„Netanjahu sieht sich als Churchill und Iran als Nazi-Staat“
Am 13. Juni jährt sich der Zwölftagekrieg zwischen Israel und dem Iran von 2025. Der israelische Historiker Lior Sternfeld erklärt im Gespräch mit der WZ, was die vermeintlichen „Erzfeinde“ verbindet und was sie schlussendlich getrennt hat.
Die ersten Monate nach der Revolution: eine dystopische UtopieLior Steinfeld
Iran war Israel militärisch immer unterlegen.Lior Sternfeld
Wir müssen uns in dem Zusammenhang den Wirkungsmechanismus der Proxies genauer ansehen. Iran war Israel militärisch immer unterlegen. Die einzige Möglichkeit, Pufferzonen zwischen Iran und Israel zu schaffen, war über Stellvertretermilizen. Wenn also die Hisbollah aus dem Libanon Raketen abfeuert und die Hamas aus Gaza, sorgt das dafür, dass Israel nicht seine gesamte militärische Macht auf den Iran konzentrieren kann. Das war die Überlegung. Aber wie wir in dem aktuellen Krieg gesehen haben, kann das Israel sehr wohl. Irans Sicherheitsdoktrin ist in dieser Hinsicht gescheitert.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Genese
Solmaz Khorsand hat im Februar 2026 eine Diskussion mit Lior Sternfeld und anderen Teilnehmer:innen im Bruno Kreisky Forum moderiert und anschließend mit ihm ein Interview für das Magazin Republik und die Wiener Zeitung geführt.
Gesprächspartner
Lior Betzalel Sternfeld ist Professor für Geschichte und Jüdische Studien an der Penn State University in den USA. Als Sozialhistoriker unterrichtet er zum modernen Nahen Osten, zum Iran, zur jüdischen Geschichte der Region sowie zu Themen rund um Israel und Palästina. Zu seinen Büchern zählen: „Between Iran and Zion: Jewish Histories of Twentieth-Century Iran“ (Stanford University Press, 2018)“ und „Jews of Iran: A Photographic Chronicle“ (Penn State University Press 2022).
Daten und Fakten
- Der Zwölftagekrieg begann am 13. Juni 2025 mit Angriffen Israels auf Iran, die sich gegen Anlagen des iranischen Atomprogramms, militärische Einrichtungen in Iran sowie gegen hochrangige Kommandeure der iranischen Militärführung und iranische Kernphysiker richtete. Iran begann noch am selben Tag mit Luftangriffen auf Ziele in Israel. Zwei Wochen zuvor hatte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) mitgeteilt, Iran verfüge nun über 408 kg auf 60 % angereichertes Uran. Geschätzt 1100 Menschen kamen dabei ums Leben.
- Am 28. Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Anfang April einigten sich die USA und der Iran auf eine zunächst zweiwöchige Waffenruhe, die anschließend verlängert wurde. US-Präsident Donald Trump knüpfte diese auch an die Öffnung der Straße von Hormoz. Seit einigen Tagen haben die Angriffe zwischen Iran und Israel wieder begonnen. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beendigung des Krieges haben bisher keine Einigung gebracht.
- Eine Fatwa ist ein islamisches Rechtsgutachten oder eine religiöse Stellungnahme, die von einem qualifizierten islamischen Rechtsgelehrten ausgestellt wird Sie wird von einem qualifizierten islamischen Rechtsgelehrten ausgestellt und behandelt Fragen des Alltags bis gesellschaftliche Themen.