Für dich interessant: Was auf dem Friedhof lebt

Triggerwarnung: In diesem Text sind Prozesse, die der Körper nach dem Tod durchläuft, anschaulich beschrieben. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, wende dich an eine vertraute Person.

In meiner vergangenen Kolumne habe ich dich auf meinen Nachhauseweg vom Bahnhof durch den Friedhof mitgenommen, wo Hamster die Kerzen fressen und Dachse Grabsteine zum Wackeln bringen. Tiefer unten im Boden sind weitere Organismen am Werk, von denen unzählige in und auf einem Leichnam sitzen: Bakterien, Pilze und Insekten, die dafür verantwortlich sind, dass ein bis zwei Jahre nach dem Tod nur noch Knochen, Zähne, Haare und Nägel von uns übrig sind. Und eventuell auch noch Sehnen, weil diese aus stabilem, dicht gepacktem Kollagen bestehen.

Gedanken wie diese gehen mir durch den Kopf, wenn ich auf dem Friedhof an den Gräbern vorbeigehe. Doch was passiert in diesen zwei Jahren genau? Welche Lebewesen kommen als Erste, wenn ein Mensch stirbt – und welche ganz zum Schluss? Und inwiefern spielt die Beschaffenheit des Sarges eine Rolle, wenn es um die Geschwindigkeit der Zersetzung der Leiche geht?

Ein erstes sicheres Todeszeichen

Wie lange es dauert, bis ein Körper komplett verwest ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen die Temperatur und die Feuchtigkeit der Umgebung, der Sauerstoffgehalt der Luft sowie die Frage, ob und wie leicht Bakterien und Insekten zur Leiche gelangen. Zuallererst trocknet diese aus. Exponierte Stellen wie Augen, Lippen, Fingerkuppen oder Schleimhäute verlieren Feuchtigkeit und verändern sich dadurch. Ein erstes sicheres Todeszeichen sind die Totenflecken, die bereits 20 bis 30 Minuten nach dem Eintritt des Todes auftauchen. Die zuerst hellroten, später tiefvioletten Flecken unterschiedlicher Größe entstehen durch das gesammelte Blut, das nicht mehr durch den Körper gepumpt wird, nachdem das Herz zu schlagen aufgehört hat. Aufgrund der Schwerkraft reichert es sich dort an, wo der Körper aufliegt.

Gleichzeitig bildet dieser kein sogenanntes Adenosintriphosphat (ATP) mehr, was dazu führt, dass die Muskulatur angespannt bleibt und ein bis zwei Stunden nach dem Tod die Leichenstarre eintritt – ein weiteres sicheres Todeszeichen. Nach 24 bis 48 Stunden löst sich diese wieder, weil es zu ersten Zersetzungsprozessen im Körper kommt.

Innere Organe verflüssigen sich

Diese Zersetzungsprozesse beginnen von innen: Im Zuge der Autolyse lösen sich die Zellen selbst auf, weil keine Energie mehr da ist, die deren Funktionen regelt. Die inneren Organe verflüssigen sich, und der typische, süßlich-beißende Verwesungsgeruch breitet sich aus. Was in dieser Zeit im Körper noch lebt und von all dem profitiert, sind die Darmbakterien: Sie bauen das Gewebe ab und vermehren sich explosionsartig – die Fäulnis nimmt ihren Lauf.

Diese findet ohne Sauerstoff statt, also mit anaeroben Bakterien. Clostridium perfringens ist dabei der Hauptakteur, ein Bakterium, das im Darm lebt und Gase wie Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff produziert. Auch Bacteroides-Arten sind am Werk: Sie leben vor allem im Darm, aber auch im Mund- und Rachenraum sowie Genitaltrakt und verwerten Zucker in einer Gärung. Nicht ausschließlich anaerob, aber ebenfalls an der Fäulnis beteiligt ist Escherichia coli, das als klassisches Darmbakterium Proteine und Kohlenhydrate abbaut. Insgesamt besiedeln schon zu Lebzeiten rund 100 Billionen Bakterien jede:n Einzelne:n von uns – die meisten davon unsere Darmwände. Im Zuge der Fäulnis werden es also noch mehr. Acht bis zehn Tage nach dem Tod ist diese so weit fortgeschritten, dass die Gase den Körper bis auf das Doppelte aufblähen.

Escherichia coli baut als klassisches Darmbakterium Proteine und Kohlenhydrate ab – auch im toten Körper. © Von (Image: Manu Forero) - Bacterial Fimbriae Designed to Stay with the Flow. Gross L, PLoS Biology Vol. 4/9/2006, e314. doi:10.1371/journal.pbio.0040314, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/1479172

Währenddessen, oft schon unmittelbar nach dem Tod, hat auch die Verwesung gestartet. An dieser sind ganz andere Bakterien beteiligt, zu denen sich Pilze und Insekten gesellen: Sie kommen von außen und benötigen für das Zersetzen des Körpers Sauerstoff.

Zu den aeroben Bakterien zählen Pseudomonas-Arten wie Pseudomonas fluorescens oder Pseudomonas aeruginosa: Diese typischen Boden- und Wasserbakterien sind extrem anpassungsfähig und gehören zu den wichtigsten Erstbesiedlern einer Leiche. Sie bauen das Gewebe ab, indem sie Proteine und Fette zersetzen. Bacillus-Arten wie Bacillus cereus sind ebenfalls weit im Boden verbreitet und bevölkern die Leiche, um komplexe organische Verbindungen zu spalten.

Gemeinsam mit der Leiche begraben

Dort, wo im Boden Fleisch verwest, gedeihen schließlich auch gewisse Pilze: Schimmelpilze wie Penicillium-Arten gelangen über ihre mikroskopisch kleinen Fortpflanzungszellen – die Sporen, die der Wind verbreitet – noch zu Lebzeiten auf den Menschen. Diese Sporen befinden sich also schon auf der Leiche und werden im Grab aktiv. Sie spalten die komplexen Eiweiße der Haut, der Muskeln und anderer Gewebe in einfache Aminosäuren auf, die sie in dieser Form aufnehmen können.

Unter den Insekten sind es vor allem die Schmeiß- und Fleischfliegen, die den Tod früh wittern und ihre Eier in Körperöffnungen oder Wunden ablegen. Um an der Verwesung beteiligt sein zu können, muss das allerdings ebenfalls vor der Bestattung passiert sein. Sobald der Sarg in zwei Metern Tiefe versenkt ist, schafft es keine Fliege mehr dorthin, weil die Schmeiß- und Fleischfliegen nur im oberen Erdreich unterwegs sind. Wurden deren Eier mitbegraben, fressen die daraus schlüpfenden Maden (Larven) große Mengen des weichen Gewebes. Danach, wenn der Körper weiter zersetzt ist, wandern Käferarten wie der Totengräber- oder Aaskäfer sowie Speck-, Schinken- und Pelzkäfer in dieses ein – sofern sie ebenfalls gemeinsam mit der Leiche begraben worden sind. Bei den Käfern sind es sowohl die Larven als auch die ausgewachsenen Tiere, die das Gewebe fressen. Erdkäfer gehören zu den letzten Insekten auf der Leiche und vernichten die harten Reste wie angetrocknete Haut und Sehnen, bis fast nur noch die Knochen übrigbleiben.

Bei den Käfern wie dem Totengräber-Käfer fressen nicht nur die Maden, sondern auch die ausgewachsenen Tiere das Gewebe. © Von Evanherk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/139970

Knochen bleiben Jahrzehnte lang

Im Sarg ist das wie gesagt nach ein bis zwei Jahren der Fall. Verwest ein Körper an der Luft, so dauert dieser Prozess wesentlich kürzer, nämlich nur Wochen bis wenige Monate, und im Wasser etwa doppelt so lang wie an der Luft. Bis selbst die Knochen verschwunden sind, können Jahrzehnte vergehen – im Sarg im Grab bis zu 40 Jahre. Werden die Knochen schnell von Sediment bedeckt, sodass kaum Sauerstoff zu ihnen gelangt, stoppt das die Zersetzung: Dann können die Knochen fossil werden und sogar Jahrmillionen überdauern.

Für das Auflösen des Skeletts sind vor allem chemische Prozesse in Verbindung mit Wasser verantwortlich, deren Geschwindigkeit unter anderem vom Säuregehalt des Bodens (pH-Wert) abhängt. Je saurer und feuchter der Boden ist, desto schneller geht es. Lehm- und tonhaltige Böden hemmen die Wasserzufuhr und bremsen somit die Geschwindigkeit.

Freilich spielt auch die Beschaffenheit des Sarges eine Rolle, wie lange die Leiche darin erhalten bleibt. Ist er aus weichem, nicht lackiertem Holz, verwest diese schneller. Vor der Bestattung, vor allem, wenn der Tod des Menschen ein Fall für die Gerichtsmedizin ist, sind der Verwesungsgrad und die Zusammensetzung der beteiligten Mikroorganismen wichtige Werkzeuge, um den Todeszeitpunkt festzustellen. Je länger dieser zurückliegt, desto schwieriger wird eine genaue Bestimmung.

Na toll, denke ich mir, jetzt bin ich bei meinen Friedhofsgedankenspielereien über die Bakterien und Pilze auf den Leichen bei der Gerichtsmedizin und Kriminalfällen gelandet. Keine gute Voraussetzung, um das nächste Mal auf meinem Weg vom Bahnhof nach Hause wieder die Abkürzung durch den Friedhof zu nehmen. Ich werde wohl besser die längere Variante um diesen herum wählen – zumindest solange es neblig, dunkel und November ist.