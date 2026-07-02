Ein romantisches Date brauche ich selbst dafür gar nicht, denn ganz egal, mit wem ich in einer Sommernacht draußen sitze und Schwärme von Glühwürmchen in der dunkelsten Ecke funkeln sehe: Diese haben es auf jeden Fall gerade romantisch. Von Mitte Juni bis Ende Juli tanzen sie um mich herum, um ihre potenziellen Partner:innen zu beeindrucken, und leuchten dabei, was das Zeug hält. Das Faszinierende dabei: Sie schaffen das energieeffizienter als jede Lichtquelle, die der Mensch je konstruiert hat. Denn während Glühwürmchen etwa 98 Prozent der eingesetzten chemischen Gesamtenergie in Lichtenergie umwandeln, liegt der Wirkungsgrad bei modernen LED-Leuchten (Leuchtdioden) bei gerade einmal 50 Prozent. Bei klassischen Glühbirnen sind es überhaupt nur fünf Prozent, der Rest verpufft als Wärme.

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Was die Glühwürmchen im Garten den LEDs in meinem Wohnzimmer voraushaben, ist, dass sie durch die sogenannte Biolumineszenz leuchten. Dabei reagiert der Leuchtstoff Luciferin, der sich in speziellen Leuchtzellen auf der Unterseite des Hinterleibs befindet, mit Sauerstoff. Angetrieben und beschleunigt wird das Ganze durch das Enzym Luciferase. Bei dieser Reaktion entsteht ein instabiles Zwischenprodukt (Oxyluciferin), das extrem energiegeladen ist. Fällt es in seinen stabilen Grundzustand zurück, gibt es die überschüssige Energie in Form von grüngelbem Licht ab – und zwar fast zur Gänze. Salzkristalle hinter den Leuchtzellen reflektieren und lenken das Licht zusätzlich.

Salzkristalle hinter den Leuchtzellen reflektieren und lenken das Licht zusätzlich – wie hier beim Großen Leuchtkäfer. © CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1449801

Wie Knickstäbchen

Vergleichbar ist das ein wenig mit Knickstäbchen, die erst dann leuchten, wenn die beiden ursprünglich getrennten Chemikalien, die sich in den Stäbchen befinden, nach dem Knicken zusammenfließen und reagieren. Das Prinzip der LED ist komplett anders: Ihr Leuchten basiert auf der Elektrolumineszenz, einem physikalischen Phänomen, bei dem Strom durch die Bewegung von Elektronen (Bestandteile der Atome) direkt in Licht umgewandelt wird. Und dass die klassische Glühbirne die Verliererin in Sachen Energieeffizienz ist, erklärt sich durch ihren Namen fast von selbst: Sie kann erst dann einen Raum erhellen, wenn Strom ihren Draht so stark erhitzt hat, dass dieser glüht. Der Draht ist aus dünnem Wolfram, einem Material, das großen elektrischen Widerstand bietet und daher auch stark glüht. Der Effekt dahinter heißt – passenderweise – Temperaturstrahlung.

Doch zurück zu den Glühwürmchen, die ich nicht ein- oder ausschalten kann: Warum leuchten diese nicht ständig, sondern blinken bei ihrer Suche nach Partner:innen diesen sogar zu? Die Antwort ist einfach und beeindruckend zugleich: Sie können die Sauerstoffzufuhr zu den Leuchtzellen steuern. Unterbrechen sie diese durch eine chemische Reaktion, erlischt das Licht sofort.

Käfer wie Würmer

Wenn ich ein Glühwürmchen im Garten hell blinken und auch fliegen sehe, weiß ich jedenfalls mit Sicherheit, dass es sich um ein Männchen des Kleinen Leuchtkäfers (Lamprohiza splendidula) handelt. Denn von den drei Arten, die in Österreich vorkommen, leuchten nur beim Kleinen Leuchtkäfer auch die Männchen stark. Beim Großen Leuchtkäfer (Lampyris noctiluca) und dem Kurzflügel-Leuchtkäfer (Phosphaenus hemipterus) tun das ausschließlich die Weibchen; diese sind wiederum – wie die Weibchen aller mitteleuropäischen Leuchtkäferarten – flugunfähig. Und wie die Bezeichnungen dieser drei Arten schon vermuten lassen: Glühwürmchen sind in Wahrheit Käfer. Allein die Form der Weibchen und Larven erinnert an Würmer.

Siehst du ein hell leuchtendes und fliegendes Glühwürmchen in Österreich, kann das nur ein Männchen des Kleinen Leuchtkäfers sein. © Von Wofl~commonswiki - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=192124

Haben sich zwei Glühwürmchen gefunden und gepaart, schalten sie ihr Licht für immer aus. Danach legt das Weibchen die Eier in den Boden ab – und stirbt. Auch das Männchen stirbt kurz nach der Paarung. Die anstrengende Partner:innensuche hat beide offenbar so sehr erschöpft, dass sie keine Energie mehr haben. Noch dazu fressen sie als erwachsene Tiere nichts mehr.

Giftige Räuber:innen

Ganz im Gegensatz zu den Larven: In diesem Stadium scheinen sich die Kleinen und Großen Leuchtkäfer auf das Erwachsenenleben ohne Futter vorzubereiten, indem sie große Mengen an Nackt- und Gehäuseschnecken vertilgen. Sie spüren die Beute über deren Schleimspur auf, lähmen sie mit einem Giftbiss und verzehren sie. Während ihrer mehrjährigen Entwicklungszeit fressen sie ein Vielfaches ihres Körpergewichts. Die Larven des Kurzflügel-Leuchtkäfers ernähren sich vor allem von Regenwürmern.

Mit dem Ende der funkelnden Hochzeitstänze in der Nacht in meinem Garten sterben also auch die Glühwürmchen, die sie vollführen. Und nicht einmal, ob ich sie nächstes Jahr wiedersehen werde, ist mittlerweile sicher: Glühwürmchen sind stark gefährdet. Ihre Bestände gehen seit Jahren weltweit zurück. Die Hauptgründe sind Lichtverschmutzung – also künstliches Licht in der Nacht, durch das sie die Orientierung verlieren – und der Verlust der Lebensräume. Unter diesem Blickwinkel wirkt es fast schon heroisch, dass die Glühwürmchen all ihre Energie investieren, um zu leuchten und Nachkommen zu hinterlassen, bevor sie sterben.

Wer zufällig Glühwürmchen entdeckt, kann den Fundort an „Die Umweltberatung“, eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, hier melden. Der Fundort wird im Lauf des Jahres in die Glühwürmchen-Blinkkarte im Raum Wien beziehungsweise in die Liste der Glühwürmchen-Fundorte in Österreich eingetragen und auf der Website veröffentlicht. Die Glühwürmchen-Fundorte werden auch in die Umweltgut-Karten der Stadt Wien übertragen. Die Position des Fundortes wird dabei allerdings nur ungenau angegeben. Damit soll verhindert werden, dass Personen Glühwürmchen zum Beispiel in privaten Gärten suchen.