Torkelnde Igel und Eichhörnchen, die nicht mehr klettern konnten: Ich habe schon so einige berauschte Tiere gesehen, die wohl die eine oder andere vergorene Frucht zu viel gefressen hatten. Oder zuletzt eine dicke Fleischfliege, die in mein Weinglas gefallen war. Also Tiere, die auf der Suche nach Futter zufällig an Zucker geraten, der nach der Gärung zu Alkohol geworden ist. Was ich bisher aber nicht wusste, ist, dass sich manche von ihnen ganz gezielt berauschen – genauso wie der Mensch.

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Zum Beispiel einige Arten der Fruchtfliege Drosophila. Mich nerven diese kleinen Fliegen ja immer, wenn sie jetzt im Sommer um meinen Obstkorb herumfliegen, um schließlich auf den überreifen Früchten zu landen, die schon nach Alkohol riechen. Dahinter könnte allerdings Liebeskummer stecken. Denn die Männchen ertränken ihre Sorgen in Alkohol, wenn sie von einer potenziellen Sexualpartnerin zurückgewiesen worden sind – die Weibchen wiederum trinken, um weniger wählerisch zu werden. Ersteres haben Forschende aus San Francisco herausgefunden und in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Dass Alkohol die weiblichen Fliegen lockerer macht, ist wiederum im britischen Biological Journal of the Linnean Society zu lesen.

Weibchen als Belohnung

Zuerst zu den Männchen: Grund für deren Trinkverhalten sei das Belohnungssystem des Gehirns, heißt es in der Studie. Konkret am Beispiel der Art Drosophila melanogaster bedeute das: Das Männchen wird auf natürliche Art und Weise „belohnt“, wenn es das begehrte Weibchen bekommt und kopulieren kann. Ist das nicht der Fall, sucht es gezielt den Alkohol, der dieses System manipuliert, indem er ebenfalls das Empfinden, belohnt zu werden, erzeugt.

Sogar die Fruchtfliege Drosophila melanogaster kann süchtig nach Alkohol werden. © Von André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=227170

Anders gesagt: Die Paarung erhöht den Spiegel des sogenannten Neuropeptid-F (NPF) im Körper des Männchens, während sexueller Entzug ihn senkt. Ein hoher NPF-Spiegel in der Fliege bedeutet also positive Signale, die mit dem Gefühl der Belohnung vergleichbar sind. Ist er hingegen gering, weil das Weibchen davongeflogen ist, verstärkt das das Verlangen der Fliege nach Alkohol – denn genauso wie eine Paarung erhöht dieser den NPF-Spiegel, was auf das Männchen schließlich ebenfalls belohnend wirkt. Neuropeptide sind Stoffe, die in den Nervenzellen hergestellt werden. Sie steuern unterschiedliche Empfindungen wie auch Hunger oder Schlafbedürfnis. Der Alkohol nutzt diese neuronalen Schaltkreise, wodurch selbst Fliegen süchtig nach ihm werden können.

Aufwachsen im Alkohol

Alkohol, konkret das durch die Gärung von Zucker entstehende Ethanol, spielt generell eine große Rolle im Leben der Fruchtfliege. Er wird ihnen quasi in die Wiege gelegt: Viele Drosophila-Arten legen ihre Eier auf gärende Früchte. Es ist daher naheliegend, dass der Alkohol in weiterer Folge die Partnerwahl beeinflusst – und zwar jene der Weibchen der Art Drosophila simulans, die laut der Forscher:innen der britischen Studie weniger wählerisch sind, sobald sie getrunken haben. Außerdem paaren sie sich schneller. Der Vorteil dabei: Die sexuelle Selektion wird geringer und die Weibchen legen mehr Eier.

Wenn ich mich künftig über die Fruchtfliegen bei meinem Obst ärgere, werde ich also zusätzlich das Bild der Eier und Larven darauf wohl nicht aus dem Kopf bekommen. Warum sie das machen, hat einen tieferen Grund: Gärende, alkoholhaltige Früchte schützen den Nachwuchs vor zahlreichen Parasiten, weil das Ethanol für viele giftig ist. Die Fliegenlarven selbst haben im Lauf der Evolution eine hohe Toleranz dagegen entwickelt.

Schnelle Energie

Und auch Wespen lieben Hochprozentiges. Der gärende Fruchtzucker von auf den Boden gefallenem Obst wie Zwetschgen, Äpfeln oder Birnen liefert schnelle Energie – und außerdem riecht er besonders intensiv und gut, was sie anlockt. Dasselbe gilt für Schmetterlinge: Unter ihnen sind es vor allem der tief schwarzbraun gefärbte Admiral mit seinen orangeroten Streifen sowie das Tagpfauenauge, die Richtung Alkohol fliegen. Bei einigen Männchen soll der Alkoholgehalt sogar die Qualität der Spermienpakete für die Paarung verbessern – beim Menschen ist das nachweislich umgekehrt.

Eine Wespe auf der Suche nach dem Energieschub. © Rudolf Rozanek

Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur, in ihren Garten und zu allem, was da so lebt. Abends haben es die Tiere draußen vielleicht noch immer lustig – schlafen kann sie aber aus einem anderen Grund nicht: Die Gelsen, die um sie herum surren, lassen es nicht zu. Was das mit den Spinnen zu tun hat, die sie kurz davor entfernt hat, und welche anderen kleinen Helfer:innen sie noch zuhause hat, die sie vor Allergien und Motten schützen – das kannst du hier in zwei Wochen lesen. Zu allen bereits erschienenen Kolumnen geht es hier .