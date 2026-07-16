Meistens schaffe ich es ganz gut, mich nicht zu sehr aufzuregen, wenn ich mich wieder einmal mit Kaffee anschütte oder meine Keksbrösel in die Computertastatur rieseln. Was mich aber rasend macht, ist, wenn der Bildschirm meines Handys pickt oder verschmiert ist. Dann wische ich ihn mit dem Finger ab, bis er wieder glänzt – aber sauber ist er dennoch nicht, denn: Auf dem Handy tummeln sich zehnmal mehr Bakterien als auf der Klobrille, wie eine Studie der University of Michigan ergeben hat. Der wahre Schmutz ist also unsichtbar.

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Und nicht nur auf dem Handy. Denn allein, wenn ich vom Schreibtisch zuhause in die Küche zum Kühlschrank gehe, auf dem Weg dorthin das Licht einschalte, mir ein Stück Käse auf einem Brett abschneide und danach den Teller mit dem Putzschwamm abwasche, begegne ich einem Keim-Hotspot nach dem anderen. Für einen der größten muss ich aber nicht einmal aufstehen, er befindet sich auf dem Schreibtisch direkt vor mir: meine Tastatur, auf der die Keksbrösel wohl das kleinste Problem sind.

Bakterien von Haut, Mund und Nase

Sogar 400-mal mehr Keime als auf der Klobrille befinden sich laut National Center for Health Research in Washington auf einer Tastatur – die Schreibtische von Frauen beherbergen demnach tendenziell mehr Bakterien als die von Männern. Wie die Bakterien dorthin gelangen, liegt auf der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes: Die meisten leben ursprünglich auf mir, in meiner Haut, im Mund und in der Nase. Sobald ich mit meiner Hand diese Stellen berühre und anschließend die Tastatur, befördere ich sie dorthin. Benutzen auch andere Menschen die Tastatur, nimmt die Verbreitung der Keime ihren Lauf.

Dasselbe gilt für die Lichtschalter und Türschnallen auf meinem Weg in die Küche, wo auf dem Putzschwamm bis zu acht Millionen Bakterien leben. Darunter Darmbakterien wie Escherichia coli, die zeigen, dass der Schwamm durch Fäkalien verschmutzt ist, schreibt die Clamson University von South Carolina . Sie können Magen-Darm-Beschwerden auslösen.

Selbst Antibiotika helfen nicht immer

Welche Bakterien sind das nun genau, die mich hier überall umgeben – und warum bin ich nicht ständig krank? Die meisten Bakterien, mit denen ich auf meinem Schreibtisch und in jedem einzelnen Zimmer konfrontiert bin, sind harmlos und können nur unter bestimmten Bedingungen gefährlich werden. Es sind zum Beispiel natürliche Hautbakterien wie Staphylococcus- und Micrococcus-Arten. Staphylococcus epidermidis besiedelt die Haut und Schleimhäute, kommt aber auch auf Medizinprodukten wie Kathetern vor, wo sich Millionen von ihm zu einer widerstandsfähigen Gemeinschaft (Biofilm) vereinen. Gelangt er in den Körper eines immungeschwächten Menschen, kann er schwere Infektionen an Wunden bis hin zur Blutvergiftung auslösen. Diese sind besonders hartnäckig, weil Staphylococcus epidermidis meist gegen Antibiotika resistent ist. Bei Micrococcus-Arten verhält es sich ähnlich.

Micrococcus-Arten sind Teil der natürlichen Hautflora des Menschen und kommen auch im Boden und im Wasser vor. © Von Photo Credit: Janice CarrContent Providers(s): CDC/ Janice Carr, Wiki Commons

Staphylococcus aureus wiederum hat einen absoluten Lieblingsplatz im menschlichen Körper: die Nasenlöcher. Gerät er über den Finger zum Beispiel auf eine Türschnalle und dann weiter in eine kleine Wunde eines anderen Menschen, kann er eitrige Furunkel hervorrufen.

Endgegner: Kühlschrank

Sollte ich trotz all dieser Bakterien dennoch halbwegs gesund in meiner Küche angekommen sein, wartet hier jedoch mein Endgegner auf mich: mein Kühlschrank. Er gilt als Sammelbecken für Bakterien, die nicht nur von verdorbenen Lebensmitteln stammen. Ein Forschungs ­ team der Universität Wien hat vor Kurzem 45 Kühl­schränke in Privathaushalten untersucht und bei 60 Prozent Keime gefunden, die krank machen können. Insgesamt hat das Team 2.184 unterschiedliche Arten an Bakterien, aber auch an Viren, Pilzen oder Schimmel in den Kühlschränken entdeckt. Darunter Listerien, also Bakterien, die auf Fleisch, Fisch, vorgeschnittenem Salat oder Kräutern vorkommen und die Krankheit Listeriose auslösen können. Diese kann für ältere Menschen oder ungeborene Kinder im Mutterleib tödlich enden. Sie äußert sich durch starkes Fieber, Übelkeit und Erbrechen bis hin zur Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung.

Ganz generell raten die Forscher:innen dazu, den Kühlschrank auf weniger als fünf Grad Celsius zu kühlen und alle drei bis vier Wochen zu reinigen, damit sich die Mikroorganismen nicht so schnell vermehren können. Essigessenz, Zitronensäure oder spezielle Hygiene-Sprays wirken antibakteriell – und wichtig ist auch, den Kühlschrank nach dem Reinigen immer trocken zu wischen, damit die Feuchtigkeit keinen neuen Nährboden für Bakterien bildet.

Das mit dem Reinigen ist überhaupt so eine Sache – und oft die Quelle allen Übels. Denn anders als die Klobrille reinigt und desinfiziert vermutlich nicht jede:r regelmäßig die Tastatur, die Lichtschalter und die Türschnallen oder wechselt den Geschirr-Putzschwamm oft genug gegen einen neuen aus. Der Hygieneleitfaden für Arztpraxen empfiehlt einen wöchentlichen Rhythmus – das Handy sollte sogar täglich geputzt werden. Ich persönlich würde jetzt am liebsten irgendwie gar nichts mehr angreifen, geschweige denn, mit dem Handy am Ohr telefonieren. Oder künftig nur noch Handschuhe tragen.