom Bahnhof durch den Friedhof mitgenommen, wo Hamster die Kerzen fressen und Dachse Grabsteine zum Wackeln bringen. Tiefer unten im Boden sind weitere Organismen am Werk, von denen unzählige in und auf einem Leichnam sitzen: Bakterien, Pilze und Insekten, die dafür verantwortlich sind, dass ein bis zwei Jahre nach dem Tod nur noch Knochen, Zähne, Haare und Nägel von uns übrig sind. Und eventuell auch noch Sehnen, weil diese aus stabilem, dicht gepacktem Kollagen bestehen.
Gedanken wie diese gehen mir durch den Kopf, wenn ich auf dem Friedhof an den Gräbern vorbeigehe. Doch was passiert in diesen zwei Jahren genau? Welche Lebewesen kommen als Erste, wenn ein Mensch stirbt – und welche ganz zum Schluss? Und inwiefern spielt die Beschaffenheit des Sarges eine Rolle, wenn es um die Geschwindigkeit der Zersetzung der Leiche geht?
Ein erstes sicheres Todeszeichen
Wie lange es dauert, bis ein Körper komplett verwest ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen die Temperatur und die Feuchtigkeit der Umgebung, der Sauerstoffgehalt der Luft sowie die Frage, ob und wie leicht Bakterien und Insekten zur Leiche gelangen. Zuallererst trocknet diese aus. Exponierte Stellen wie Augen, Lippen, Fingerkuppen oder Schleimhäute verlieren Feuchtigkeit und verändern sich dadurch. Ein erstes sicheres Todeszeichen sind die Totenflecken, die bereits 20 bis 30 Minuten nach dem Eintritt des Todes auftauchen. Die zuerst hellroten, später tiefvioletten Flecken unterschiedlicher Größe entstehen durch das gesammelte Blut, das nicht mehr durch den Körper gepumpt wird, nachdem das Herz zu schlagen aufgehört hat. Aufgrund der Schwerkraft reichert es sich dort an, wo der Körper aufliegt.
Gleichzeitig bildet dieser kein sogenanntes Adenosintriphosphat (ATP) mehr, was dazu führt, dass die Muskulatur angespannt bleibt und ein bis zwei Stunden nach dem Tod die Leichenstarre eintritt – ein weiteres sicheres Todeszeichen. Nach 24 bis 48 Stunden löst sich diese wieder, weil es zu ersten Zersetzungsprozessen im Körper kommt.
Innere Organe verflüssigen sich
Diese Zersetzungsprozesse beginnen von innen: Im Zuge der Autolyse lösen sich die Zellen selbst auf, weil keine Energie mehr da ist, die deren Funktionen regelt. Die inneren Organe verflüssigen sich, und der typische, süßlich-beißende Verwesungsgeruch breitet sich aus. Was in dieser Zeit im Körper noch lebt und von all dem profitiert, sind die Darmbakterien: Sie bauen das Gewebe ab und vermehren sich explosionsartig – die Fäulnis nimmt ihren Lauf.
Diese findet ohne Sauerstoff statt, also mit anaeroben Bakterien. Clostridium perfringens ist dabei der Hauptakteur, ein Bakterium, das im Darm lebt und Gase wie Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff produziert. Auch Bacteroides-Arten sind am Werk: Sie leben vor allem im Darm, aber auch im Mund- und Rachenraum sowie Genitaltrakt und verwerten Zucker in einer Gärung. Nicht ausschließlich anaerob, aber ebenfalls an der Fäulnis beteiligt ist Escherichia coli, das als klassisches Darmbakterium Proteine und Kohlenhydrate abbaut. Insgesamt besiedeln schon zu Lebzeiten rund 100 Billionen Bakterien jede:n Einzelne:n von uns – die meisten davon unsere Darmwände. Im Zuge der Fäulnis werden es also noch mehr. Acht bis zehn Tage nach dem Tod ist diese so weit fortgeschritten, dass die Gase den Körper bis auf das Doppelte aufblähen.
Währenddessen, oft schon unmittelbar nach dem Tod, hat auch die Verwesung gestartet. An dieser sind ganz andere Bakterien beteiligt, zu denen sich Pilze und Insekten gesellen: Sie kommen von außen und benötigen für das Zersetzen des Körpers Sauerstoff.
Zu den aeroben Bakterien zählen Pseudomonas-Arten wie Pseudomonas fluorescens oder Pseudomonas aeruginosa: Diese typischen Boden- und Wasserbakterien sind extrem anpassungsfähig und gehören zu den wichtigsten Erstbesiedlern einer Leiche. Sie bauen das Gewebe ab, indem sie Proteine und Fette zersetzen. Bacillus-Arten wie Bacillus cereus sind ebenfalls weit im Boden verbreitet und bevölkern die Leiche, um komplexe organische Verbindungen zu spalten.
Gemeinsam mit der Leiche begraben
Dort, wo im Boden Fleisch verwest, gedeihen schließlich auch gewisse Pilze: Schimmelpilze wie Penicillium-Arten gelangen über ihre mikroskopisch kleinen Fortpflanzungszellen – die Sporen, die der Wind verbreitet – noch zu Lebzeiten auf den Menschen. Diese Sporen befinden sich also schon auf der Leiche und werden im Grab aktiv. Sie spalten die komplexen Eiweiße der Haut, der Muskeln und anderer Gewebe in einfache Aminosäuren auf, die sie in dieser Form aufnehmen können.
Unter den Insekten sind es vor allem die Schmeiß- und Fleischfliegen, die den Tod früh wittern und ihre Eier in Körperöffnungen oder Wunden ablegen. Um an der Verwesung beteiligt sein zu können, muss das allerdings ebenfalls vor der Bestattung passiert sein. Sobald der Sarg in zwei Metern Tiefe versenkt ist, schafft es keine Fliege mehr dorthin, weil die Schmeiß- und Fleischfliegen nur im oberen Erdreich unterwegs sind. Wurden deren Eier mitbegraben, fressen die daraus schlüpfenden Maden (Larven) große Mengen des weichen Gewebes. Danach, wenn der Körper weiter zersetzt ist, wandern Käferarten wie der Totengräber- oder Aaskäfer sowie Speck-, Schinken- und Pelzkäfer in dieses ein – sofern sie ebenfalls gemeinsam mit der Leiche begraben worden sind. Bei den Käfern sind es sowohl die Larven als auch die ausgewachsenen Tiere, die das Gewebe fressen. Erdkäfer gehören zu den letzten Insekten auf der Leiche und vernichten die harten Reste wie angetrocknete Haut und Sehnen, bis fast nur noch die Knochen übrigbleiben.
Knochen bleiben Jahrzehnte lang
Im Sarg ist das wie gesagt nach ein bis zwei Jahren der Fall. Verwest ein Körper an der Luft, so dauert dieser Prozess wesentlich kürzer, nämlich nur Wochen bis wenige Monate, und im Wasser etwa doppelt so lang wie an der Luft. Bis selbst die Knochen verschwunden sind, können Jahrzehnte vergehen – im Sarg im Grab bis zu 40 Jahre. Werden die Knochen schnell von Sediment bedeckt, sodass kaum Sauerstoff zu ihnen gelangt, stoppt das die Zersetzung: Dann können die Knochen fossil werden und sogar Jahrmillionen überdauern.
Für das Auflösen des Skeletts sind vor allem chemische Prozesse in Verbindung mit Wasser verantwortlich, deren Geschwindigkeit unter anderem vom Säuregehalt des Bodens (pH-Wert) abhängt. Je saurer und feuchter der Boden ist, desto schneller geht es. Lehm- und tonhaltige Böden hemmen die Wasserzufuhr und bremsen somit die Geschwindigkeit.
Freilich spielt auch die Beschaffenheit des Sarges eine Rolle, wie lange die Leiche darin erhalten bleibt. Ist er aus weichem, nicht lackiertem Holz, verwest diese schneller. Vor der Bestattung, vor allem, wenn der Tod des Menschen ein Fall für die Gerichtsmedizin ist, sind der Verwesungsgrad und die Zusammensetzung der beteiligten Mikroorganismen wichtige Werkzeuge, um den Todeszeitpunkt festzustellen. Je länger dieser zurückliegt, desto schwieriger wird eine genaue Bestimmung.
Na toll, denke ich mir, jetzt bin ich bei meinen Friedhofsgedankenspielereien über die Bakterien und Pilze auf den Leichen bei der Gerichtsmedizin und Kriminalfällen gelandet. Keine gute Voraussetzung, um das nächste Mal auf meinem Weg vom Bahnhof nach Hause wieder die Abkürzung durch den Friedhof zu nehmen. Ich werde wohl besser die längere Variante um diesen herum wählen – zumindest solange es neblig, dunkel und November ist.
Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur, in ihren Garten und zu allem, was da so lebt. Auf ihrem Nachhauseweg durch den Friedhof könnte sie auch der einen oder anderen Ratte begegnen – in anderen Ländern werden diese nicht als krankheitsübertragende, allesfressende Schädlinge gesehen, sondern zu wertvollen Suchtieren ausgebildet: In Tansania, Mosambik und Kambodscha etwa sollen sie Landminen und Sprengstoff aufspüren. Da die Ratten so leicht sind, lösen sie die Minen nicht aus. Welche weiteren mitunter ungewöhnlichen Tiere für die Polizei arbeiten, liest du hier in zwei Wochen.
Zu allen bereits erschienenen Kolumnen geht es hier.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Die Zersetzung nach dem Tod schreitet durch Abbauprozesse voran, die von Mikroorganismen bedingt werden. Eine Leiche zeigt typische Veränderungen wie Gewebeabbau und Gasbildung. Auch der Geruch, der dabei entsteht, ist charakteristisch. Die Dauer der Verwesung hängt maßgeblich von Temperatur, Sauerstoffzufuhr, Feuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit ab. In der Forensik dient der Grad, in dem ein Körper verwest ist, als Anhaltspunkt zur zeitlichen Einordnung eines Todesfalls. (Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.)
- 100 Billionen Bakterien besiedeln jeden einzelnen Menschen, die meisten davon leben in unseren Darmwänden. Es leben zehnmal mehr Bakterien in unserem Darm als wir Zellen haben. Die Mikroben in unserem Darm wiegen bis zu 2 Kilogramm. Rund 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit werden von ihm im Lauf unseres Lebens verarbeitet. Bei seiner Arbeit wird der Darm von mehr als 500 Bakterienarten unterstützt. 80 Prozent unseres Immunsystems sind im Darm verankert. Unser Verdauungstrakt beherbergt 100 Millionen Nervenzellen – mehr als im Rückenmark – und wird daher auch oft als „Bauch-Hirn“ bezeichnet. Im Darm werden mehr als 20 Hormone gebildet, darunter das Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon Melatonin. (Institut AllergoSan)
- Clostridium perfringens ist ein grampositives, anaerobes, sporenbildendes Bakterium. Es ist der wichtigste Erreger des Gasbrandes sowie ein potenzieller Auslöser von Lebensmittelvergiftungen. (DocCheck Flexikon)
- Bacteroides ist eine Bakterien-Gattung, die zu den Bacteroidaceae zählt. Es handelt sich um gramnegative, nicht sporenbildende, strikte Anaerobier, die meist unbeweglich sind. Unter dem Mikroskop erkennt man sie als kleine, gerade oder gebogene, häufig ungleichmäßig angefärbte Stäbchen mit zentralen oder peripheren Anschwellungen. (DocCheck Flexikon)
- Escherichia coli ist ein Bakterium, das zu den gramnegativen, fakultativ anaeroben Bakterien gehört. Es kommt auch beim Gesunden als Bestandteil der Darmflora vor allem im Colon, dem längsten Abschnitt des Dickdarms, vor. Als häufigster Erreger bakterieller Infektionen nimmt Escherichia coli einen wichtigen Stellenwert in der Medizin ein. (DocCheck Flexikon)
- Pseudomonas aeruginosa ist ein gefährlicher Krankenhauskeim, der Atemwege und Lunge befallen kann. Für Personen mit geschwächtem Immunsystem oder schweren Atemwegserkrankungen kann eine Infektion mit dem Bakterium lebensbedrohlich sein. Wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt es bis jetzt keine. (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung)
- Bacillus-cereus-Bakterien kommen überall im Boden, im Staub, auf Pflanzen und auf Tierhaaren vor und sind besonders widerstandsfähig gegen Hitze. Deshalb können sie die üblichen Kochtemperaturen, die fast alle anderen Bakterien abtöten, überstehen. Sie können beim Menschen zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)
- Schimmelpilze sind eine Untergruppe der Pilze. Sie bestehen aus einem schlauchförmigen, stark verzweigten Fadengeflecht, dem Myzel. Dieses Geflecht kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Stehen ausreichend Nährstoffe, Feuchtigkeit und Wärme zur Verfügung, bilden Schimmelpilze aufrechtstehende Sporenträger mit zahlreichen einzelligen Sporen aus. Diese können als sichtbarer Belag den Untergrund überziehen. Je nach Form der Sporenträger werden Köpfchenschimmel, Pinselschimmel und Gießkannenschimmel unterschieden. Es gibt schädliche Schimmelarten, die Krankheiten verursachen können. Andere Schimmelarten werden vom Menschen nutzbringend eingesetzt wie zum Beispiel Blauschimmel bei der Käseherstellung. (Universität Hamburg)
- Die Schmeißfliege Calliphora vomitoria besiedelt ein breites Spektrum an Lebensräumen und ist sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten anzutreffen. Sie kommt in Wäldern, Wiesen, Siedlungsrändern, Gärten und naturnahen Bereichen vor, überall dort, wo verwesende organische Substanz vorhanden ist. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier bevorzugt an Aas oder an frischen Fleischsubstraten ab. Die Maden schlüpfen rasch und entwickeln sich in kurzer Zeit zum fertigen Insekt. Dieses Verhalten macht Calliphora vomitoria forensisch bedeutsam: In der Rechtsmedizin wird die Entwicklungszeit der Maden genutzt, um den Todeszeitpunkt von Verstorbenen zu bestimmen. Darüber hinaus spielen Schmeißfliegen als Zersetzer eine wichtige ökologische Rolle im Nährstoffkreislauf. (digital-nature.de)
- Die Ufer-Aaskäfer (Necrodes littoralis) sind lebhaft und fliegen gern. Sie werden vom Aasgeruch angelockt. Durch das Beseitigen von Aas erfüllen sie eine wichtige Rolle als „Gesundheitspolizei“ der Natur. Tierpräparator:innen bedienen sich gern verschiedener aasfressender Insekten und nutzen auch die Verwesung selbst, um kompliziert gebaute Knochen unversehrt aus dem Fleisch zu bekommen. (Nationalpark Donauauen)
- Die Überfamilie der Blatthornkäferartigen (Scarabaeoidea) umfasst in Österreich sieben Familien: Lucanidae (Hirschkäfer), Geotrupidae (Mistkäfer), Scarabaeidae (Blatthornkäfer), Trogidae (Erdkäfer), Bolboceratidae, Ochodaeidae und Glaresidae. Manche dieser Käfer sind wichtig für das Ökosystem, wovon auch wir Menschen profitieren, andere gelten als Schädlinge in der Landwirtschaft. Um die in Österreich vorkommenden Arten besser zu kennen und Schutzmaßnahmen setzen zu können, hat die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen das Projekt „Die Gefährdungseinstufung der Blatthornkäfer Österreichs“ ins Leben gerufen. (Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen)
- Die Casper-Regel wird in der Rechtsmedizin zur Schätzung der Leichenliegezeit verwendet. Die Regel besagt, dass eine Leiche nach einer Woche an der Luft ähnliche Leichenveränderungen aufweist wie nach zwei Wochen im Wasser oder acht Wochen im Erdgrab. (DocCheck Flexikon)
- Sichere Todeszeichen: Totenflecken (Livores) gelten offiziell als sichere Todeszeichen, genauso wie die Totenstarre (Rigor mortis), mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen wie zum Beispiel Enthauptung, Leichenveränderungen wie Fäulnis und Verwesung sowie der diagnostizierte Hirntod. Stellt die Ärztin oder der Arzt mindestens eines dieser Zeichen fest, gilt die Person als tot.
Quellen
- Was ist bei einem Todesfall zu tun? (oesterreich.gv.at)
- Verwesung eines Leichnams: Was passiert nach dem Tod? (Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.)
- Postmortem Changes (National Library of Medicine)
- Wenn Insekten über Leichen gehen (Deutscher Kulturrat)
- Kriminaltechnik: Insekten als Spurenzeugen (Bundesministerium für Inneres)
Das Thema in der WZ
- Was sich durch deinen Müll frisst
- Tatortreiniger: „Den Geruch vergessen Sie nie“
- Podcast: #105 – „Der Tod riecht ekelhaft süßlich“
Das Thema in anderen Medien
- Spektrum der Wissenschaft: Verwesungs-Mikroben weisen auf Todeszeitpunkt hin
- Spektrum der Wissenschaft: Wie schnell zersetzen wir uns?
- Die Zeit: Wie ein Mensch verwest
- Der Spiegel: Leichenschmaus mit Madengraus
- NZZ: Nachhaltig sterben: Leichen könnten in Zukunft umweltfreundlich zum Kompost verwesen
- Ntv: Mikroben an Leichen grenzen Todeszeitpunkt ein