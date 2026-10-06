Yagil Levy

Viele der Auswirkungen kennen wir noch nicht. Schwer wiegen die psychischen Folgen für Soldaten und Reservisten, etwa diagnostizierte und verborgene posttraumatische Belastungsstörungen sowie familiäre Konflikte. Weiters wirkt sich die in Gaza und im Westjordanland verübte Gewalt auf Israel aus. Man kann diese Gewalt nicht dort zurücklassen. Gewaltsame Verhaltensweisen werden in das zivile Leben Israels importiert, etwa in Form von Gewalt gegen linke Demonstranten und Demonstrantinnen. Hinzu kommt wachsendes Misstrauen gegenüber der Regierung. Es geht nicht um ein Misstrauen, das sich durch einen Regierungswechsel oder Reformen beseitigen ließe. Stattdessen glauben die Menschen zunehmend an Verschwörungstheorien. Das ist gefährlich für die Demokratie. Unklar sind die Folgen für die jüdisch-arabischen Beziehungen. Arabische Israelis leisteten einen außergewöhnlichen Beitrag zum Funktionieren des Landes, etwa im Gesundheitswesen. Dennoch lehnen fast alle jüdischen Parteien eine Regierungsbeteiligung arabischer Parteien ab; nur die Demokraten sprechen sich offen dafür aus. Vor allem aber hat all das einen moralischen Preis. Die israelische Gesellschaft trägt Verantwortung für die massenhafte Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten und die Zerstörung Gazas. Die Aufarbeitung wird ein oder zwei Generationen dauern und setzt eine Anerkennung der Taten voraus. Davon sind wir aber weit entfernt; wer darüber spricht, gilt in der israelischen Öffentlichkeit als verrückt. Seit dem 7. Oktober lebe ich mit dem Gefühl einer moralischen Katastrophe. Die jüdisch-israelische Gesellschaft wird diesen Preis über Generationen zahlen.