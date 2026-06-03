Ich kann keinen Satz mehr schreiben, mein Hirn ist voll und der Bildschirm vor meinen Augen immer noch leer, obwohl ich meinen Text heute abgeben muss. Ich bin im Homeoffice. Also melde ich mich ab, gehe hinaus in den Garten, lasse das Grün der Bäume und das Summen der Bienen kurz auf mich wirken – und kehre mit aufgeladener Energie an meinen Schreibtisch zurück. Aber warum funktioniert das eigentlich? Und zwar nicht nur bei mir?

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Denn Tatsache ist: Wer öfter in der Natur ist, durch sie spaziert, sie sieht und fühlt, ist tendenziell glücklicher. Das hat eine weltweite Studie der Anglia Ruskin University in Cambridge, Großbritannien, ergeben, die mit mehr als 50.000 Teilnehmer:innen aus 58 Ländern die bisher größte dieser Art war. Demnach posten zum Beispiel Menschen, die gerade im Grünen unterwegs waren, auf Social Media häufiger positive Beiträge.

Alter und Geschlecht? Egal

Sie betrachten sich selbst laut Studie als wertvoller, als es mit weniger Naturkontakt der Fall ist. Das wiederum führe dazu, dass sie sich wohler im eigenen Körper fühlen und zufriedener mit dem Leben sind – und zwar über sämtliche Nationalitäten, Altersgruppen (18 bis 99 Jahre) und Geschlechtsidentitäten hinweg.

Eine weitere Studie aus Großbritannien mit rund 20.000 Teilnehmer:innen liefert konkrete Zahlen zu diesem Thema: Demnach genügen bereits zwei Stunden pro Woche in der Natur, im Stück oder häppchenweise, damit es dir besser geht und du seltener krank wirst. Zwischen drei und fünf Stunden seien ideal, heißt es.

Vogelgezwitscher statt Hupkonzert

Okay, denke ich mir, damit ist nun wissenschaftlich bewiesen, was ich mir nicht erst jetzt, in meiner kurzen Pause mitten im Garten, sondern ohnehin schon lange denke. Doch welche Mechanismen stecken genau dahinter? Die einen liegen auf der Hand: Weniger Verkehr, Lärm und Menschenmassen bedeuten weniger Stress. Ameisenstraßen statt Stadtautobahnen. Vogelgezwitscher statt Hupkonzert.

Die anderen gehen viel tiefer – bis in unser Hormonsystem hinein. Laut einer japanischen Studie passiert nach zwei Stunden im Wald so einiges mit unserem Körper: Vom Stresshormon Cortisol wird weniger ausgeschüttet, dafür rückt umso mehr vom Hormon DHEA (Dehydroepiandrosteron) nach, das die Durchblutung fördert und den Zellaufbau unterstützt. Außerdem soll es einen Anti-Aging-Effekt haben.

Riech dich gesund

Gleichzeitig senken Duftstoffe wie Phytonzide und Terpene, die Bäume gegen Schädlinge abgeben, unseren Blutdruck, sobald wir sie einatmen. Besonders wirksam sollen jene der Fichten, Kiefern und Tannen sein, die den typischen, harzig-frischen Waldgeruch prägen. Und: Sie stärken unser Immunsystem, indem sie die natürlichen Killerzellen unseres Körpers aktivieren. Bleibst du einen ganzen Tag lang im Wald, hast du fast 40 Prozent mehr Killerzellen im Blut – und das sogar noch in der Woche danach.

Jetzt, wo ich mehr darüber weiß, wie die Natur auf meine Gesundheit wirkt, würde ich gern noch länger im Garten bleiben. Kann ich aber nicht – denn meine Pause ist vorbei. Also muss ich mich damit begnügen, in den nächsten Stunden die drei Topfpflanzen auf meinem Schreibtisch anzuschauen. Doch selbst das soll schon beruhigend wirken und die Stimmung heben, wie eine weitere japanische Studie ergeben hat. Vielleicht gilt deshalb Grün als die Farbe der Hoffnung.