Lior Sternfeld

Das hat in den 1990ern im Libanon begonnen, als Israel Hamas-Kämpfer in den Libanon deportierte, wo sie auf Hisbollah-Milizen trafen und auch auf die iranischen Revolutionsgarden. Sie haben sie unterstützt, ihnen Geld und wahrscheinlich auch zahlreiche Ressourcen zur Verfügung gestellt, aber die Hamas hat nie als verlängerter Arm des Iran gehandelt. Ich würde auch behaupten, dass die Hamas am 7. Oktober gegen die Interessen des Irans gehandelt hat, da sich der Iran zu diesem Zeitpunkt mitten in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den USA befand, die von großer Bedeutung hätten sein können.



Wir müssen uns in dem Zusammenhang den Wirkungsmechanismus der Proxies genauer ansehen. Iran war Israel militärisch immer unterlegen. Die einzige Möglichkeit, Pufferzonen zwischen Iran und Israel zu schaffen, war über Stellvertretermilizen. Wenn also die Hisbollah aus dem Libanon Raketen abfeuert und die Hamas aus Gaza, sorgt das dafür, dass Israel nicht seine gesamte militärische Macht auf den Iran konzentrieren kann. Das war die Überlegung. Aber wie wir in dem aktuellen Krieg gesehen haben, kann das Israel sehr wohl. Irans Sicherheitsdoktrin ist in dieser Hinsicht gescheitert.

