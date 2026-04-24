Putzen, Nahrung suchen und ständig in Bewegung: Wer würde das schon gern ein Leben lang machen? Die arbeitenden Honigbienen, die im Bienenstock ein paar Wiesen weiter soeben aus dem Winterschlaf erwachen, sind dazu verdammt. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, wie wichtig die Arbeit jeder Einzelnen für ein hochkomplexes soziales Gefüge ist. Es steigert sogar die Überlebenschancen – und zwar nicht nur bei den Honigbienen.

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Diese zeigen eine der höchsten Stufen des Sozialverhaltens im Tierreich, die sogenannte Eusozialität. Die drei wichtigsten Merkmale dafür sind, dass mehrere Generationen zusammenleben, dass sich die Bienen gemeinsam um den Nachwuchs kümmern und dass es eine strikte Arbeitsteilung gibt.

Die sterilen Arbeiterinnen bilden mit 20.000 bis 80.000 oder mehr Individuen den größten Teil des Bienenvolkes. Neben ihnen gibt es rund 1.000 männliche Drohnen und nur eine Königin. Alle sind miteinander verwandt: Die Drohnen sind die Söhne und die Arbeiterinnen die Töchter der Königin.

Fressen und gebären

Das weibliche Oberhaupt des Bienenvolkes sorgt nämlich ganz allein für die Fortpflanzung. Es legt bis zu 2.000 Eier pro Tag, frisst ausschließlich Gelée Royale, einen nahrhaften Saft aus den Drüsen der Arbeitsbienen, und lebt bis zu sechs Jahre lang. Ein spezieller Duftstoff, den die Königin verströmt, verhindert, dass die anderen Bienen Eier legen. Die einzige Aufgabe der Drohnen wiederum ist, junge Königinnen auf deren Hochzeitsflügen zu befruchten. Sie besitzen keinen Stachel, sind größer als die Arbeiterinnen und werden im Spätsommer im Rahmen der sogenannten Drohnenschlacht alle aus dem Stock geworfen – im Alter von rund 50 Tagen.

Und die Arbeiterinnen? Sie teilen sich die Aufgaben auf: Einige sammeln Nektar – eine einzelne Biene kommt in ihrem gesamten Leben auf circa einen Teelöffel Honig –, andere verteidigen den Stock oder reparieren die Waben. Ein paar Auserwählte bilden den Hofstaat und füttern die Königin, und die Jüngeren putzen die Brutzellen.

Heizerinnen und Ersthelferinnen

Dort, bei der Brut, sorgt auch eine „Spezialeinheit“ durch Flügelschlagen dafür, dass die Temperatur konstant bei 35 Grad Celsius bleibt. Nach etwa einer halben Stunde sind die Bienen von dieser ständigen Bewegung aber so erschöpft, dass sie dringend Honig brauchen. Selbst für den Weg zu den honiggefüllten Waben fehlt ihnen die Kraft. Deshalb eilen ihnen die sogenannten Spenderbienen zu Hilfe und flößen ihnen von Mund zu Mund Honig ein.

Je nach Intensität der Aufgabe werden die Arbeiterinnen des Sommers vier bis sechs Wochen alt. Jene, die im Winter den Stock durch kollektives Muskelzittern warmhalten, leben bis zu sechs Monate lang.

Fluch und Segen: das Kollektiv

Die Kehrseite der Medaille: Der Honigbienenstock funktioniert ausschließlich als Kollektiv. Würden die Bienen von diesem getrennt werden, sterben sie. Und dennoch: Letztendlich leben soziale Tierarten länger. Das zeigt eine Studie der Universität Oxford in England, für die 152 Tierarten von den Säugetieren bis hin zu den Korallen untersucht wurden. Konkret auf eusoziale Insekten wie die Honigbienen, aber auch auf Ameisen und Termiten bezogen, beeinflusst deren Arbeitsteilung die Demografie: Dadurch, dass sie gemeinsam Nahrung beschaffen und diese aufteilen, dass sie einander beschützen und sich um den gesamten Nachwuchs kümmern, leben sie laut Studie insgesamt länger und können sich mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich fortpflanzen als Einzelgänger:innen.

Auch einige der Wespen, die mich draußen beim Honigbrot-Essen ständig stören, sind eigentlich sozial, wenn man es aus biologischer Sicht betrachtet. Die Gemeine Wespe zum Beispiel bildet Mitte April organisierte Staaten mit bis zu 10.000 Individuen und einer Königin, in denen Arbeitsteilung herrscht. Anders als bei den Honigbienen überleben die Wespen den Winter allerdings nicht: Sie sterben gegen Ende des Jahres, und der Staat bricht zusammen. Nur die befruchteten Jungköniginnen retten sich in einen geschützten Schlupfwinkel außerhalb des Nests, wo sie den Winter überdauern. Im nächsten Frühling gründen sie einen neuen Staat – und ich werde mein Honigbrot also weiterhin gegen Wespen verteidigen müssen.

Hummeln leben zwar auch sozial, bilden aber vergleichsweise kleine Völker mit meist nur 50 bis 600 Tieren. Diese sind ebenfalls einjährig und zerfallen im Herbst, wenn die Hummeln sterben.

Die meisten leben allein

Dass Honigbienen, Wespen und Hummeln dieses Sozialverhalten zeigen, ist unter den Insekten die Ausnahme: Die meisten Arten leben solitär – also allein. Zahlreiche weitere Gründe wie der Verlust der Lebensräume durch die Besiedelung des Menschen und der Klimawandel führen dazu, dass Österreichs Insekten immer weniger werden. Seit 1990 hat sich deren Anzahl bereits um drei Viertel reduziert, heißt es im Insektenatlas der Umweltschutzorganisation Global 2000. Die Artenvielfalt ist seitdem um rund ein Drittel gesunken. Und selbst der Honigbiene hilft ihr Sozialverhalten nur bedingt: Vor allem die Dünger in der Landwirtschaft setzen ihrem Bestand zu.

Ihr Besuch in meinem Garten sollte mich also ehren, anstatt ihn als selbstverständlich zu betrachten. Dasselbe gilt für all die Arbeit, die die Biene für mich leistet und ohne die ich nicht einmal ein Honigbrot essen könnte – und dadurch auch nicht vor den Wespen verteidigen müsste.