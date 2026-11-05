Es nieselt, es ist kalt und neblig, und ich habe noch einen weiten Weg vom Bahnhof nach Hause vor mir. Es gäbe zwar eine kürzere Alternative – für die müsste ich allerdings durch den Friedhof gehen. Und will ich das, frage ich mich? In diesem Nebel, der jedes Geräusch verschluckt und in dem die Grabkerzen wie stumme, flackernde Boten aus dem Jenseits erscheinen?

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Ja, entschließe ich mich, denn in Wahrheit bin ich auf dem Friedhof ohnehin nie allein. Vielmehr ist er voller Leben, weil er als ruhige Oase mitten in der Hektik der Stadt unzähligen Tieren als Rückzugsort dient – und sogar einige seltene Arten kommen hier vor.

Wie zum Beispiel der Feldhamster (Cricetus cricetus). Dieser kleine, braun-schwarz-weiß gescheckte Nager, der etwa so groß wie ein Meerschweinchen ist, ist die einzige wild lebende Hamsterart in Europa. Auf meinem Weg durch den Friedhof bin ich schon einmal einem begegnet, und auch in Wien kommt er auf Friedhöfen wie dem Zentralfriedhof im Südosten der Stadt vor. In aller Ruhe gräbt er sich von Grab zu Grab, bis ein weit verzweigter Bau entsteht. In den tiefer gelegenen Gängen (ein bis zwei Meter tief) schläft er fast den gesamten Winter über und steht nur immer wieder kurz auf, um vom gehamsterten Futtervorrat zu fressen. Jeder Hamster besitzt seinen eigenen Bau, den er gegen Artgenossen verteidigt.

Der Feldhamster ist die einzige wild lebende Hamsterart in Europa. © Von katanski - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10550799

Hamster fressen die Grabkerzen

Der Feldhamster liebt Wildkräuter, Gräser und Samen, verschmäht aber auch Regenwürmer, Schnecken oder Käfer nicht. Vor Grabkerzen macht er ebenfalls nicht immer Halt: So manche:r habe ihn schon die eine oder andere stehlen gesehen, um sie in seinen Bau zu stopfen, sagt der Wiener Paläontologe Thomas Filek im Interview mit Hannah Stitfall, Naturfilmerin von BBC Earth . Das Wachs sei die perfekte Fettquelle und gut verdaulich, meint er. Ein Glück für den Hamster, dass er in dieser Hinsicht auf dem Friedhof aus dem Vollen schöpfen kann.

Möglich, dass er auf der Suche nach einer Grabkerze unterwegs auf ein Reh (Capreolus capreolus) trifft. Diese scheuen Paarhufer suchen die Ruhe der Friedhöfe in Städten nämlich ebenfalls – wie auch jene auf dem Wiener Zentralfriedhof, wo seit Jahrzehnten eine kleine Rehpopulation von etwa 20 Tieren lebt. Da es keine Jäger:innen gibt, die den Bestand reduzieren, ziehen sie hier Jahr für Jahr ihre Kitze groß. Aufgrund des begrenzten Lebensraumes, der damit verbundenen Futterknappheit und Krankheiten wird die Population aber auch nicht größer und reguliert sich selbst.

Rehe auf jüdischen Friedhöfen

Sind die Rosenblätter auf den Gräbern abgeknabbert, die frischen Blumen in den Vasen weg, und fehlen auf den Gestecken die Beeren? Dann könnten hier Rehe am Werk gewesen sein. Zusätzlich fressen sie frische Kräuter und Klee auf den naturbelassenen Friedhofsflächen, etwa auf jüdischen Friedhöfen. Im Judentum gilt die Totenruhe als unantastbar und ewig, Gräber dürfen daher weder verändert, eingeebnet noch neu belegt werden: für Tiere der ideale Rückzugsort im Schutz der wild aufgegangenen Bäume und Sträucher.

Hier bleiben die Rehe tagsüber meist unentdeckt, wenn die Friedhöfe geöffnet und Menschen unterwegs sind. Sobald sich die Tore schließen, werden sie aktiv und drehen in der Dämmerung ihre Runden.

Allesfresser Dachs

Dabei sind sie nicht allein. Auch der Dachs (Meles meles) ist dämmerungs- und nachtaktiv und sucht in dieser Zeit nach Regenwürmern, Schnecken und Insektenlarven und vielem mehr, weil er Allesfresser ist. Also hin und wieder ebenfalls nach Grabkerzen. Ich habe ihn einmal am Abend die Friedhofsmauer entlanghuschen gesehen und war von seiner Größe beeindruckt und, zugegeben, auch ein wenig geschockt: Inklusive Schwanz kann das silbergraue Raubtier mit dem markanten, schwarz-weiß gestreiften Kopf mehr als einen Meter lang werden.

Der Dachs profitiert vor allem vom lockeren Erdreich frisch angelegter oder bepflanzter Gräber. Auf der Suche nach Nahrung gräbt er oft tiefe Löcher in die Beete und reißt die Blumen heraus. Außerdem lebt er – wie sein Friedhofskollege, der Feldhamster – in unterirdischen Tunneln, die in seinem Fall aber noch tiefer, nämlich bis zu fünf Meter tief, sein können. Dort haust er mit seinen Kindern und Kindeskindern, lässt mitunter Füchse darin wohnen und legt außerhalb des Baus Latrinen für die Hinterlassenschaften an. Jede neue Generation erweitert das Gangsystem.

Der Dachs gräbt gern tiefe Löcher in die Beete und reißt die Blumen heraus. © Von BadgerHero - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7428454

Wackelnde Grabsteine und freigelegte Knochen

Das Problem dabei: Durch diese fleißige Grabtätigkeit und die Größe der Tunnel, die einen Durchmesser von bis zu 35 Zentimetern haben, kann der Boden absacken, wodurch Grabsteine zu wackeln beginnen können. Selten kommt es auch vor, dass die Dachse mit der ausgeschaufelten Erde Knochen nach oben befördern. Sie zählen daher zu den eher nicht so gern gesehenen Bewohnern der Friedhöfe.

Rund 600 Tier- und 300 Pflanzenarten wurden bisher allein auf Wiens Friedhöfen dokumentiert. Das hat das Projekt „Biodiversität am Friedhof“ der Universität für Bodenkultur in Wien in Kooperation mit der Friedhöfe Wien GmbH ergeben. Dieses startete 2021 und läuft noch immer. Österreichweit sind es mehr als 3.000 gesichtete Tier- und Pflanzenarten auf 80 Friedhöfen. Hobbyforscher:innen können Sichtungen hier melden.

Ich für meinen Teil habe bereits gesichtet und gemeldet. Und werde selbstbewusst die Abkürzung durch den Friedhof nehmen und hoffen, dass ich trotz Nebel erkenne, was sich auf dem Friedhof bewegt. Und beten, dass es nur ein Tier ist.