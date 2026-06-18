Es ist wieder einmal spät geworden. Im Dunkeln gehe ich vom Zug heim, mein Weg führt mich über eine Schotterstraße am Waldesrand – plötzlich schnauft jemand (oder etwas?) neben mir. Gleichzeitig höre ich einen Schrei aus dem Wald und nehme unregelmäßige Bewegungen über mir wahr. Mir wird klar: Ich bin hier nicht allein unterwegs. Ganz im Gegenteil. Gerade in der Nacht schlüpfen Tiere aus ihren Verstecken, um zu jagen oder auf Partner:innensuche zu gehen. Oder, um bis zu den Mülltonnen vor den Häusern der Menschen vorzudringen und sich die Bäuche vollzuschlagen.

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Welche Tiere das sind? Die Rede ist zum Beispiel von Igeln, Waldkäuzen, Fledermäusen und Ratten. Das ist nur ein Bruchteil aller Tiere, die bei Einbruch der Dämmerung aufwachen: Rund zwei Drittel der Säugetiere Europas, die Hälfte der Insekten und etwa fünf Prozent der Vögel sind nachtaktiv. Sie machen manchmal ganz schön viel Lärm und kümmern sich nicht im Geringsten darum, dass sie dabei wie schreiende oder zähneklappernde Menschen klingen können.

Ein Baby im Gebüsch?

Aber wer oder was könnte das sein, wenn ich es in der Nacht auf dem Heimweg neben mir schnaufen höre? Ich könnte es mit einem Igel zu tun haben, der gerade nach Insekten, Würmern oder Schnecken schnuppert, um sie zu verspeisen – er sieht zwar extrem schlecht, kann dafür aber umso besser riechen. Hält das Schnaufen stundenlang an und geht in lautes Grunzen oder Fauchen über, so ist es vermutlich ein Igelmännchen, das einem Weibchen imponieren möchte. Kommt dieses näher, hört sich das aufgeregte Männchen sogar wie ein heiser bellender Hund an. Ein in Panik geratener Igel schreit wiederum so schrill und laut im Gebüsch, dass es mich an ein menschliches Baby erinnert.

Wenn dich ein Igel begleitet, hörst du vielleicht sein Schnaufen, während er nach Insekten schnuppert. © Von I, Jörg Hempel, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2911084

Schreie, die aus dem Wald kommen und mehr wie ein Heulen klingen, deuten hingegen auf einen Waldkauz hin. Ich muss dabei immer an jene Thriller-Szenen denken, in denen es besonders gruselig werden soll. Der Waldkauz gehört zu den größeren Eulenarten – entdecken lässt er sich dennoch selten: Sein Gefieder sieht aus wie die Rinde der Bäume, auf denen er gerne sitzt. Allein sein Gesicht, aus dem zwei große Knopfaugen schauen, ist rund und hell. Die Augen sind stark lichtempfindlich, können das Restlicht sammeln und funktionieren daher auch in der Dämmerung gut.

Fast das ganze Jahr über ist nachts das kurze, helle „Kuwitt“ des Waldkauzes zu hören. Werden die Schreie zu einem langgezogenen „Huhuuuuu“, kommen diese von Männchen, die um Weibchen balzen, was im Herbst und Winter der Fall ist. Der Waldkauz lebt nicht nur im Wald, sondern auch in städtischen Parks oder auf Friedhöfen.

Schreie aus dem Wald deuten auf einen Waldkauz hin. © Von I, Chrumps, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2345994

Ohren wie Satellitenschüsseln

Die Fledermaus hört die Waldkauzschreie ebenfalls – und noch vieles mehr. Sie „sieht“ quasi mit den Ohren, fliegt mit den Händen und schläft mit dem Kopf nach unten: Lauter besondere Fähigkeiten, deren Kombination sie unter den Säugetieren, zu denen sie gehört, einzigartig macht. Ihre Ohren gelten sogar als die empfindlichsten im gesamten Tierreich und machen sie zur Heldin der Nacht. Fledermausohren funktionieren wie Satellitenschüsseln: Sie fangen die Töne auf, die die Fledermaus selbst über Nase oder Maul ausstößt und von einem Hindernis oder der Beute zurückgeworfen werden. An der Art dieses Echos erkennt die Fledermaus ganz genau – und blitzschnell – wer oder was ihren Weg kreuzt. Bis zu 20-mal pro Sekunde gibt sie ihre Töne ab, die so hohe Frequenzen haben, dass wir Menschen sie nicht hören können.

Die Fledermaus hörst du nicht, aber sie dich – und noch vieles mehr. In Österreich ist es meistens die Kleine Hufeisennase. © By Lylambda (lylambda@gmail.com) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7579075

Als Kulturfolgerinnen, die vom Menschen geschaffene Lebensräume bevorzugen, weil es dort mehr Nahrung für sie gibt, haben Fledermäuse schon lange ihren festen Platz auch in Städten gefunden. Hier schlafen sie auf Dachböden oder in Kellern von Häusern und fliegen mit Einbruch der Dunkelheit aus, um Insekten zu jagen. Dabei treffen sie auf jene weiteren Säugetiere, das nachts die Straßen, Gärten und Parks beherrschen: die Ratten.

Weit mehr Ratten als Menschen in Wien

In Wien zum Beispiel leben bereits weit mehr Ratten als Menschen. Auf jedes Rattenpärchen kommen bis zu 1.000 Junge pro Jahr, wenn man die Kindeskinder dazuzählt, sie können über die Kanalleitungen bis in den 6. Stock hinaufklettern und sich durch Beton durchnagen. Mit ihren langen Tasthaaren an der Schnauze und den Borsten am Körper können sie sich auch im Dunkeln perfekt orientieren. Sie haben es meist auf die Abfälle der Menschen abgesehen, die in deren Mistkübeln oder auch auf den Komposthaufen in den Gärten zu finden sind. Sie begleiten mich mit ihren trippelnden Schritten und ihrem Zähneknirschen, das zwei komplett gegensätzliche Gefühle ausdrücken kann: Stress oder tiefstes Wohlbefinden. Wenn zwei Ratten miteinander kämpfen, kreischen sie.

Es spielt sich also ganz schön ab auf meinem Heimweg rund um mich herum, während die meisten Menschen in ihren Betten schlafen. Bleibt noch die Frage: Warum sind viele Tiere gerade in der Nacht aktiv? Die Antwort liegt auf der Hand: Im Dunkeln begegnen sie ihren tagaktiven Feinden und Nahrungskonkurrent:innen nicht. Wie zum Beispiel uns Menschen – abgesehen von mir.

Die Hausratte trippelt, nagt und knirscht sogar manchmal mit den Zähnen (hier ein Präparat im Naturkundemuseum Karlsruhe). © By H. Zell - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8684146