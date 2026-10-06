„Wir haben das Gefühl zu schreien, ohne dass jemand zuhört“
6 Minvor 8 Monaten
Drei Jahre nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 führt Israel Krieg – weit über Gaza hinaus. Der israelische Soziologe und Militärforscher Yagil Levy im Interview.
Die Hauptverantwortung für die vielen zivilen Opfer liegt bei der Luftwaffe.Yagil Levy
Die Menschen glauben zunehmend an Verschwörungstheorien.Yagil Levy
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