Was auf dem Friedhof lebt
- Von
- Petra Tempfer
Die Grabkerzen sind weg? Ein Hamster könnte sie gefressen haben – oder doch etwas anderes?
- Friedhöfe bieten zahlreichen Tierarten wie Feldhamstern, Rehen und Dachsen einen geschützten Lebensraum mitten in der Stadt.
- Feldhamster und Dachse nutzen Gräber für ihre Bauten, was zu wackelnden Grabsteinen und freigelegten Knochen führen kann.
- Auf Wiens Friedhöfen wurden rund 600 Tier- und 300 Pflanzenarten dokumentiert, darunter auch seltene Arten.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Rund 600 Tier- und 300 Pflanzenarten auf Wiens Friedhöfen dokumentiert
- Der Feldhamster ist die einzige wild lebende Hamsterart Europas
- Auf dem Wiener Zentralfriedhof leben etwa 20 Rehe
- Dachsbauten können bis zu 5 Meter tief werden und 35 cm Durchmesser erreichen
Es nieselt, es ist kalt und neblig, und ich habe noch einen weiten Weg vom Bahnhof nach Hause vor mir. Es gäbe zwar eine kürzere Alternative – für die müsste ich allerdings durch den Friedhof gehen. Und will ich das, frage ich mich? In diesem Nebel, der jedes Geräusch verschluckt und in dem die Grabkerzen wie stumme, flackernde Boten aus dem Jenseits erscheinen?
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Ja, entschließe ich mich, denn in Wahrheit bin ich auf dem Friedhof ohnehin nie allein. Vielmehr ist er voller Leben, weil er als ruhige Oase mitten in der Hektik der Stadt unzähligen Tieren als Rückzugsort dient – und sogar einige seltene Arten kommen hier vor.
Wie zum Beispiel der Feldhamster (Cricetus cricetus). Dieser kleine, braun-schwarz-weiß gescheckte Nager, der etwa so groß wie ein Meerschweinchen ist, ist die einzige wild lebende Hamsterart in Europa. Auf meinem Weg durch den Friedhof bin ich schon einmal einem begegnet, und auch in Wien kommt er auf Friedhöfen wie dem Zentralfriedhof im Südosten der Stadt vor. In aller Ruhe gräbt er sich von Grab zu Grab, bis ein weit verzweigter Bau entsteht. In den tiefer gelegenen Gängen (ein bis zwei Meter tief) schläft er fast den gesamten Winter über und steht nur immer wieder kurz auf, um vom gehamsterten Futtervorrat zu fressen. Jeder Hamster besitzt seinen eigenen Bau, den er gegen Artgenossen verteidigt.
Hamster fressen die Grabkerzen
Der Feldhamster liebt Wildkräuter, Gräser und Samen, verschmäht aber auch Regenwürmer, Schnecken oder Käfer nicht. Vor Grabkerzen macht er ebenfalls nicht immer Halt: So manche:r habe ihn schon die eine oder andere stehlen gesehen, um sie in seinen Bau zu stopfen, sagt der Wiener Paläontologe Thomas Filek im Interview mit Hannah Stitfall, Naturfilmerin von BBC Earth. Das Wachs sei die perfekte Fettquelle und gut verdaulich, meint er. Ein Glück für den Hamster, dass er in dieser Hinsicht auf dem Friedhof aus dem Vollen schöpfen kann.
Möglich, dass er auf der Suche nach einer Grabkerze unterwegs auf ein Reh (Capreolus capreolus) trifft. Diese scheuen Paarhufer suchen die Ruhe der Friedhöfe in Städten nämlich ebenfalls – wie auch jene auf dem Wiener Zentralfriedhof, wo seit Jahrzehnten eine kleine Rehpopulation von etwa 20 Tieren lebt. Da es keine Jäger:innen gibt, die den Bestand reduzieren, ziehen sie hier Jahr für Jahr ihre Kitze groß. Aufgrund des begrenzten Lebensraumes, der damit verbundenen Futterknappheit und Krankheiten wird die Population aber auch nicht größer und reguliert sich selbst.
Rehe auf jüdischen Friedhöfen
Sind die Rosenblätter auf den Gräbern abgeknabbert, die frischen Blumen in den Vasen weg, und fehlen auf den Gestecken die Beeren? Dann könnten hier Rehe am Werk gewesen sein. Zusätzlich fressen sie frische Kräuter und Klee auf den naturbelassenen Friedhofsflächen, etwa auf jüdischen Friedhöfen. Im Judentum gilt die Totenruhe als unantastbar und ewig, Gräber dürfen daher weder verändert, eingeebnet noch neu belegt werden: für Tiere der ideale Rückzugsort im Schutz der wild aufgegangenen Bäume und Sträucher.
Hier bleiben die Rehe tagsüber meist unentdeckt, wenn die Friedhöfe geöffnet und Menschen unterwegs sind. Sobald sich die Tore schließen, werden sie aktiv und drehen in der Dämmerung ihre Runden.
Allesfresser Dachs
Dabei sind sie nicht allein. Auch der Dachs (Meles meles) ist dämmerungs- und nachtaktiv und sucht in dieser Zeit nach Regenwürmern, Schnecken und Insektenlarven und vielem mehr, weil er Allesfresser ist. Also hin und wieder ebenfalls nach Grabkerzen. Ich habe ihn einmal am Abend die Friedhofsmauer entlanghuschen gesehen und war von seiner Größe beeindruckt und, zugegeben, auch ein wenig geschockt: Inklusive Schwanz kann das silbergraue Raubtier mit dem markanten, schwarz-weiß gestreiften Kopf mehr als einen Meter lang werden.
Der Dachs profitiert vor allem vom lockeren Erdreich frisch angelegter oder bepflanzter Gräber. Auf der Suche nach Nahrung gräbt er oft tiefe Löcher in die Beete und reißt die Blumen heraus. Außerdem lebt er – wie sein Friedhofskollege, der Feldhamster – in unterirdischen Tunneln, die in seinem Fall aber noch tiefer, nämlich bis zu fünf Meter tief, sein können. Dort haust er mit seinen Kindern und Kindeskindern, lässt mitunter Füchse darin wohnen und legt außerhalb des Baus Latrinen für die Hinterlassenschaften an. Jede neue Generation erweitert das Gangsystem.
Wackelnde Grabsteine und freigelegte Knochen
Das Problem dabei: Durch diese fleißige Grabtätigkeit und die Größe der Tunnel, die einen Durchmesser von bis zu 35 Zentimetern haben, kann der Boden absacken, wodurch Grabsteine zu wackeln beginnen können. Selten kommt es auch vor, dass die Dachse mit der ausgeschaufelten Erde Knochen nach oben befördern. Sie zählen daher zu den eher nicht so gern gesehenen Bewohnern der Friedhöfe.
Rund 600 Tier- und 300 Pflanzenarten wurden bisher allein auf Wiens Friedhöfen dokumentiert. Das hat das Projekt „Biodiversität am Friedhof“ der Universität für Bodenkultur in Wien in Kooperation mit der Friedhöfe Wien GmbH ergeben. Dieses startete 2021 und läuft noch immer. Österreichweit sind es mehr als 3.000 gesichtete Tier- und Pflanzenarten auf 80 Friedhöfen. Hobbyforscher:innen können Sichtungen hier melden.
Ich für meinen Teil habe bereits gesichtet und gemeldet. Und werde selbstbewusst die Abkürzung durch den Friedhof nehmen und hoffen, dass ich trotz Nebel erkenne, was sich auf dem Friedhof bewegt. Und beten, dass es nur ein Tier ist.
Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur, in ihren Garten und zu allem, was da so lebt. Während sie die Abkürzung durch den Friedhof nimmt und der Feldhamster unter den Grabsteinen durch seinen Bau flitzt, begegnet dieser weiteren Lebewesen: Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen, die sich vor allem auf dem Friedhof vermehren. Denn sie sind es, die dafür sorgen, dass von einem Toten nach etwa zwei Jahren nur noch die Knochen, Haare und Nägel übrig sind. Wie genau das funktioniert, liest du hier in zwei Wochen.
Zu allen bereits erschienenen Kolumnen geht es hier.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Der Europäische Feldhamster (Cricetus cricetus), der zur Familie der Wühler (Cricetidae) gehört, ist ein klassischer Kulturfolger. Ursprünglich war er in den offenen Steppen und Waldsteppen Osteuropas sowie Zentralasiens beheimatet und besiedelt als Kulturfolger die Lebensräume des Menschen wie kleinstrukturierte Felder mit Ackerrainen. Diese werden aber immer seltener, und so ist der Hamster nun auch in der Stadt anzutreffen. Als Nahrung bevorzugt er grüne Pflanzenteile, Beeren und Früchte. Aber auch Insekten, Kleinsäuger und Würmer stehen auf seinem Speiseplan. Der Hamster gräbt Höhlen, in denen er einen Großteil seiner Zeit verbringt. Hier hält er auch seinen Winterschlaf. Im Herbst legt der Hamster für die Winterzeit einen großen Vorrat an Getreide, Früchten und Körnern an. Jedes Tier besitzt einen eigenen Bau, den es gegen Artgenossen verteidigt. Nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf beginnt der Hamster mit der Anlage oder Ausbesserung des Baus. Bald darauf beginnt die bis August andauernde Paarungszeit. Ein Hamsterweibchen kann pro Jahr drei bis vier Würfe mit bis zu fünf Jungtieren haben. Feldhamster sind äußerst wehrhaft und mutig. Mit aufgeblasenen Backentaschen stellen sie sich jeder Gefahr und fauchen dabei lautstark. (Stadtwildtiere Wien)
- Der Feldhamster steht in Österreich auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten, obwohl er sich durch seine hohe Vermehrungsrate schon vom Waldsteppenbewohner zum Steppen-, Halbwüsten- und Kultursteppenfreund weiterentwickelt hat. In Österreich besiedelt er vorwiegend Randbereiche von Feldern und Böschungen, aber auch Weingärten, Trockenrasen und Siedlungsgebiete. (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft)
- Der Zentralfriedhof bietet geführte Feldhamster-Touren an: Tour 1: Die Stadt der Toten auf Hamsterpfoten
- Das Reh (Capreolus capreolus) zeigt ein vielfältiges Sozialleben: Es lebt einzeln, in matriarchalen Gemeinschaften oder in Familien. Im Winter, außerhalb der Fortpflanzungszeit, tendiert es zu mehr Geselligkeit. Rehkitze kommen im Mai und Juni zur Welt (meistens zwei Kitze pro Wurf). Das Reh gilt als Feinschmecker und frisst Gräser, Kräuter, Knospen und Triebe von Bäumen und Sträuchern. (Stadtwildtiere Wien)
- Der europäische Dachs (Meles meles) ist der größte heimische Marderverwandte (Musteloidea) und zählt zu den Raubtieren (Carnivora). Sein Körperbau zeigt Anpassungen an die rege Grabtätigkeit und weist auf sein zeitweises Leben unter der Erde hin. Typische Spuren sind Trittsiegel mit Krallenabdruck, häufig begangene Wechsel, Kratzbäume und Latrinen mit mehreren Kotgruben. Die Jungenaufzucht findet in selbst gegrabenen, über mehrere Generationen benutzten Bauen statt. Fraßspuren sind Grablöcher auf Wiesen, die bei der Suche nach Mäuse- oder Wespennestern und Käferlarven entstehen, oder Fraßspuren an Kulturen (Mais). Der Dachs ist ein opportunistischer Allesfresser mit einer Vorliebe für Regenwürmer, er frisst jedoch auch Insekten, Schnecken, Amphibien, Früchte und Getreide. Er lebt in Familiengruppen von zwei bis 20 Tieren und durchstreift je nach Bestandsdichte und Nahrungsverfügbarkeit etwa 100 bis 300 Hektar pro Jahr. (Stadtwildtiere Wien)
- In ihrem verzweigten Bau leben Dachse verschiedener Generationen miteinander: Neben den Elterntieren gehören der jüngste Nachwuchs und die Jungen des vergangenen Jahres zum Clan. Ist der Boden stabil und der Lebensraum geeignet, bleiben die Burgen in der Familie. Jede Generation erweitert das Gangsystem. Manchmal leben Dachse auch in einer Art Wohngemeinschaft: Dann teilen sie sich ihren Bau mit anderen höhlenbewohnenden Wildtieren wie zum Beispiel Füchsen. (Deutsche Wildtierstiftung)
- Der erste nachweisbare jüdische Friedhof Wiens befand sich vor dem Kärntnertor, das eines der wichtigsten historischen Stadttore im ersten Bezirk war, und bestand von 1244 bis 1421. Mit der Vertreibung der Jüdinnen und Juden im Spätmittelalter ging dieser Begräbnisort verloren. Erst im 16. Jahrhundert konnte mit dem Friedhof in der Seegasse in der Rossau erneut eine jüdische Begräbnisstätte eingerichtet werden. Gesichert war der Friedhof seit 1582 in Verwendung. Dies lässt sich mit dem ältesten erhaltenen Grabstein belegen. Es ist davon auszugehen, dass der Friedhof bereits Jahrzehnte davor in Verwendung war, die ursprüngliche Datierung mit 1517 ist jedoch in der neueren Forschung widerlegt. Wahrscheinlich ist eine Nutzung ab den 1540er Jahren. Bis 1783 diente der Friedhof in der Rossau als Hauptbegräbnisstätte der jüdischen Gemeinde Wiens. Im Judentum gelten Friedhöfe als „Haus der Ewigkeit“. Sie dürfen weder verlegt noch zerstört werden. Diese religiöse Vorstellung verlieh dem Friedhof in der Seegasse eine besondere Bedeutung und sollte maßgeblich dazu beitragen, dass er – im Gegensatz zu vielen anderen historischen Orten jüdischen Lebens – bis heute erhalten blieb. Auch auf dem Wiener Zentralfriedhof gibt es zwei große jüdische Friedhofsteile. (Österreichische Nationalbibliothek, Israelitische Kultusgemeinde Wien)
Quellen
- Suchen – Erkennen – Melden (Naturbeobachtung.at)
- Biodiversität am Friedhof (BaF)
- Informationen und Artenlisten der Biodiversitätsdokumentation des Projektes BaF – Biodiversität am Friedhof (2021 bis 2023)
- Wo das Leben endet – und beginnt! Biodiversität am Friedhof (Wilde Nachbarn Österreich)
- Von wegen Ruhe: Wildtiere auf Wiener Friedhöfen (Universität Wien)
- YouTube: Wild Hamsters Thriving in Viennese Graveyards | Coexistence | BBC Earth
Das Thema in anderen Medien
- Science.ORF.at: Hobbyforscher dokumentieren Artenvielfalt
- Der Standard: Wildtiere in der Großstadt: Wer den Feldhamster stört
- Der Standard: Das ruhige Revier der Rehe
- Kurier: Wildtiere am Friedhof: Warum die letzten Ruhestätten voller Leben stecken