Als Kind wollte ich ihn wenigstens einmal in der Hand halten: einen echten Mozart. Das war nämlich die damals höchste Banknote – der 5.000-Schilling-Schein mit dem Porträt des großen Komponisten. Dazu gekommen ist es allerdings nie, glaube ich. Denn im Jahr 2002 war er plötzlich weg, der Mozart. Zumindest der wertvolle, denn auf der österreichischen 1-Euro-Münze ist der Wolfgang Amadeus noch abgebildet (ein ziemliches Downgrade eigentlich). Die Geldscheine mit den Köpfen berühmter oder wichtiger Österreicher:innen wurden damals jedenfalls von Euro-Banknoten abgelöst. Ich schreibe bewusst „berühmt oder wichtig“, weil ich als junger Erwachsener natürlich den Psychoanalytiker Sigmund Freud (50 Schilling), den Architekten Otto Wagner und die Schriftstellerin Rosa Mayreder-Obermayer (beide 500 Schilling) sowie den Physiker Erwin Schrödinger (1.000 Schilling) den Namen nach kannte.

Links: Die vorletzte (rein männliche) Schilling-Serie aus den 1980ern. Rechts: Ab 1997 wurde die letzte Schilling-Serie begonnen. Eigentlich hätten auch noch die Schriftstellerin Maria von Ebner-Eschenbach und die Weltreisende Ida Pfeiffer Banknoten bekommen sollen, doch die Euro-Einführung kam dazwischen. © Bildquelle: WZ / Mathias Ziegler

Aber wer war bitte dieser Typ mit dem wilden Lockenkopf namens Moritz M. Daffinger auf dem 20-Schilling-Schein? Ich gebe ehrlich zu: Erst Google hat mir soeben verraten, dass es sich um einen der bedeutendsten Miniaturmaler und -bildhauer des 19. Jahrhunderts handelt. Und auch der Name des zweiten 1.000-Schilling-Kopfs, Karl Landsteiner, kam mir zwar als Jugendlicher bekannt vor. Dass er für die Einteilung der Blutgruppen in A, B und 0 den Nobelpreis bekommen hat, weiß ich aber erst heute. Und Eugen Ritter von Böhm-Bawerk (100 Schilling)? Wer kennt schon diesen Nationalökonomen, der die österreichische Kapitaltheorie begründet hat?

Fiktive Fenster, Türen und Brücken

2002 hatte ich dann plötzlich lauter bunte Geldscheine in der Hand, auf denen statt echter Köpfe fiktive Fenster, Türen und Brücken abgebildet waren, als Symbole für Offenheit und Verbundenheit. Ausgedacht hat sie sich der Österreicher Robert Kalina, der auch schon einige Schilling-Banknoten entworfen hatte. Nachbildungen der Brücken stehen heute in der niederländischen Stadt Spijkenisse. Die Europäische Zentralbank (EZB) wollte mit diesen abstrakten Motiven allen Ländern der Eurozone gerecht werden und keines bevorzugen.

Nach 25 Jahren gemeinsamer Währung hat sie nun beschlossen, dass es Zeit für neue Motive auf den Euro-Banknoten ist. Und diesmal darfst du mitreden, wie sie aussehen sollen. Ein bisschen zumindest. Aus den Bewerbungen von mehr als 1.200 Grafikdesigner:innen hat die EZB 25 ausgewählt, die ihre Gestaltungsvorschläge ausarbeiten durften. Dann bestimmten die 21 Notenbanken der Eurozone aus Bereichen wie Grafikdesign, Kommunikation, Neurowissenschaft oder Geschichte je ein Mitglied einer unabhängigen Fachjury, die schließlich zehn Entwürfe ausgesucht hat. Über diese können nun alle Bürger:innen der Eurozone noch bis 21. September direkt auf der EZB-Website abstimmen. Parallel dazu wird auch eine große Meinungsumfrage durchgeführt. Gegen Ende 2026 entscheidet dann der EZB-Rat auf dieser Basis über das endgültige Aussehen der neuen Banknoten, die dann ein paar Jahre später in Verkehr kommen sollen.

Die Namen fehlen

Zur Wahl stehen zwei verschiedene Motivserien in jeweils fünf unterschiedlichen Varianten: Die eine umfasst sechs verschiedene Vogelarten (Mauerläufer, Eisvogel, Bienenfresser, Storch, Säbelschnäbler und Basstölpel) auf der Vorderseite sowie wichtige EU-Gebäude (die Sitze von Parlament, Kommission, EZB, EuGH, Rat und Rechnungshof) auf der Rückseite. Die andere zeigt – so wie einst beim Schilling – bedeutende Persönlichkeiten der europäischen Geschichte: die Opernsängerin Maria Callas, den Komponisten Ludwig van Beethoven, die Physik- und Chemienobelpreisträgerin Marie Curie, den Schriftsteller Miguel de Cervantes, das Universalgenie Leonardo da Vinci und die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner (die übrigens schon in einer früheren Schilling-Serie abgebildet war, ehe sie Erwin Schrödinger Platz machen musste).

Downgrading für Mozart: vom 5.000-Schilling-Schein zur 1-Euro-Münze. © Bildquelle: WZ / Mathias Ziegler, Adobe Stock

Nur: Diese Namen stehen in keinem der vorliegenden Entwürfe dabei. Und so kommt es, dass sich bereits pseudolustige Instagram-Komiker über das Aussehen von Marie Curie mokieren, denen offenbar nicht bewusst ist, dass die Dame die Elemente Polonium und Radium entdeckt hat, das Wort „radioaktiv“ geprägt hat und neben Linus Pauling die einzige Person in der Geschichte ist, die jemals Nobelpreise in zwei verschiedenen Fachgebieten bekommen hat. Vielleicht kommt aber noch rechtzeitig vor der Produktion jemand bei der EZB drauf, dass man der Bevölkerung doch besser verraten sollte, wen sie da auf den Geldscheinen hat – sofern sich nicht die Vögel durchsetzen.

Die höchste Banknote für eine Frau

Eines zumindest muss man den Verantwortlichen zugutehalten: Während beim Schilling am Ende Rosa Mayreder-Obermayer die einzige Frau unter lauter (meist alten) Männern war, herrscht beim Vorschlag für die neuen Euro-Banknoten jetzt 50:50-Geschlechtergerechtigkeit. Und mit Bertha von Suttner auf dem 500-Euro-Schein würde nicht nur diese Banknote, die seit 2019 nicht mehr ausgegeben wird, ein Comeback feiern, sondern es bekäme sogar eine Frau den höchsten Wert. Wenn das kein Signal der von einer Frau (EZB-Präsidentin Christine Lagarde) angeführten Notenbanker an die Politik ist . . .