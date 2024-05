„Netanjahu ist bereit, die Geiseln zu opfern“

Wie erleben Sie die Berichterstattung in Israel über den Gaza-Krieg?

Aida Touma-Suleiman

Wenn in den Mainstream-Medien Videos oder Bilder von Zerstörungen in Gaza gezeigt werden, wird sofort behauptet, es sei irgendein Hauptquartier der Hamas gewesen. Kritische Berichterstattung findet man nur in manchen Medien wie der Tageszeitung Haaretz oder dem Nachrichtenportal +972. Diese Medien berichten zum Beispiel über den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Gaza-Krieg oder wie die israelische Armee einen Wohnturm voller Menschen bombardierte, weil sie vermutete, dass sich darin ein Mitglied der Hamas aufhielt. Es war entsetzlich.

Was in Gaza tatsächlich passiert, zeigen aber auch die privaten Telegram-Kanäle israelischer Soldaten. Da gibt es etwa dieses Video, in dem ein Soldat seiner zweijährigen Tochter zum Geburtstag gratuliert und ihr die Sprengung eines Gebäudes widmet. Oder man sieht Soldaten, die mit der Unterwäsche von Frauen aus dem Gazastreifen spielen und Fotos und Videos davon machen.

Viele Leute sagen: Wenn die israelischen Medien nicht zeigen, was in Gaza passiert, wie kann man erwarten, dass die Menschen in Israel es verstehen? Das lasse ich nicht gelten. Als Bürger Israels kann ich mich über das Internet jederzeit informieren, sofern ich daran Interesse habe und den Mut, mich damit zu befassen.