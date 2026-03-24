Netanjahu und sein Cappuccino

Wer hat es in diesen Tagen nicht mitbekommen? Egal ob auf Instagram, TikTok oder X: Überall wurde man mit dem Video des Cappuccino trinkenden Benjamin Netanjahu konfrontiert. Und natürlich mit der Frage: Lebt der israelische Premierminister noch oder wurde er durch einen iranischen Angriff getötet?

Viele User:innen erklärten Netanjahu einfach für tot. Das Video aus dem Coffeeshop folgte nämlich auf jenes, das ihn angeblich mit sechs Fingern zeigen soll. Ich schaute mir daraufhin die beiden Clips an und war tatsächlich kurz verunsichert. Sie wirkten irgendwie merkwürdig. „Hatte der eine Schönheitsoperation oder so?“, fragte ich mich. Oder war ich bereits zum Opfer einer Kampagne geworden? Wirklich viel Zeit hatte ich nämlich nicht, mir die Videoclips anzusehen. So erging es wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen. Man swipt nach wenigen Momenten einfach weiter.

Fake-Gerüchte über Fakes?

Doch, so schien es, einige (und zwar nicht wenige) beschäftigten sich ausführlicher damit. Verschiedene KI-Tools und Elon Musks „Grok“ hätten wohl bestätigt, dass die Netanjahu-Videos Deep Fakes seien. Andere wiederum widersprachen. Die Gerüchte über die Fakes seien fake. So ging das tagelang weiter.

Mittlerweile gibt es ein weiteres Video, das Netanjahu mit Mike Huckabee, Botschafter der Vereinigten Staaten in Israel, zeigt. Darin schmunzelt der Premier über sein angebliches Ableben. Die Zweifelnden scheint das weiterhin nicht zu überzeugen. Klar ist wohl mittlerweile auch, dass iranische Staatsmedien bei der Verbreitung der Gerüchte mitgewirkt haben.

Es gibt übrigens auch KI-Videos, die anstelle von Netanjahu den neuen iranischen Führer Mojtaba Khamenei im Coffeeshop zeigen. Das Ganze soll ein Witz sein, um zu zeigen, wie einfach man solche Videos erstellen kann. Ich bin oft auch von anderen KI-Videos erstaunt, etwa wenn japanische Animes als KI-Real-Action-Version generiert werden. Oft sieht das tatsächlich toll und realistisch aus.

Psycho-Spielchen für den Feind

Doch um beim eigentlichen Thema zu bleiben: Israel befindet sich weiterhin im Krieg mit dem Iran. Es herrscht totaler Ausnahmezustand – und natürlich macht man da auch Propaganda oder betreibt Psycho-Spielchen, um den Feind in die Irre zu führen. Falls bei einigen Videos tatsächlich KI in irgendeiner Art und Weise im Spiel gewesen ist, würde es mich nicht wundern. Obwohl Netanjahu weiterhin lebt. Dieser Umstand scheint so wichtig zu sein, dass mittlerweile mehrere Medien darüber berichtet haben.

Journalist:innen und Expert:innen, die alldem trotzen und es mit kühlem Kopf dekonstruieren, sind besonders in solchen Tagen gefragt. Natürlich brauchen sie hierfür auch Ressourcen und die entsprechenden Tools. Hier gibt es weiterhin viel Nachholbedarf. Klar ist allerdings auch, dass es zügig passieren muss. Denn offenbar sind viele auf besagte Desinformationskampagne hereingefallen. Viel zu viele. Millionen. Und sie glauben weiterhin.