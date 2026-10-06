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„Netanjahu wird in Israel inhaltlich kaum kritisiert“

7 Min
Militärsoziologe Yagil Levy vor einer Collage mit Kampfflugzeugen, einem zerstörten Gebäude und einer Person neben der israelischen Flagge.
Der Soziologe und Militärforscher Yagil Levy.
© Illustration: WZ / Paul Kremsleithner. Bildquelle: Oded Karni, Adobe Stock, APA Images.

Drei Jahre nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 führt Israel Krieg – weit über Gaza hinaus. Der israelische Soziologe und Militärforscher Yagil Levy im Interview.

    • Israel verfolgt eine Sicherheitsdoktrin, die militärische Gewalt priorisiert und zivile Opfer in Kauf nimmt.
    • Die Hauptverantwortung für zivile Opfer im Gazakrieg liegt laut Yagil Levy bei der Luftwaffe und der politischen Führung.
    • Netanjahus Politik wird in Israel inhaltlich kaum kritisiert; Kritik bezieht sich meist auf Stil und persönliche Verantwortung.
    • Im Gazakrieg kamen auf 1 getöteten israelischen Soldaten über 100 getötete Zivilisten.
    • 185 neue Außenposten und Farmen wurden 2023–2025 im Westjordanland errichtet.
    • Bei Luftangriffen wurden bis zu 100 zivile Tote pro Angriff auf Kommandeure akzeptiert.
    • Die Hauptverantwortung für zivile Opfer liegt laut Levy bei der israelischen Luftwaffe.
    Mehr dazu in den Infos & Quellen
WZ | Markus Schauta
Herr Levy, wie hat sich das Sicherheitsverständnis des offiziellen Israel seit dem 7. Oktober 2023 verändert?
Yagil Levy
Israel verfolgt eine Doktrin der sogenannten permanenten Sicherheit. Der Feind sowie gegenwärtige und künftige Bedrohungen sollen vollständig beseitigt werden; die Zivilbevölkerung gilt insgesamt als legitimes Ziel. Der Krieg soll erst mit dem vollständigen Sieg enden.Diplomatie und Kompromisse spielen nur insofern eine Rolle, als sie militärischer Gewalt größtmögliche Freiheit verschaffen sollen. Nicht der Krieg dient der Diplomatie, sondern die Diplomatie dient dem Krieg. Dazu gehört eine neue Hasbara [Anm.: ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit der israelischen Regierung zur positiven Darstellung und Vermittlung israelischer Positionen], die Israels Handeln rechtfertigt und politische Lösungen für Gaza und das Westjordanland zurückweist. Ansätze dazu gab es schon zuvor. Nun erweitert Israel seinen Herrschaftsraum in Gaza, Syrien und im Libanon, schafft Pufferzonen und verlangt die Entmilitarisierung ganzer Gebiete. Dabei anerkennt Israel keine wirksamen Beschränkungen des Gewalteinsatzes und legt zu diesem Zweck das Völkerrecht äußerst flexibel aus. Diese von der Regierung vertretene Position wird von den meisten politischen Lagern Israels weitgehend geteilt.
WZ | Markus Schauta
Wie hat sich seit dem 7. Oktober die Abwägung zwischen dem Schutz eigener Soldat:innen und Geiseln und dem Schutz palästinensischer Zivilist:innen verändert?
Yagil Levy
Wenn das israelische Militär früher bereit war, gewisse Risiken einzugehen, um zumindest einen Teil der Vorgaben des humanitären Völkerrechts einzuhalten, ist diese Bereitschaft in diesem Krieg nahezu auf null gesunken. So verlagerten die Bodenoperationen in Gaza das Risiko von den eigenen Soldaten auf Gazas Zivilbevölkerung: Israel setzte Luftangriffe und Artillerie ein und vermied direkte Gefechte mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad. Nach meinen Berechnungen kamen im Gazakrieg auf einen getöteten israelischen Soldaten mehr als hundert getötete Zivilisten und Zivilistinnen; früher waren es zehn bis zwanzig. Bei den Geiseln gab es keine klare Linie. Das Militär wollte den nötigen Preis für ihre Befreiung zahlen und sie bei Angriffen schonen, etwa durch die Zustimmung zu einer Waffenruhe, selbst um den Preis, nicht alle Kriegsziele zu erreichen – in der Annahme, dass sich später dieGelegenheit bieten würde, die Kampfhandlungen wieder aufzunehmen.
Die Hauptverantwortung für die vielen zivilen Opfer liegt bei der Luftwaffe.
Yagil Levy
WZ | Markus Schauta
Wer trägt die Verantwortung für die hohen zivilen Opferzahlen im Gazakrieg?
Yagil Levy
Innerhalb des Militärs liegt die Hauptverantwortung für die hohen zivilen Opferzahlen meiner Einschätzung nach bei der Luftwaffe. In Teilen der Bevölkerung, etwa in der Mittelschicht und im zionistischen Mitte-links-Lager, wird diese allerdings weitgehend von der Kritik ausgenommen. Das liegt daran, dass die säkulare Mitte sich mit der Luftwaffe als moderner, rationaler und rechtsstaatlicher Elite identifiziert. Dort schreibt man die Verantwortung für die Kriegsverbrechen deshalb eher den als religiös-rechts beeinflusst wahrgenommenen Bodentruppen zu. Bei der zulässigen Kollateraltötung, wie ich es nenne, wurden für Angriffe auf Hamas-Aktivisten 15 bis 20 zivile Tote akzeptiert, bei Angriffen auf ranghöhere Kommandeuren bis zu 100. Diese Vorgaben galten während der ersten drei Wochen der Luftangriffe auf Gaza und blieben bis zum Ende des Krieges in Kraft. Meiner Einschätzung nach gelten sie bis heute, denn während wir sprechen, wird weiterhin aus der Luft getötet. Die Luftwaffe kam aber auch zum Einsatz, um das Risiko für die Bodentruppen zu verringern. Das Vorrücken der Bodentruppen in städtische Gebiete wurde durch Luft- und Artillerieangriffe begleitet, wodurch sich das Risiko auf die palästinensische Zivilbevölkerung verlagert hat. Diese Strategie war Politikern bekannt und wurde juristisch unter sehr flexibler Auslegung des Völkerrechts begleitet. Verantwortlich sind daher Militär und Politik.
WZ | Markus Schauta
Welche besondere Unterstützung erwartet Israel vor dem Hintergrund des Holocaust von Deutschland und Österreich – und wie wirkt sich das auf die Kritik an der israelischen Kriegsführung aus?
Yagil Levy
Israel erwartet, dass der Westen sein Vorgehen in Gaza ohne Widerspruch akzeptiert – besonders Deutschland und, in etwas anderer Weise, Österreich. Die israelische Regierung nutzt das Thema Antisemitismus weitgehend dazu, kritische Stimmen weltweit zum Schweigen zu bringen, vor allem im Westen und besonders in Deutschland, weil dort eine besondere Sensibilität für diese Symbolik besteht. Die deutsche Regierung selbst spielte dabei eine Rolle. Ein Beispiel ist die umstrittene Antisemitismus-Resolution des Bundestags von 2024, die von Kritikern unter anderem wegen der Sorge beanstandet wurde, legitime Kritik an der israelischen Regierung könne als antisemitisch eingeordnet werden.
WZ | Markus Schauta
Nach außen verteidigt Israel seine Politik gegen Kritik. Wie umstritten ist diese Politik innerhalb Israels – auch jenseits von Netanjahus Regierung?
Yagil Levy
Netanjahus Politik wird im Inland kaum inhaltlich kritisiert. Zwischen 2023 und 2025 wurden im Westjordanland 185 neue Außenposten und Farmen errichtet – mit Unterstützung von Avi Bluth, dem Befehlshaber des IDF-Zentralkommandos. Aus dem Mitte-links-Lager kommt fast keine Kritik, allenfalls von Yair Golan und anderen Vertreter:innen der Demokraten. Auch eine Regierung unter Gadi Eizenkot könnte diese Politik teilweise fortsetzen. Kritisiert werden Netanjahus Verantwortung für den 7. Oktober, sein Umgang mit den Geiseln, seine Persönlichkeit und sein Stil. Die Opposition widersprach weder dem Ziel, die Hamas zu vernichten, noch der zeitweiligen Wiederbesetzung Gazas oder der Tötung Zehntausender nach früheren Maßstäben Unschuldiger. Stattdessen wurden die genozidalen Forderungen der Rechten aufgegriffen und zumindest teilweise in Maßnahmen der israelischen Armee umgesetzt – mit voller Zustimmung der politischen Führung. Zum Beispiel die Bereitschaft, die Grenzen für zulässige Kollateralschäden bei Luftangriffen so weit zu lockern, dass Tausende Zivilisten und Zivilistinnen getötet wurden, oder die Entscheidung, die physische Infrastruktur zu zerstören und dadurch den Großteil des Gazastreifens unbewohnbar zu machen.
Die Menschen glauben zunehmend an Verschwörungstheorien.
Yagil Levy
WZ | Markus Schauta
Wie hat der 7. Oktober die Haltung der israelischen Gesellschaft gegenüber den Palästinenser:innen verändert? Welche Rolle spielt dabei die viel beschworene „Ernüchterung“?
Yagil Levy
Große Teile der israelischen Gesellschaft sehen sich in einem Prozess der Ernüchterung: einer neuen Phase in den Beziehungen zwischen Israel und Gaza, in der es deutlich weniger Limitierungen gibt als früher. Das zeigt sich beim Wiederaufbau Gazas: Er liegt auf Eis, und in Israel hört man keine Stimmen, die sagen: Wir müssen etwas tun, denn das Wohlergehen der Bevölkerung Gazas sollte Teil unserer eigenen Sicherheit sein. Das Ergebnis ist eine Entmenschlichung der Palästinenser und Palästinenserinnen im israelischen Diskurs, wie wir sie in diesem Ausmaß vor dem 7. Oktober nicht kannten. Dazu gehören die Behauptung, es gebe keine unschuldigen Menschen in Gaza, die Gleichsetzung der Bevölkerung Gazas mit Amalek, dessen Vernichtung als religiöses Gebot dargestellt wird, oder das mangelnde Interesse der meisten Israelis an den Lebensbedingungen der Menschen in Gaza.
WZ | Markus Schauta
Welche Folgen haben der andauernde Krieg und die zunehmende Gewalt im Westjordanland für die israelische Gesellschaft und Israels Demokratie?
Yagil Levy
Viele der Auswirkungen kennen wir noch nicht. Schwer wiegen die psychischen Folgen für Soldaten und Reservisten, etwa diagnostizierte und verborgene posttraumatische Belastungsstörungen sowie familiäre Konflikte. Weiters wirkt sich die in Gaza und im Westjordanland verübte Gewalt auf Israel aus. Man kann diese Gewalt nicht dort zurücklassen. Gewaltsame Verhaltensweisen werden in das zivile Leben Israels importiert, etwa in Form von Gewalt gegen linke Demonstranten und Demonstrantinnen. Hinzu kommt wachsendes Misstrauen gegenüber der Regierung. Es geht nicht um ein Misstrauen, das sich durch einen Regierungswechsel oder Reformen beseitigen ließe. Stattdessen glauben die Menschen zunehmend an Verschwörungstheorien. Das ist gefährlich für die Demokratie. Unklar sind die Folgen für die jüdisch-arabischen Beziehungen. Arabische Israelis leisteten einen außergewöhnlichen Beitrag zum Funktionieren des Landes, etwa im Gesundheitswesen. Dennoch lehnen fast alle jüdischen Parteien eine Regierungsbeteiligung arabischer Parteien ab; nur die Demokraten sprechen sich offen dafür aus. Vor allem aber hat all das einen moralischen Preis. Die israelische Gesellschaft trägt Verantwortung für die massenhafte Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten und die Zerstörung Gazas. Die Aufarbeitung wird ein oder zwei Generationen dauern und setzt eine Anerkennung der Taten voraus. Davon sind wir aber weit entfernt; wer darüber spricht, gilt in der israelischen Öffentlichkeit als verrückt. Seit dem 7. Oktober lebe ich mit dem Gefühl einer moralischen Katastrophe. Die jüdisch-israelische Gesellschaft wird diesen Preis über Generationen zahlen.

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Infos und Quellen

Gesprächspartner

  • Yagil Levy ist israelischer Soziologe und leitet an der Open University of Israel das Institut zur Erforschung zivil-militärischer Beziehungen. Er forscht zum Verhältnis von Militär, Politik und Gesellschaft und veröffentlicht regelmäßig in der israelischen Zeitung „Haaretz“.

Daten und Fakten

  • Am 7. Oktober 2023 töteten die Hamas und andere bewaffnete Gruppen bei ihrem Angriff auf Israel rund 1.200 Menschen und verschleppten 251 Menschen als Geiseln nach Gaza. Im folgenden Gazakrieg wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums bis Mitte September 2026 mehr als 73.700 Palästinenser getötet. Der Konflikt weitete sich auf die Region aus: Israel griff die Hisbollah im Libanon sowie Ziele in Syrien und im Iran an.
  • Die aktuelle israelische Regierung stützt sich auf nationalkonservative, rechtsextreme und ultrareligiöse Parteien. Premier ist Benjamin Netanjahu, sein derzeit stärkster Gegner in der Opposition ist der ehemalige General Gadi Eizenkot.

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